Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лионел Меси разпали страстите с провокативен жест след зрелищен обрат на Интер Маями

Лионел Меси разпали страстите с провокативен жест след зрелищен обрат на Интер Маями

2 Март, 2026 17:26 337 0

  • лионел меси-
  • интер маями-
  • орландо сити-
  • млс-
  • футбол-
  • провокация-
  • жест-
  • автограф-
  • оскар пареха-
  • спортни новини

Саркастичната покана е била насочена към треньора на гостите

Лионел Меси разпали страстите с провокативен жест след зрелищен обрат на Интер Маями - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Интер Маями Лионел Меси не само изведе отбора си до триумф с 4:2, но и предизвика бурни емоции сред съперниците от Орландо Сити. В рамките на един незабравим двубой от МЛС, аржентинският магьосник реализира две попадения, а неговото поведение след втория гол се превърна в гореща тема за спортните медии.

Меси бе диригентът на обрата, като второто му попадение дойде след майсторски изпълнен пряк свободен удар – истинско бижу за футболните ценители. Но не само с играта си Меси прикова вниманието. В разгара на напрежението, след като отбеляза втория си гол, той се обърна към резервната скамейка на Орландо Сити и с ироничен жест покани някого да му даде автограф.

Според информация на Goal.com, саркастичната покана е била насочена към треньора на гостите Оскар Пареха, с когото Меси вече бе влязъл в словесен спор по време на срещата. Този провокативен ход на аржентинската суперзвезда не остана незабелязан и разпали страстите на терена, като предизвика бурни реакции сред играчите и щаба на Орландо Сити.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове