Лионел Меси разпали страстите с провокативен жест след зрелищен обрат на Интер Маями

Звездата на Интер Маями Лионел Меси не само изведе отбора си до триумф с 4:2, но и предизвика бурни емоции сред съперниците от Орландо Сити. В рамките на един незабравим двубой от МЛС, аржентинският магьосник реализира две попадения, а неговото поведение след втория гол се превърна в гореща тема за спортните медии.

Меси бе диригентът на обрата, като второто му попадение дойде след майсторски изпълнен пряк свободен удар – истинско бижу за футболните ценители. Но не само с играта си Меси прикова вниманието. В разгара на напрежението, след като отбеляза втория си гол, той се обърна към резервната скамейка на Орландо Сити и с ироничен жест покани някого да му даде автограф.

Според информация на Goal.com, саркастичната покана е била насочена към треньора на гостите Оскар Пареха, с когото Меси вече бе влязъл в словесен спор по време на срещата. Този провокативен ход на аржентинската суперзвезда не остана незабелязан и разпали страстите на терена, като предизвика бурни реакции сред играчите и щаба на Орландо Сити.

SIMPLEMENTE MESSI💥



Messi, el rey del clásico. Golazo de tiro libre y 4-2 para el Inter Miami. Y el espectáculo no cesa: Messi se burla del banco del Orlando con un toque de clase, ya que les dio a entender que si querían autógrafos de él. #RuedalaPelota #Messi #InterMiami #MLS pic.twitter.com/T6HI8Ayvwq — Rueda la Pelota (@RuedalaPelota10) March 2, 2026