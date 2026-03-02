Новини
Френските власти разследват близък приятел на принцеса Даяна за трафик на жени и сексуален тормоз

Френските власти разследват близък приятел на принцеса Даяна за трафик на жени и сексуален тормоз

2 Март, 2026 18:29 479 8

  • мохамед ал-файед-
  • мохамед ал файед-
  • принцеса даяна-
  • приятел-
  • доди ал файед-
  • разследване

Мохамед Ал-Файед е баща на Доди Ал-Файед - последният мъж, с когото Даяна беше свързвана преди смъртта си

Френските власти разследват близък приятел на принцеса Даяна за трафик на жени и сексуален тормоз - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Френските съдебни власти започнаха официално разследване срещу покойния египетски бизнесмен Мохамед Ал-Файед и неговия брат Салах във връзка с твърдения за организирана система за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, действала и на територията на Франция. Информацията бе разпространена първоначално от France 24 и потвърдена от източници, близки до разследването.

Случаят придоби международна публичност след разследване на BBC през септември 2024 г., в което десетки жени, работили в лондонския универсален магазин Harrods – дългогодишна собственост на Ал-Файед – го обвиниха в изнасилване, сексуално насилие и системен тормоз. Според данни на британската полиция, цитирани от AFP, до момента 154 жени са заявили, че са били малтретирани от бизнесмена в период, обхващащ повече от три десетилетия. Част от обвиненията засягат и покойния му брат Салах Файед, който почина през 2010 г.

Мохамед Ал-Файед, починал през 2023 г. на 94-годишна възраст, бе една от най-противоречивите фигури в британския и международния бизнес елит. Освен Harrods, той притежаваше и луксозния хотел „Риц“ в Париж, както и футболния клуб „Фулъм“. Именно във Франция сега се активизира ново разследване, ръководено от специализирано звено за борба с трафика на хора.

Някои от предполагаемите жертви заявяват, че са загубили доверие в действията на британските разследващи органи и затова са потърсили правосъдие във Франция. Сред тях е Рейчъл Лу, бивша служителка на Ал-Файед, която за първи път публично разказа за преживяното от нея. По думите ѝ, през 90-те години, докато работела в Harrods, била насочена към програма за мениджърско обучение, което включвало задължителен медицински преглед при частен лекар на Harley Street в Лондон.

Според нея прегледът е надхвърлял стандартните медицински изисквания и е включвал интимни изследвания, тестове за ХИВ и събиране на подробна лична информация. Документи, с които разполагат медиите, сочат, че медицински доклади са били предавани на работодателя. Адвокатите на Лу твърдят, че подобна практика е представлявала механизъм за контрол и уязвяване на млади служителки.

Бившата лична асистентка на Ал-Файед Кристина Свенсон също е дала показания пред френските власти, заявявайки, че по време на работата си в хотел „Риц“ е била обект на системни сексуални посегателства. Част от свидетелствата сочат, че млади служителки са били изпращани на частни яхти и в резиденции на семейството на Френската Ривиера, където са се случвали предполагаемите злоупотреби.

Въпреки че и двамата братя вече са починали, френските следователи проучват дали е съществувала организирана мрежа от сътрудници, която да е улеснявала предполагаемия трафик и прикриването на престъпленията. Правни експерти отбелязват, че разследването може да доведе до повдигане на обвинения срещу живи лица, ако се установи съучастие или прикриване.

Мохамед Ал-Файед остава противоречива фигура и поради връзката на семейството му с британското кралско семейство. Неговият син Доди Ал-Файед загина през 1997 г. в автомобилната катастрофа в Париж заедно с принцеса Даяна – събитие, което години наред бе обект на конспиративни теории, активно подклаждани от самия Ал-Файед.

Разследването във Франция продължава, като акцентът е поставен върху установяване на евентуална транснационална схема за експлоатация. Случаят отново поставя под въпрос механизмите за контрол и отчетност в среди, свързани с икономически и политически елити, както и ролята на институциите при разглеждане на обвинения срещу влиятелни фигури.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 събино вземи да отслабнеш-свиня

    2 0 Отговор
    събино ма , тя умряла и махни тая снимка че и се виждал долните гащи колко са оръфани на принцесата

    18:32 02.03.2026

  • 2 събино

    1 0 Отговор
    терлика ти кога е чесан последно? сигурно много мирише на лошо?

    18:32 02.03.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Има поглед на коцкар, 100% е в играта.

    Коментиран от #7

    18:33 02.03.2026

  • 4 Иван

    2 0 Отговор
    Муслемското животно е сатанински боклук!!!...... затова сатанинските варвари не са го закачали ......гнусния боклук Киър Стармър е същият сатанински боклук като египетското муслемско животно.

    18:39 02.03.2026

  • 5 оня с коня

    2 0 Отговор
    събинче гледах ти снимката и еакулирах , като изхвърля множество енергия сега ела да обършиш монитора

    18:40 02.03.2026

  • 6 Мани мани

    2 0 Отговор
    Заради пустите му досиета на Епщайн Caтаняxу и кучeто му Тръмп ни вкараха горещата фаза на третата световна война.

    18:46 02.03.2026

  • 7 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":

    На козар , поглед на козар озовал се случайно в големия град ....по конкретно в Лондон !!!

    18:49 02.03.2026

  • 8 ефрейтор

    2 0 Отговор
    близък нейн приятел... Даяна я няма от повече от две десетилетия. Дали има останали приятели?

    18:49 02.03.2026