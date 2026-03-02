Марек Дупница остана без старши треньор

Изненадваща рокада в Марек (Дупница), след като наставникът Танчо Калпаков подаде оставка. Решението му дойде непосредствено след болезнената загуба с 1:2 у дома срещу Янтра (Габрово) в 22-рия кръг на Втора лига, съобщиха официално от ръководството на дупнишкия тим.

Тежката серия от неуспехи изправи Марек пред сериозни изпитания – отборът се намира на 14-о място във временното класиране с едва 18 точки, само на крачка от опасната зона на изпадащите, където дебне ФК Севлиево.

Калпаков се завърна начело на Марек на 4 септември 2023 година, след кратък престой в Монтана. За периода си като старши треньор на дупничани той изведе тима в 16 официални срещи – 15 в шампионата и една за Купата на България. Балансът му обаче е далеч от впечатляващ: само три победи, четири равенства и цели девет поражения. Особено тревожна бе формата на Марек в последните шест двубоя, където отборът инкасира пет загуби и успя да измъкне само едно реми. Част от пораженията бяха с категорични резултати, което допълнително нажежи обстановката в клуба.

Любопитен факт е, че първият престой на Калпаков в Дупница бе далеч по-успешен – тогава той успя да класира Марек два пъти на баражи за влизане в елита, оставяйки трайна следа в историята на клуба.

Сега, след раздялата с Калпаков, ръководството на Марек е изправено пред нелеката задача да намери нов треньор, който да стабилизира отбора и да го изведе от кризата.