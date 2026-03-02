Мика Хакинен с бляскава поява на ледената арена във Виена

Легендарният финландски пилот и двукратен световен шампион във Формула 1, Мика Хакинен, изненада спортната общественост с необичайна поява на ледената пързалка в австрийската столица. През изминалия уикенд той бе специален гост на дербито между Виена Кепитълс и Грац 99ers от шампионата на ICEHL – най-престижната хокейна лига в Австрия. Събитието привлече рекорден брой зрители за сезона, които изпълниха трибуните до краен предел.

Вълнението в залата достигна връхната си точка, когато Мика Хакинен се появи на леда, за да даде символичното начало на срещата. Финландецът, облечен в елегантен костюм, бе посрещнат с бурни овации и топли аплодисменти от ентусиазираната публика. След като се поздрави с капитаните на двата отбора, Хакинен хвърли първата шайба, с което официално откри двубоя.

След церемонията той помаха на феновете и се настани в почетната ложа, където изгледа мача, завършил с победа за домакините от Виена.