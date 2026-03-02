Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Мика Хакинен с бляскава поява на ледената арена във Виена

Мика Хакинен с бляскава поява на ледената арена във Виена

2 Март, 2026 16:11 660 1

  • мика хакинен-
  • виена кепитълс-
  • грац 99ers-
  • хокей-
  • icehl-
  • формула 1-
  • спортни новини-
  • австрия-
  • световен шампион-
  • първа шайба

Събитието се превърна в истински празник

Мика Хакинен с бляскава поява на ледената арена във Виена - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Легендарният финландски пилот и двукратен световен шампион във Формула 1, Мика Хакинен, изненада спортната общественост с необичайна поява на ледената пързалка в австрийската столица. През изминалия уикенд той бе специален гост на дербито между Виена Кепитълс и Грац 99ers от шампионата на ICEHL – най-престижната хокейна лига в Австрия. Събитието привлече рекорден брой зрители за сезона, които изпълниха трибуните до краен предел.

Вълнението в залата достигна връхната си точка, когато Мика Хакинен се появи на леда, за да даде символичното начало на срещата. Финландецът, облечен в елегантен костюм, бе посрещнат с бурни овации и топли аплодисменти от ентусиазираната публика. След като се поздрави с капитаните на двата отбора, Хакинен хвърли първата шайба, с което официално откри двубоя.

След церемонията той помаха на феновете и се настани в почетната ложа, където изгледа мача, завършил с победа за домакините от Виена.



Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бъдеще

    3 0 Отговор
    Мнооого добър беше на пистата. С Шумахер правеха голямо шоу...

    16:27 02.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове