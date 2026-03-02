Йотова: Няма опасност пред националната ни сигурност, няма нужда от КСНС

Няма опасност пред националната ни сигурност. Следим обстановката под лупа. Най-важно е да се приберат сънародниците ни от страни в Близкия изток, но това за съжаление, не може да се случи преди да се отвори въздушното пространство. Това заяви президентът Илияна Йотова след срещата за оценка на рисковете пред националната сигурност на България и предприетите мерки във връзка с конфликта в Близкия изток.

По думите ѝ и Кипър, както и всяка друга държава в ЕС, е защитена от НАТО.

За съжаление имаме опит в подобни ситуации. В МВнР работи кризисен щаб. В момента, в който се отвори въздушното пространство на Дубай, полетите ще бъдат възобновени и сънародниците ни ще се приберат, увери тя.

На този етап няма нужда от свикване на КСНС. Това е твърде краен ход. Обстановката е динамична. Скоро ще бъде създаден координационен щаб. Ако КСНС се свика, това ще бъде след няколко дни и то, ако сънародниците ни още не могат да се приберат, обясни държавният глава.

Мащабите на конфликта се увеличават. Час по скоро трябва да се седне на масата за преговорите. Няма как да се реши подобен конфликт с военни средства, смята президентът.