Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Йотова: Няма опасност пред националната ни сигурност, няма нужда от КСНС

Йотова: Няма опасност пред националната ни сигурност, няма нужда от КСНС

2 Март, 2026 18:40 462 20

  • илияна йотова-
  • близък изток-
  • дубай

За съжаление имаме опит в подобни ситуации. В МВнР работи кризисен щаб. В момента, в който се отвори въздушното пространство на Дубай, полетите ще бъдат възобновени и сънародниците ни ще се приберат, увери тя

Йотова: Няма опасност пред националната ни сигурност, няма нужда от КСНС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма опасност пред националната ни сигурност. Следим обстановката под лупа. Най-важно е да се приберат сънародниците ни от страни в Близкия изток, но това за съжаление, не може да се случи преди да се отвори въздушното пространство. Това заяви президентът Илияна Йотова след срещата за оценка на рисковете пред националната сигурност на България и предприетите мерки във връзка с конфликта в Близкия изток.

По думите ѝ и Кипър, както и всяка друга държава в ЕС, е защитена от НАТО.

За съжаление имаме опит в подобни ситуации. В МВнР работи кризисен щаб. В момента, в който се отвори въздушното пространство на Дубай, полетите ще бъдат възобновени и сънародниците ни ще се приберат, увери тя.

На този етап няма нужда от свикване на КСНС. Това е твърде краен ход. Обстановката е динамична. Скоро ще бъде създаден координационен щаб. Ако КСНС се свика, това ще бъде след няколко дни и то, ако сънародниците ни още не могат да се приберат, обясни държавният глава.

Мащабите на конфликта се увеличават. Час по скоро трябва да се седне на масата за преговорите. Няма как да се реши подобен конфликт с военни средства, смята президентът.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    1 9 Отговор
    Дори не сме започнали да ги удряме силно. Голямата вълна дори не се е случила. Голямата вълна идва скоро

    Коментиран от #7

    18:41 02.03.2026

  • 2 Пич

    13 0 Отговор
    Лелеий......те това е главнокомандваща !!! Има интелект на телевизионна говорителка....... да чете нещо там......

    Коментиран от #14

    18:42 02.03.2026

  • 3 Нямам

    16 0 Отговор
    думи при толкова наглост , самонадеяност , безопасност и позор !

    Коментиран от #15

    18:43 02.03.2026

  • 4 оня с питон.я

    8 0 Отговор
    Важното е мутричките национални герои на Болгаристан да са в безопасност.

    18:43 02.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Агресията на Американският ционизъм

    13 0 Отговор
    Светът вече разбра, че като се съгласи да приеме американска военна база, една държава не получава по-голяма сигурност; тя просто става заложник.

    В момента получават нагледно доказателство - арабските държави от Персийския залив буквално са заложници на Израел и САЩ. Да имаш американска военна база на своя територия не ти дава преимущество, а те превръща в мишена.

    Нашата главнокомандваща журналистка Йотова дали схваща това?

    18:45 02.03.2026

  • 7 оня с питон.я

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    То и Русия не ги е почнала щатите още, но като сменят Путин и това ще стане.

    18:45 02.03.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    1 7 Отговор
    Има ли копейки на мегданя? Правя ли пакости вече

    18:46 02.03.2026

  • 9 Да,бе

    8 0 Отговор
    На нас само цените ни стигат,а тепърва ще хвърчат още...Уж не е блондинка,пък..

    18:47 02.03.2026

  • 10 МОЗЪЧНО СЕМПЛА

    16 1 Отговор
    ЖЕНА,С ВСЯКО ОТВАРЯНЕ НА УСТАТА КЪРТИ ГЛУПОМЕРА.

    Коментиран от #20

    18:48 02.03.2026

  • 11 604

    8 0 Отговор
    БКП лъжеха по-малко от вас бе .....ма ся има банани!

    18:49 02.03.2026

  • 12 цсьжбдц

    9 0 Отговор
    Не спряха да лъжат , и самолетите били за учение само

    Коментиран от #18

    18:53 02.03.2026

  • 13 Азззззззз

    5 0 Отговор
    За съжаление Йотова не се оказа на ниво, каквото се очакваше да има. Като няма опасност, защо ли се увеличава охраната на разни обекти, а? Оказа се тотално некомпетентна...

    18:57 02.03.2026

  • 14 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Агресорката един ръководител на парламентарно представена партия я наречи тоталитарна а вещица..... Тая имаше шанс да стане президент, Ама след като нарече нашите освободители агресори е" мъртва" за мене като гласоподавател.....

    Коментиран от #16

    18:59 02.03.2026

  • 15 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нямам":

    Ако се случи някакво "Сарафово"каква ли песен ще пее агресорката....

    19:01 02.03.2026

  • 16 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Европеец":

    Да бе....!!! А от какво стабилно комунистическо потекло е , А...!?

    19:01 02.03.2026

  • 17 Драснах нещо за

    4 0 Отговор
    тамплиери, НПО-та, дедоШopи и другарката самозвана резидентка и скрипта веднага ми затри коментара

    19:01 02.03.2026

  • 18 оибфофбевпвеф

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "цсьжбдц":

    така и не се разбра какво е и за кога е това учение защото просто няма такова

    19:03 02.03.2026

  • 19 "Последния" кен Еф

    0 0 Отговор
    Другарката Йотова е моят президент !
    Другарят Радев е моят мин.председател !
    А Русия и Иран са моите родини !!!

    19:05 02.03.2026

  • 20 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "МОЗЪЧНО СЕМПЛА":

    Не знам тая "умната агресорка дали на трети утре ще посмее да се качи на Шипка, за да ида и да я усвиркам на воля...

    19:06 02.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове