Йотова: Няма опасност пред националната ни сигурност, няма нужда от КСНС

Няма опасност пред националната ни сигурност. Следим обстановката под лупа. Най-важно е да се приберат сънародниците ни от страни в Близкия изток, но това за съжаление, не може да се случи преди да се отвори въздушното пространство. Това заяви президентът Илияна Йотова след срещата за оценка на рисковете пред националната сигурност на България и предприетите мерки във връзка с конфликта в Близкия изток.
По думите ѝ и Кипър, както и всяка друга държава в ЕС, е защитена от НАТО.
За съжаление имаме опит в подобни ситуации. В МВнР работи кризисен щаб. В момента, в който се отвори въздушното пространство на Дубай, полетите ще бъдат възобновени и сънародниците ни ще се приберат, увери тя.
На този етап няма нужда от свикване на КСНС. Това е твърде краен ход. Обстановката е динамична. Скоро ще бъде създаден координационен щаб. Ако КСНС се свика, това ще бъде след няколко дни и то, ако сънародниците ни още не могат да се приберат, обясни държавният глава.
Мащабите на конфликта се увеличават. Час по скоро трябва да се седне на масата за преговорите. Няма как да се реши подобен конфликт с военни средства, смята президентът.
1 Тръмп
Коментиран от #7
18:41 02.03.2026
2 Пич
Коментиран от #14
18:42 02.03.2026
3 Нямам
Коментиран от #15
18:43 02.03.2026
4 оня с питон.я
18:43 02.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Агресията на Американският ционизъм
В момента получават нагледно доказателство - арабските държави от Персийския залив буквално са заложници на Израел и САЩ. Да имаш американска военна база на своя територия не ти дава преимущество, а те превръща в мишена.
Нашата главнокомандваща журналистка Йотова дали схваща това?
18:45 02.03.2026
7 оня с питон.я
До коментар #1 от "Тръмп":То и Русия не ги е почнала щатите още, но като сменят Путин и това ще стане.
18:45 02.03.2026
8 Данко Харсъзина
18:46 02.03.2026
9 Да,бе
18:47 02.03.2026
10 МОЗЪЧНО СЕМПЛА
Коментиран от #20
18:48 02.03.2026
11 604
18:49 02.03.2026
12 цсьжбдц
Коментиран от #18
18:53 02.03.2026
13 Азззззззз
18:57 02.03.2026
14 Европеец
До коментар #2 от "Пич":Агресорката един ръководител на парламентарно представена партия я наречи тоталитарна а вещица..... Тая имаше шанс да стане президент, Ама след като нарече нашите освободители агресори е" мъртва" за мене като гласоподавател.....
Коментиран от #16
18:59 02.03.2026
15 Европеец
До коментар #3 от "Нямам":Ако се случи някакво "Сарафово"каква ли песен ще пее агресорката....
19:01 02.03.2026
16 Пич
До коментар #14 от "Европеец":Да бе....!!! А от какво стабилно комунистическо потекло е , А...!?
19:01 02.03.2026
17 Драснах нещо за
19:01 02.03.2026
18 оибфофбевпвеф
До коментар #12 от "цсьжбдц":така и не се разбра какво е и за кога е това учение защото просто няма такова
19:03 02.03.2026
19 "Последния" кен Еф
Другарят Радев е моят мин.председател !
А Русия и Иран са моите родини !!!
19:05 02.03.2026
20 Европеец
До коментар #10 от "МОЗЪЧНО СЕМПЛА":Не знам тая "умната агресорка дали на трети утре ще посмее да се качи на Шипка, за да ида и да я усвиркам на воля...
19:06 02.03.2026