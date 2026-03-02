Новини
Лек дъх на облекчение за клубовете в Първа лига след 23-ия кръг – минимални санкции и без тежки наказания

2 Март, 2026 18:33 344 0

Ертан Томбак от Черно море ще пропусне следващите два двубоя

Снимка: Факти.БГ
Дисциплинарната комисия към БФС оповести решенията си след 23-ия кръг на Първа лига. За радост на ръководствата, този път родните клубове избегнаха сериозни глоби и тежки наказания, които често разтърсват шампионата.

Най-значимата санкция бе наложена на Локомотив (София), които ще трябва да се разделят с близо хиляда евро. Причината – двама души от треньорския щаб са използвали забранени електронни устройства по време на мач, което е в разрез с регламента на първенството. Въпреки това, сумата не е фрапираща на фона на потенциалните наказания, които можеха да бъдат наложени.

В индивидуален план, Ертан Томбак от Черно море ще пропусне следващите два двубоя на своя тим. Защитникът бе изгонен с директен червен картон, след като демонстративно изплю в краката на противников играч край тъчлинията – действие, което не остана незабелязано от съдиите. Инцидентът се случи по време на изненадващата загуба на варненци с 1:2 в Добрич.

Наказания ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване:

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Добруджа" гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За неспазване изискванията за осъществяване на надеждна охрана на футболната среща, на основание чл. 37, ал.1, т.30 от ДП /2025/2026/ ДК наказва ПФК „Септември“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За използване на нерегламентирани електронни устройства, на основание чл. 21, ал.1, т.2, б. И във връзка с чл. 6, ал. 7 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Йордан Господинов Колев – треньор на вратарите на ФК „Локомотив“ София с глоба в размер на 511.29 евро.

За използване на нерегламентирани електронни устройства, на основание чл. 21, ал.1, т.2, б. И във връзка с чл. 6, ал. 7 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Данаил Георгиев Иванов – кондиционен треньор на ФК „Локомотив“ София с глоба в размер на 511.29 евро.


