Мунир Ел Хадади: „16 часа напрежение и страх – как напуснах Иран под бомбардировки“

2 Март, 2026 14:54 685 1

Пътуването през Иран се е превърнало в истинско изпитание за нервите

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият нападател на Барселона и настоящ играч на иранския Естеглал – Мунир Ел Хадади – разкри драматични подробности за своето бягство от Иран, след като военната ескалация в региона постави живота на чуждестранните футболисти под сериозна заплаха.

В интервю за испанското спортно предаване „Ел Чирингито“, Ел Хадади сподели, че е бил принуден да измине цели 16 часа по суша, за да се измъкне от зоната на конфликта. „Събудихме се в седем сутринта, готови за полет. Бяхме вече на пистата, когато получих съобщение от приятел – атакуват, няма да можем да излетим!“, разказва футболистът, все още под влияние на преживяното.

Заедно с бившия вратар на Реал Мадрид Антонио Адан и албанския национал Ясир Асани, Ел Хадади е трябвало да напусне страната след победата на Естеглал с 2:1 над Фаджр Сепаси. Тримата са били настанени в хотел на летището, където са чакали под строга охрана, докато се организира транспортът им към турската граница. „Охраната беше навсякъде, напрежението се усещаше във въздуха. Казаха ни, че ще пътуваме с микробус, всички заедно. Треньорът ни, който беше пристигнал само преди три дни, също трябваше да си тръгне“, допълва Ел Хадади.

Пътуването през Иран се е превърнало в истинско изпитание за нервите. „Опитвах се да се разсея, играехме на „Не се сърди, човече“, но сънят беше невъзможен. Спах едва час, после отново се будех. Следяхме всяка новина, всяко движение навън“, споделя още футболистът.

По време на пътуването Ел Хадади е станал свидетел на бомбардировки и ракети, които прелитали над главите им. Той дори е заснел ужасяващи кадри от колата, които по-късно показа на журналистите.

„Най-важното е, че вече съм в безопасност, отново със семейството си. Сега ще си почина и ще помисля какво предстои“, завършва Ел Хадади, благодарен, че е успял да се измъкне невредим от опасната ситуация.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Неграмотни журналисти

    0 0 Отговор
    "бил принуден да измине цели 16 часа по суша"

    Дипломите на всички учители по български език на този "журналист" Павел Ковачев трябва да бъдат скъсони, също и неговата диплома. Казва се: "бил принуден да ПЪТУВА цели 16 часа по суша"

    15:25 02.03.2026

