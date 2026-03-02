Новини
Президентът на Иранската футболна федерация: Вече не можем да гледаме към Световното първенство с оптимизъм

2 Март, 2026 18:54

Участието на Иран е под въпросителна

Снимка: YouTube
Въпросителни се появиха около присъствието на иранския национален отбор на предстоящото Световно първенство по футбол в Северна Америка, след като регионалната обстановка се нажежи до червено. Президентът на Иранската футболна федерация Мехди Тадж разкри пред водещо спортно издание, че към момента няма никаква сигурност дали „персите“ ще могат да се включат в надпреварата, която ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико това лято.

Иран попадна в група „G“ заедно с Белгия, Нова Зеландия и Египет. По програма тимът трябва да стартира участието си на 15 юни срещу Нова Зеландия в Ингълууд, Калифорния, да премери сили с Белгия на 21 юни, а на 26 юни да се изправи срещу Египет в Сиатъл. Въпреки това, бъдещето на отбора на световната сцена остава под въпрос.

Причината за тази несигурност е драматичната ескалация на военните действия през уикенда. Израел и САЩ нанесоха ракетни удари по територията на Иран, при които загина върховният лидер аятолах Али Хаменей. В отговор Техеран отвърна с атаки срещу израелски и американски военни обекти в Близкия изток.

„След първата ракетна атака вече не можем да гледаме към Световното първенство с оптимизъм“, сподели Тадж, подчертавайки сериозността на ситуацията.

Международната футболна федерация (ФИФА) все още не е излязла с официална позиция по казуса, а до началото на шампионата остават едва 101 дни – стартът е насрочен за 11 юни.

Допълнително напрежение създава и решението на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, което още преди началото на военните действия забрани достъпа на ирански фенове до територията на САЩ.


