ФИА с категоричен приоритет: Безопасността на първо място преди състезанията от Формула 1 в Близкия изток

2 Март, 2026 17:48 630 1

Сигурността и благополучието на всички участници остават водещи приоритети

ФИА с категоричен приоритет: Безопасността на първо място преди състезанията от Формула 1 в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
В разгара на нарастващото напрежение в Близкия изток, Международната автомобилна федерация (ФИА) излезе с ясно послание – сигурността и благополучието на всички участници остават водещи приоритети преди предстоящите стартове от Формула 1 в региона. Организацията подчертава, че ще следи отблизо ситуацията и ще взема решения, ръководени единствено от стремежа към максимална безопасност.

В календара на най-престижния автомобилен шампионат са заложени състезания в Бахрейн и Саудитска Арабия – две държави, които наскоро попаднаха във фокуса на световните новини заради атаки, свързвани с Иран. На този фон ФИА уверява, че поддържа постоянна връзка с местните власти, организатори, отбори и всички ангажирани страни, за да гарантира спокойствието и сигурността на пилотите, екипите и феновете.

Мохамед Бен Сулайем, президент на ФИА и родом от Дубай, изрази в официално изявление в социалните мрежи, че организацията е изградена върху принципите на единство и обща цел. „В тези предизвикателни времена сплотеността в автомобилния спорт е по-важна от всякога“, подчерта той. Бен Сулайем изказа и съболезнования към всички засегнати от конфликтите в региона, като заяви: „Дълбоко сме натъжени от загубата на човешки животи и изразяваме съпричастност към страдащите семейства и общности.“

Освен Формула 1, ФИА обръща специално внимание и на Световния шампионат за издръжливост, чийто старт е насрочен за края на март в Катар. Федерацията уверява, че ще действа отговорно и ще реагира своевременно при всяка промяна в обстановката.

Докато вниманието е насочено към Близкия изток, отборите от Формула 1 вече се отправят към Мелбърн, където този уикенд ще се проведе първото състезание за сезона – Гран при на Австралия. След това шампионатът ще премине през Китай и Япония, преди да се насочи към Бахрейн и Саудитска Арабия през април.


  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Айде,и Формула 1 утече у канала без кинтите на Бахрейн и камиларите саудити.
    Скоро кинтите от залива ще спрат в целия Евростан ,а крвите ще се приберат от Дубай на Околовръстното ако има с какво.

    17:58 02.03.2026

