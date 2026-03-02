Новини
Игор Тудор остро разкритикува съдийството след поражението на Тотнъм от Фулъм

2 Март, 2026 15:51 306 0

Треньорът на лондончани не спести критики и към цялостното поведение на съдията по време на двубоя

Игор Тудор остро разкритикува съдийството след поражението на Тотнъм от Фулъм - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Тотнъм - Игор Тудор не скри разочарованието си от съдийските решения по време на драматичната загуба с 1:2 срещу Фулъм в 28-ия кръг на английската Висша лига. След последния съдийски сигнал, наставникът на "шпорите" изрази бурно недоволството си, като подчерта, че според него реферът е допуснал сериозни грешки, които са повлияли на крайния резултат.

"Първият гол на Фулъм преобърна цялата динамика на срещата. Това беше явна съдийска неточност, която не кореспондира с решенията от миналата седмица. Днес станахме свидетели на нещо необяснимо – липса на последователност в отсъжданията. За мен е от изключителна важност съдиите да бъдат постоянни в преценките си. Дори и при лек контакт, когато играчът не гледа топката, това трябва да се санкционира. Хименес си осигури предимство по този начин и така се стигна до попадението. Подобни нарушения не бива да се подминават", заяви Тудор пред BBC.

Треньорът на лондончани не спести критики и към цялостното поведение на съдията по време на двубоя: "Днес не останах доволен от рефера. Останах с впечатлението, че отсъждаше единствено в полза на домакините. Чувствах се неудобно през цялото време, защото всяко спорно положение се решаваше в тяхна полза. Липсваше му усет за играта и не разбираше кое е справедливо."

Тудор бе категоричен и по отношение на ситуацията с Хименес: "Играчът на Фулъм изобщо не се интересуваше от топката, а единствената му цел беше да измами и да изблъска съперника си. Това е очевидно нарушение – 99 от 100 души ще го потвърдят. Толкова е ясно!"


