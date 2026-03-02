Новини
Спорт »
Бг футбол »
Анжело Кючуков отново начело на Марек

Анжело Кючуков отново начело на Марек

2 Март, 2026 19:34 491 0

  • марек дупница-
  • анжело кючуков-
  • оставка-
  • втора лига-
  • танчо калпаков

Треньорската рокада стана, след като Танчо Калпаков подаде оставка

Анжело Кючуков отново начело на Марек - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Марек (Дупница) посреща нова ера под ръководството на добре познато лице – Анжело Кючуков.

След като Танчо Калпаков подаде оставка, клубното ръководство единодушно се довери на легендарния бивш полузащитник, който ще поеме кормилото на отбора до края на сезона във Втора лига. С над 300 изиграни срещи с екипа на Марек, Кючуков е истинска емблема за дупнишкия футбол. През годините той неведнъж е бил начело на тима, а приносът му към развитието на млади таланти в детско-юношеската школа е безспорен.

Сега пред него стои предизвикателството да върне стабилността и борбения дух в състава, който се нуждае от свежа енергия и мотивация.

В треньорския щаб остават досегашният асистент Светослав Георгиев и специалистът по подготовка на вратарите Марио Кирев, които ще подкрепят Кючуков в амбициозната му мисия.

Управителният съвет на Марек изрази пълната си подкрепа към новия старши треньор, като постави ясна цел – мобилизация и силно представяне до края на шампионата.

Първото изпитание за Кючуков няма да закъснее – още тази събота Марек се изправя срещу Миньор (Перник) на Стадиона на мира.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове