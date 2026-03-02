Анжело Кючуков отново начело на Марек

Марек (Дупница) посреща нова ера под ръководството на добре познато лице – Анжело Кючуков.

След като Танчо Калпаков подаде оставка, клубното ръководство единодушно се довери на легендарния бивш полузащитник, който ще поеме кормилото на отбора до края на сезона във Втора лига. С над 300 изиграни срещи с екипа на Марек, Кючуков е истинска емблема за дупнишкия футбол. През годините той неведнъж е бил начело на тима, а приносът му към развитието на млади таланти в детско-юношеската школа е безспорен.

Сега пред него стои предизвикателството да върне стабилността и борбения дух в състава, който се нуждае от свежа енергия и мотивация.

В треньорския щаб остават досегашният асистент Светослав Георгиев и специалистът по подготовка на вратарите Марио Кирев, които ще подкрепят Кючуков в амбициозната му мисия.

Управителният съвет на Марек изрази пълната си подкрепа към новия старши треньор, като постави ясна цел – мобилизация и силно представяне до края на шампионата.

Първото изпитание за Кючуков няма да закъснее – още тази събота Марек се изправя срещу Миньор (Перник) на Стадиона на мира.