Корнелия Нинова: Пристигналият у нас аржентински слънчоглед не отговаря на европейските изисквания

Корнелия Нинова: Пристигналият у нас аржентински слънчоглед не отговаря на европейските изисквания

2 Март, 2026 19:31 1 261 65

Има достатъчно българска продукция. С този внос се убива българското, родно производство

Корнелия Нинова: Пристигналият у нас аржентински слънчоглед не отговаря на европейските изисквания - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Пристигналият у нас аржентински слънчоглед не отговаря на европейските изисквания." Това е официална позиция на българските власти от днес.

Това отбеляза лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Оправданието, че той бил само за преработка и след това ще се изнесе, звучи фалшиво. С това оправдание управляващите се опитват да ни замажат очите. Няма никакви гаранции, че преработени количества няма да останат в страната и да стигнат до българската трапеза. Задължително е министърът на земеделието да не допуска разтоворването на българска територия.

Има достатъчно българска продукция. С този внос се убива българското, родно производство. С този внос се тровят хората с пестициди и ГМО. С такава политика се губят работни места и приходи в бюджета, обезлюдяват се региони. Ние от Непокорна България категорично и последователно сме за защита на българската, на родната , чиста и вкусна храна.”


София / България
  • 1 Дзак

    16 0 Отговор
    Тогава какво ще го правят?

    Коментиран от #9, #46

    19:33 02.03.2026

  • 2 Како Корни,

    32 2 Отговор
    и окраинската пшеница е така, ама на кой му пука за изтровения болен народ, щом пада яко кинта за търгаши и вносители.

    19:34 02.03.2026

  • 3 ицо

    16 5 Отговор
    а украинския де ти внасяше на монсанто гмо

    19:34 02.03.2026

  • 4 Кой

    22 4 Отговор
    го е допуснал и кой го е поръчал ? Червената мафия !

    Коментиран от #17, #18

    19:36 02.03.2026

  • 5 Сталин

    21 1 Отговор
    Аз ви казах след отровния украински се га ще ядете и отровен аржентински ,ще пласират мутрите олиото от отровния слънчоглед в България

    19:37 02.03.2026

  • 6 Иван

    9 7 Отговор
    Сега и от земеделие разбираме нали това българин да се наричаш първа радост е за мен

    19:37 02.03.2026

  • 7 Прекупвач

    21 1 Отговор
    Ще ви храним и с фураж от Чернобил, само и само да спестим за Бентли.

    Коментиран от #26, #27

    19:37 02.03.2026

  • 8 Сталин

    20 3 Отговор
    В Полша от 73 проби от украинското зърно внесено там ,в 17 е намерено салмонела,в още 17 пестициди,в 11 -ГМО ,в 6 - миотоксини.В други проби от украинско зърно е намерено живак, кадмий,олово и желязо.В България някой изобщо прави ли изследване на украинското зърно и знае ли българина какво изобщо яде,това лято руските въоръжени сили гръмнаха складове с боеприпаси в Украйна,където се съхраняваха снаряди с обеднен уран от Англия,и радиоактивния облак от взрива достигна в голяма част от Европа

    Коментиран от #12, #31, #56

    19:37 02.03.2026

  • 9 Като

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Шопите - пенявило се, не пенявило се, че го ядеме!

    19:38 02.03.2026

  • 10 Интересно

    16 3 Отговор
    Слънчоглед от Аржентина.
    Пшеница от Украйна.
    Сьомга от Фукушима.
    Ябълки от Бразилия.
    Какво следва? - вода от тоалетната?

    19:40 02.03.2026

  • 11 кой му дреме

    7 14 Отговор
    тая никаквица дето по цял ден кисне у фейса от омраза че я изгониха от бсп, и агроном ли стана ?

    19:41 02.03.2026

  • 12 Интересно

    14 3 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    При капитализма, не може разни морални дилеми за грижата за хората, да пречат на бизнеса.

    Коментиран от #28

    19:42 02.03.2026

  • 13 Гражданин

    8 11 Отговор
    Изказване на специалист- лаборант г-жа Курнела

    19:44 02.03.2026

  • 14 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 9 Отговор
    ТАЗИ "ВЛАШКА ЦИГАНКА" ИЗВЕДНЪЖ СТАНА "ГОЛЯМА" ЕВРОПЕЙКА .......................... ФАКТ !

    19:44 02.03.2026

  • 15 Кажи,

    6 6 Отговор
    как не даде нито един патрон за гражданската война в окрайната на Русия.

    Кажи нещо за излитащите от софийското летище американски летящи цистерни КС-135 за зареждане на атакуващите Иран американски ударни самолети.

    Корнелке, кажи как е синчето ти в САЩ! Честити ли му баба Марта?

    19:45 02.03.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    7 9 Отговор
    Тази от кога взе да разбира от слънчоглед?

    19:45 02.03.2026

  • 17 Мафията няма цвят

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Кой":

    за разлика от едноклетъчните седесарки.

    19:46 02.03.2026

  • 18 ДА ГИ НАМЕРЯТ И ...

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кой":

    ВСИЧКИ ПРИ БАЙ СТАВРИ!

    19:47 02.03.2026

  • 19 Малко детенце

    1 1 Отговор
    Спомням си като малки деца...лятно време ни изпращаха на село при баба и дядо... нишо лошо нема в това. Селото имаше два баира, като центъра му беше в ниското, та ТеКеЗеСарите беа направили проект да прекарват напоителен канал от единия баир до другия като скачени съдове, та от единия баир от където бяха разкопали канал за водата да я прекарват до другия канал на другия баир, та за тая цел им мериха височината на баирите с едни бабини въртящи се топчета дет показват атмосферното налягане. Та какво са мерили на знам (бях доста малък за да се бъркам в ТеКЕЗеСарските работи ама и ние децата помислихме да помагаме...

    19:48 02.03.2026

  • 20 Емигрант

    3 2 Отговор
    Отговаря, не отговаря, байганети ще го изпапка като послушен добитък, това е.

    Коментиран от #23

    19:48 02.03.2026

  • 22 кури

    3 6 Отговор
    техноимпекс КОГА???

    19:50 02.03.2026

  • 23 хе хе

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Емигрант":

    А ти ще папкаш царевичния кочан в емиграция!

    19:50 02.03.2026

  • 25 Ами сега?

    3 6 Отговор
    Защо ли "Непокорна България" и "Прогресивна България" ми звучат напълно идентичо? В крайна сметка и Радев беше номинация на Нинова, а българските избиратели (купени или зависими, защото други не гласуват) решиха да го преизберат отново втори път. И понеже няма възможност за трети мандат като президент, той абдикира от поста си преждевременно за да се включи оново в политиката като "любимец на българките избиратели".

    19:52 02.03.2026

  • 26 български "бизнесмен"

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Прекупвач":

    ша водя жината на добай

    19:52 02.03.2026

  • 27 Не се заблуждавай!

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Прекупвач":

    Тъкмо ще спестиш за Бентли и оня Рогатия ще дойде със сметката.

    19:52 02.03.2026

  • 28 Така наречената "екология" при

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Интересно":

    капитализма е единствено за изсмукване на едни пари от фондовете на ЕС, които се пълнят от джобовете на данъкоплатците в ЕС, вкл. и от нашите джобове.

    Пара им требе на зелените, за злоупотреба на Петрохан.

    19:52 02.03.2026

  • 30 Съвет

    6 1 Отговор
    Оттук-нататък на всяка цена избягвайте българското олио.

    19:52 02.03.2026

  • 31 Поляците

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Правят проби на отровното украинското зърно,купуват го ,преработват го в замразени кполуфабрикати,които са предназначени за нас от "КЛУБА НА БОГАТИТЕ " и тук Лидл и други вериги ги пекът и ги представят за български продукти.

    19:52 02.03.2026

  • 33 Вла

    3 0 Отговор
    Еййййй и ние да се намръщим на нещо. Не мога да повярвам.

    19:53 02.03.2026

  • 35 ?????

    7 1 Отговор
    Много важно.
    Да не ни е за пръв път.
    За мухлясалата американска царевица и замразеното месо от 60-те години забравихте ли вече?

    19:54 02.03.2026

  • 36 Малко детенце

    2 1 Отговор
    Речено СТОРЕНО
    Жа запитате Как? ами така....ПРИГОТВИХМЕ СИ ПРАШКИТЕ, ФЕНЕРЧЕТАТА, след като прокараха цементови тръби широки около метър в диаметър от единия баир до другия през целото село. Не знахеме защо сложиха в центъро на селото шахта? Ние умувахме умувахме, за какво е тая шахта и решихме да проверим! Та се наредихме един зад друг влезнахме от шахтата по тръбите с фенерчета в ръка, пълзейки на колене търсехме дали са направили добре съоръжението за транспорт на водата до върха на баирите? Така пълзехме може би около час и половина и какво ни беше учудването? Когато излязохме на баира и там блесна светлината на слънцето със страшна сила....
    В рова се разнесоха писъци, килoти, комбинезони, чорапи, жартиери захвърчаха, насам натам към назенка в дупката.
    Кмето бе надундурил една ЦИГАНКА с ЧЕРВИЛО НА УСТАТА, точно при входа на ПРОЕКТ "НАПОЯВАНЕ" и правеше с нея некакви измервания
    Та ИЗВОД! Така е Било, ака и ще Бъде в Занаята...

    19:54 02.03.2026

  • 38 кака кури

    3 4 Отговор
    ПАК лъже за копюри

    19:55 02.03.2026

  • 39 хаха

    5 4 Отговор
    "не отговаря на европейските изисквания"
    "С този внос се убива българското, родно производство"

    Вие сте пълна щ3та бе ориенталци кухоглави! Даже не знаете какви ги дрънкате вече.
    Какво се случва когато дадено нещо не отговаря на изискванията?
    И какво се случва след като добичета получаващи субсидии не могат да произведат нещо на достъпна цена?
    Реват в ефира добичетата, това се случва.

    19:56 02.03.2026

  • 40 Манол от Чуричене

    4 4 Отговор
    Откъде кака Курни знае, да не би да го е изследвала? Явно гледа да се подмаже на руските подлоги и червените барони от земеделието.

    Коментиран от #41

    19:57 02.03.2026

  • 41 дайте да измислим

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Манол от Чуричене":

    нещо държавно да разкости госпожата за лична облага не ви ли дожалява да я гледате всеки ден нажалена на амбразурята?

    20:00 02.03.2026

  • 42 Стани ти да стана аз шеф

    1 1 Отговор
    От това което човек чете и си вади изводи, се подразбира, че народното събрание е решило първо да ГАЗИФИЦИРА с трупове, с ритуални погребения от вчерашната статия ЧЕРНОТО МОРЕ, а с днешната статия да зарадва общественото мнения, че АКО ГАЗИФИЦИРАНЕТО НА ТРУПОВЕТЕ е УСПЕШНО....ЖА си подгрявате котлоните на ПЕЧКИТЕ за подхранване на следващи ТРУПОВЕ....

    ЦИКЪЛ БАДЖАНАК, ЦИКЪЛ - ЕСТЕСТВЕН ПРИРОДЕН ЦИКЪЛ
    ((( К Р Ъ Г О В Р А Т )))

    ДЕБЕЛ ВРАТ

    20:00 02.03.2026

  • 43 Много любители

    4 1 Отговор
    На ГМО боклуците, явно здравето им не ги вълнува.

    20:00 02.03.2026

  • 44 хайде да помислим

    3 2 Отговор
    То и присигналия у нас Решетников не отговаряше а изискванията за незавиима България, но се случиха.

    20:01 02.03.2026

  • 45 Зюмбюл

    4 3 Отговор
    Корни, това изказване може би е подсъдно.

    20:02 02.03.2026

  • 46 Нгдгкк

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Глоби и кой го е вкарал, кво пише в Наказателния Кодекс?

    Коментиран от #52

    20:03 02.03.2026

  • 47 😁.........

    6 2 Отговор
    Копейките от военни анализатори, станаха експерти по земеделие и слънчогледопроизводство🤣

    20:05 02.03.2026

  • 49 Ром с кола

    4 1 Отговор
    Тая и тя умрелата, да каже нещо белкем съ съживи. Е тва мразим на демокрацията, че всеки може да дрънка глупости безнаказано. Ама ей там да нъ забележат, уж. Тя га фнасяше оня украйнкия, да не беше по европейските норми? А?

    20:07 02.03.2026

  • 50 Како ма...

    3 1 Отговор
    Ми не яж аржентински слънчоглед.

    20:08 02.03.2026

  • 51 Каквато и да е темата

    4 1 Отговор
    само да сме с медийна изява. Айде люпи семки

    20:08 02.03.2026

  • 52 Спас

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Нгдгкк":

    Всеки може да си го внесе.Всяка година се внася.Бг произвежда само 1/3 от нуждите.Май комунзъма за тебе не есвършил.И тази само си прави реклама.

    20:08 02.03.2026

  • 53 Права е

    1 1 Отговор
    Да си го преработват другаде

    20:09 02.03.2026

  • 54 Р Г В

    3 1 Отговор
    Споко Корни , вие сте нашия ангел пазител . Явно сте решили с др. Нат.... Кис.... и настоящата президентка като ходите по спортни мероприятия с рекламни тениски да пълните джобовете и да чоплите слънчоглед. Така ще избавите от болести хиляди български избиратели които ще ви осигурят така жадуваното място в Парламента. Удавник и за семка се хваща.

    20:10 02.03.2026

  • 55 4567

    1 2 Отговор
    Кое у нас отговаря на "европейските изисквания"?

    20:12 02.03.2026

  • 56 Салмонелата е бактерия

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    и може да се намери в замърсени животински продукти, не в зърно.

    20:14 02.03.2026

  • 57 Дамаджан Гъбарков

    3 1 Отговор
    Тая е бивш борец с Винету! Е, сбори се с тъпата тиква навън очи в очи и е аут! Казвам ти дъще, сещай се снахо. Мяу мяу...КацаМунчо...

    20:15 02.03.2026

  • 58 ....

    1 0 Отговор
    Кой го е вкарал, кво пише в Наказателния Кодекс?

    20:22 02.03.2026

  • 60 .....

    1 0 Отговор
    Защита на потребителя, къде да заведем дело?

    20:23 02.03.2026

  • 62 5961

    0 0 Отговор
    С пожелание ДТГНЦ...без да имаш нужда да се бършеш после...

    20:27 02.03.2026

  • 63 Браво

    1 0 Отговор
    на курнито! За пореден път открива топлата вода!

    20:28 02.03.2026

  • 64 речен кораб

    0 0 Отговор
    Виновна е Урсула която трябва да увисне на някой стълб.

    20:28 02.03.2026

  • 65 Решетников

    0 0 Отговор
    Как я изработихме ездачката от село Крушовица с агент Гоце. Мирча от Крушари пак язди същтата кобилка. Един дол дренки. И Йтовица и тя така..
    . Ей ненаяздиха се...

    20:32 02.03.2026

