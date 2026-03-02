Корнелия Нинова: Пристигналият у нас аржентински слънчоглед не отговаря на европейските изисквания

"Пристигналият у нас аржентински слънчоглед не отговаря на европейските изисквания." Това е официална позиция на българските власти от днес.

Това отбеляза лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Оправданието, че той бил само за преработка и след това ще се изнесе, звучи фалшиво. С това оправдание управляващите се опитват да ни замажат очите. Няма никакви гаранции, че преработени количества няма да останат в страната и да стигнат до българската трапеза. Задължително е министърът на земеделието да не допуска разтоворването на българска територия.

Има достатъчно българска продукция. С този внос се убива българското, родно производство. С този внос се тровят хората с пестициди и ГМО. С такава политика се губят работни места и приходи в бюджета, обезлюдяват се региони. Ние от Непокорна България категорично и последователно сме за защита на българската, на родната , чиста и вкусна храна.”