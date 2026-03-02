Корнелия Нинова: Пристигналият у нас аржентински слънчоглед не отговаря на европейските изисквания

"Пристигналият у нас аржентински слънчоглед не отговаря на европейските изисквания." Това е официална позиция на българските власти от днес.
Това отбеляза лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Оправданието, че той бил само за преработка и след това ще се изнесе, звучи фалшиво. С това оправдание управляващите се опитват да ни замажат очите. Няма никакви гаранции, че преработени количества няма да останат в страната и да стигнат до българската трапеза. Задължително е министърът на земеделието да не допуска разтоворването на българска територия.
Има достатъчно българска продукция. С този внос се убива българското, родно производство. С този внос се тровят хората с пестициди и ГМО. С такава политика се губят работни места и приходи в бюджета, обезлюдяват се региони. Ние от Непокорна България категорично и последователно сме за защита на българската, на родната , чиста и вкусна храна.”
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
Коментиран от #9, #46
19:33 02.03.2026
2 Како Корни,
19:34 02.03.2026
3 ицо
19:34 02.03.2026
4 Кой
Коментиран от #17, #18
19:36 02.03.2026
5 Сталин
19:37 02.03.2026
6 Иван
19:37 02.03.2026
7 Прекупвач
Коментиран от #26, #27
19:37 02.03.2026
8 Сталин
Коментиран от #12, #31, #56
19:37 02.03.2026
9 Като
До коментар #1 от "Дзак":Шопите - пенявило се, не пенявило се, че го ядеме!
19:38 02.03.2026
10 Интересно
Пшеница от Украйна.
Сьомга от Фукушима.
Ябълки от Бразилия.
Какво следва? - вода от тоалетната?
19:40 02.03.2026
11 кой му дреме
19:41 02.03.2026
12 Интересно
До коментар #8 от "Сталин":При капитализма, не може разни морални дилеми за грижата за хората, да пречат на бизнеса.
Коментиран от #28
19:42 02.03.2026
13 Гражданин
19:44 02.03.2026
14 ЕДГАР КЕЙСИ
19:44 02.03.2026
15 Кажи,
Кажи нещо за излитащите от софийското летище американски летящи цистерни КС-135 за зареждане на атакуващите Иран американски ударни самолети.
Корнелке, кажи как е синчето ти в САЩ! Честити ли му баба Марта?
19:45 02.03.2026
16 Данко Харсъзина
19:45 02.03.2026
17 Мафията няма цвят
До коментар #4 от "Кой":за разлика от едноклетъчните седесарки.
19:46 02.03.2026
18 ДА ГИ НАМЕРЯТ И ...
До коментар #4 от "Кой":ВСИЧКИ ПРИ БАЙ СТАВРИ!
19:47 02.03.2026
19 Малко детенце
19:48 02.03.2026
20 Емигрант
Коментиран от #23
19:48 02.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 кури
19:50 02.03.2026
23 хе хе
До коментар #20 от "Емигрант":А ти ще папкаш царевичния кочан в емиграция!
19:50 02.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ами сега?
19:52 02.03.2026
26 български "бизнесмен"
До коментар #7 от "Прекупвач":ша водя жината на добай
19:52 02.03.2026
27 Не се заблуждавай!
До коментар #7 от "Прекупвач":Тъкмо ще спестиш за Бентли и оня Рогатия ще дойде със сметката.
19:52 02.03.2026
28 Така наречената "екология" при
До коментар #12 от "Интересно":капитализма е единствено за изсмукване на едни пари от фондовете на ЕС, които се пълнят от джобовете на данъкоплатците в ЕС, вкл. и от нашите джобове.
Пара им требе на зелените, за злоупотреба на Петрохан.
19:52 02.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Съвет
19:52 02.03.2026
31 Поляците
До коментар #8 от "Сталин":Правят проби на отровното украинското зърно,купуват го ,преработват го в замразени кполуфабрикати,които са предназначени за нас от "КЛУБА НА БОГАТИТЕ " и тук Лидл и други вериги ги пекът и ги представят за български продукти.
19:52 02.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Вла
19:53 02.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ?????
Да не ни е за пръв път.
За мухлясалата американска царевица и замразеното месо от 60-те години забравихте ли вече?
19:54 02.03.2026
36 Малко детенце
Жа запитате Как? ами така....ПРИГОТВИХМЕ СИ ПРАШКИТЕ, ФЕНЕРЧЕТАТА, след като прокараха цементови тръби широки около метър в диаметър от единия баир до другия през целото село. Не знахеме защо сложиха в центъро на селото шахта? Ние умувахме умувахме, за какво е тая шахта и решихме да проверим! Та се наредихме един зад друг влезнахме от шахтата по тръбите с фенерчета в ръка, пълзейки на колене търсехме дали са направили добре съоръжението за транспорт на водата до върха на баирите? Така пълзехме може би около час и половина и какво ни беше учудването? Когато излязохме на баира и там блесна светлината на слънцето със страшна сила....
В рова се разнесоха писъци, килoти, комбинезони, чорапи, жартиери захвърчаха, насам натам към назенка в дупката.
Кмето бе надундурил една ЦИГАНКА с ЧЕРВИЛО НА УСТАТА, точно при входа на ПРОЕКТ "НАПОЯВАНЕ" и правеше с нея некакви измервания
Та ИЗВОД! Така е Било, ака и ще Бъде в Занаята...
19:54 02.03.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 кака кури
19:55 02.03.2026
39 хаха
"С този внос се убива българското, родно производство"
Вие сте пълна щ3та бе ориенталци кухоглави! Даже не знаете какви ги дрънкате вече.
Какво се случва когато дадено нещо не отговаря на изискванията?
И какво се случва след като добичета получаващи субсидии не могат да произведат нещо на достъпна цена?
Реват в ефира добичетата, това се случва.
19:56 02.03.2026
40 Манол от Чуричене
Коментиран от #41
19:57 02.03.2026
41 дайте да измислим
До коментар #40 от "Манол от Чуричене":нещо държавно да разкости госпожата за лична облага не ви ли дожалява да я гледате всеки ден нажалена на амбразурята?
20:00 02.03.2026
42 Стани ти да стана аз шеф
ЦИКЪЛ БАДЖАНАК, ЦИКЪЛ - ЕСТЕСТВЕН ПРИРОДЕН ЦИКЪЛ
((( К Р Ъ Г О В Р А Т )))
ДЕБЕЛ ВРАТ
20:00 02.03.2026
43 Много любители
20:00 02.03.2026
44 хайде да помислим
20:01 02.03.2026
45 Зюмбюл
20:02 02.03.2026
46 Нгдгкк
До коментар #1 от "Дзак":Глоби и кой го е вкарал, кво пише в Наказателния Кодекс?
Коментиран от #52
20:03 02.03.2026
47 😁.........
20:05 02.03.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ром с кола
20:07 02.03.2026
50 Како ма...
20:08 02.03.2026
51 Каквато и да е темата
20:08 02.03.2026
52 Спас
До коментар #46 от "Нгдгкк":Всеки може да си го внесе.Всяка година се внася.Бг произвежда само 1/3 от нуждите.Май комунзъма за тебе не есвършил.И тази само си прави реклама.
20:08 02.03.2026
53 Права е
20:09 02.03.2026
54 Р Г В
20:10 02.03.2026
55 4567
20:12 02.03.2026
56 Салмонелата е бактерия
До коментар #8 от "Сталин":и може да се намери в замърсени животински продукти, не в зърно.
20:14 02.03.2026
57 Дамаджан Гъбарков
20:15 02.03.2026
58 ....
20:22 02.03.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 .....
20:23 02.03.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 5961
20:27 02.03.2026
63 Браво
20:28 02.03.2026
64 речен кораб
20:28 02.03.2026
65 Решетников
. Ей ненаяздиха се...
20:32 02.03.2026