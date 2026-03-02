Новини
Иво Инджев за войната в Иран: Защо точно сега?

2 Март, 2026 19:05 2 595 87

Чакам 8-ми март като някаква развръзка. Числото 8 е магическо в шумерско-персийската традиция, тоест от 2 600 години. Някой ще каже, че това е конспиративна теория

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Чакам 8-ми март като някаква развръзка. Числото 8 е магическо в шумерско-персийската традиция, тоест от 2 600 години. Някой ще каже, че това е конспиративна теория. И в действителност - няма как да бъде съвсем сериозно. Войната между Иран и Ирак продължи точно 8 години. Завърши на 08.08.1988 г. Съветът на старейшините, който избира аятолах, се състои от 88 души, които имат по осем години мандат. Затова, при това нумерологично съвпадение, се чудя дали няма да се случи нещо на 8-ми март. На ръба на шегата - ще чакаме 8-ми март, за да видим дали нещо няма да се промени. Това каза в интервю за “Лице в лице” журналистът Иво Инджев.

“Защо точно сега? Това можеше да се предвиди и всички го предсказваха още когато стана ясно, че иранската ядрена програма не е унищожена, въпреки твърденията на Доналд Тръмп за обратното. Сега, той иска да унищожава отново. Да не би да иска да каже, че те са я възстановили за шест месеца? Както се казва, ще има довършителни дейности в строителството, но беше ясно. За Израел това е въпрос на оцеляване. Иран досега щеще да е употребил ядрено оръжие, ако можеха да го направят. Нямаше да се поколебаят. С това този режим се различава от всички останали в света, които притежават ядрено оръжие. Затова интересът не целия свят е насочен натам. Това е включено като цел в Конституцията им. Изключително ирационално, тъй като тази невидима на картата държавица Израел с нищо не им пречи да просперират и богатеят от петрол. Въпреки това, това е тяхната маниакална задача номер едно. Колкото до Тръмп, причините най-вече са вътрешнополитически. Аз лично мисля, че по този начин той се опитва да отвлече вниманието от личните си проблеми в политиката и от това, че икономиката на САЩ не върви така, както той беше обещал. И така - една бърза война, въпреки че това изцяло противоречи на предизборните му обещания да не воюва”, добави той.

Инджев успокои, че ирански ракети не могат да стигнат до България, защото не са успели и до Кипър. “Ракетите им паднаха в морето. Ние сме по-далечко”, посочи журналистът.

“Ако са имали възможността да направят нещо, щяха да потопят поне един американски кораб, за да се порадват и да кажат, че са постигнали победа. Този път ракетните обстрели срещу Израел са много по-умерени. Теорията ми е, че си пазят балистичните ракети за по-специален случай или за по-продължително водене на бойни действия. От друга страна, те се опитват да въвлекат съседните арабски държави, което не е много честно от тяхна страна, защото те дадоха сигнали за желание за по-добри отношения с Иран. Оман дори заяви несъгласие с американската акция и това беше едно много голямо изключение. В момента страните в региона са изключително ядосани, защото ако на тях им се подбие авторитета на сигурно убежище на милиони туристи от цял свят и на място, на което се провеждаха какви ли не международни срещи, това означава да им разбият един от основните приоритети в развитието. Те се стремят да диверсифицират източниците на приходи в икономиката си. Никой не знае дали биха реагирали с оръжие, а те имат. И то е доста модерно. По-модерно от това на Иран. Всички пожари са причинени от отломки на падащи дронове или ракети. Никой не иска да влезе с пехота на иранска територия. Едната причина е географска. Иран е обкръжен от пустини. Теренът е изключително труден. Иранският режим, обаче, иска това. Той много добре знае, че не може да постигне какъвто и да е паритет, камо ли за преимущество във въздуха, спрямо могъщите израелски военновъздушни сили. В комбинация с американските, тази задача става напълно неизпълнима. Ако стъпят ботуши на брега, обаче, могат да окажат отпор, особено в градски и планински условия, за да причинят жертви и политически дискомфорт у дома на САЩ и Израел”, коментира още той.


България
  • 1 Липсва да се иpeже само пияндето

    49 4 Отговор
    Дай Нов

    Коментиран от #7, #8

    19:07 02.03.2026

  • 2 Лорда

    18 3 Отговор
    Ако не сега, кога?

    19:07 02.03.2026

  • 3 Факт

    14 53 Отговор
    Путлера се нас ра. Заряза и Иран и показа на света че е президент на нещо като Македония

    Коментиран от #9, #48, #58

    19:08 02.03.2026

  • 4 Софиянец

    53 7 Отговор
    Този само за гавра го викат в телевизиите 😂 чакал бил 8ми Март, бухахахах, стар амбреаж!

    19:08 02.03.2026

  • 5 гошо

    36 1 Отговор
    Как казваха на съда,в който болните уринират?

    19:08 02.03.2026

  • 6 Путин

    41 5 Отговор
    Само за два дена петрола и газа с 14% нагоре! Я елате пиленца при батко! Кой сега е номер едно! 🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #16, #83

    19:09 02.03.2026

  • 7 Ххх

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "Липсва да се иpeже само пияндето":

    Той не почина ли миналата година?

    Коментиран от #22

    19:09 02.03.2026

  • 8 Европеец

    52 3 Отговор

    До коментар #1 от "Липсва да се иpeже само пияндето":

    Прав си..... Спомням си тоя Как се беше заключил в кабинета на БТА да не го уволнят... Аз си спомням и как щеше да получи инфаркт в едно студио когато се оправдаваше, че не бил агент доносник..... Отвратително същество....

    19:09 02.03.2026

  • 9 Хитър бакшиш

    7 32 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Путлера е таксиджия и съзнателно не се вре между шамарите. Така оцелява повече от останалите диктаторчета.

    19:09 02.03.2026

  • 10 Инджев

    38 7 Отговор
    Инджев съм, Какво стана бе Русия фалира ли?

    19:10 02.03.2026

  • 11 минджулинка

    36 4 Отговор
    голям си разбирач с шекелите в джобчето

    19:11 02.03.2026

  • 12 Русолюбче с памет на златна рибка

    2 28 Отговор
    Доналд Тръмп е пързидент на мира.

    19:12 02.03.2026

  • 13 оня с коня

    34 2 Отговор
    А днешна България, която "била по-богата и благоденстваща" от народната република, както гласи актуалната пропаганда няма пари за
    една подводница 2/3 употреба!

    Коментиран от #41

    19:12 02.03.2026

  • 14 АБВ

    38 3 Отговор
    Дойче веле, Иво Инджев .... Факти, откъде ги копате такива, бе ?
    Жалка работа !

    19:12 02.03.2026

  • 15 Инджев

    21 3 Отговор
    Инджев съм: Байрактаря порази ли Кремъл?

    19:12 02.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Кашишки крак

    24 1 Отговор
    Не знам дали е служил войник М.и.нджата , но не стъпи ли кашишки крак все едно нищо не си направил.

    19:14 02.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този е позор

    24 1 Отговор
    Защо си мърсите сайта?

    Коментиран от #49

    19:15 02.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 град КОЗЛОДУЙ

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ххх":

    дано и таз година повтори

    19:15 02.03.2026

  • 23 Сатана Z

    21 2 Отговор
    Агент Ивайло, доносник на бившата Държавна сигурност, известен в социалните мрежи още и като Иво Инджев пак изплиска легена

    19:15 02.03.2026

  • 24 Пич

    22 2 Отговор
    Маалюуу.....тоя облизва по яко дупетии от Евгени Минчев...!!!

    19:16 02.03.2026

  • 25 Да,бе

    19 2 Отговор
    Инджифф,да благодариш на Господ,че поради ментални увреждания и огромен интелектуален дефицит си в невъзможност за осъзнаване на безполезният ти въглероден отпечатък...Това може да причини самоубийство за един нормален индивид,но ти си защитен.

    19:16 02.03.2026

  • 26 Не е заради ядрената програма

    2 7 Отговор
    Ракетната беше по-спешна. Ако режимът се запази той винаги ще може да купи 2000 ракети от Китай. Унищожаването на ракетите трябваше да се случи заедно с падането на режима. Затова килнаха 40 високи чалми наведнъж.

    19:17 02.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мадуро

    3 2 Отговор
    Май моята клечка не беше толкова къса?

    19:19 02.03.2026

  • 32 Домашен сапун

    12 1 Отговор
    Голям фалш сте убити Факти

    19:19 02.03.2026

  • 33 Поредния

    18 2 Отговор
    неблагодарник ! Завършил в Москва, папаше в БТА ! Наш другар и го гризе съвестта и го пере яко кълвача по главата. !
    Никога не прюй в кладенеца от който си пил вода ! Ама трябва и морал, който при него го няма !

    19:22 02.03.2026

  • 34 Гост

    12 2 Отговор
    На 8-и март може да ти подарят розичка. Друго не чакай.

    19:22 02.03.2026

  • 35 ИМПЕРИАЛИСТ

    7 3 Отговор
    С прости думи ще се опитам да обясня:
    Израел, дори и в 21 век няма КОНСТИТУЦИЯ. Прилагат най-различни закони приети от Кнесета, но за основа на държавната си политика ползват и се ръководят от ТАЛМУДА (който е част от Библията „Стария завет“) ...Според него, Бог им е казал, да избият всичките народи в земята която им дава, а останалите ДРУГИ народи да са им РОБИ. Това е според Стария завет в Библията (Талмуда) и всички Евреи са възпитавани в този дух през всичките векове, но за това се мълчи ЯКО...(Чудо ще бъде ако не ме изтрият)
    ТАЛМУДА: ...
    10. Кога приближиш до някой град, за да го превземеш, предложи му мир.
    11. Ако се съгласи на мир с тебе и ти отвори порти, целият народ, който се намира в него, ще ти плаща данък и ще ти работи.
    12. Ако пък се не съгласи на мир с тебе и воюва с тебе, обсади го
    13. и, когато Господ, Бог твой, го предаде в ръцете ти, погуби с острието на меча всичко мъжко в него;
    14. само жените, децата, добитъка и всичко, що има в града, всичката му плячка вземи за себе си и се ползувай от плячката на враговете си, които Господ, Бог твой, ти е предал.
    15. Тъй прави с всички градове, които са от тебе твърде далеч, които не са градове на тия народи.
    16. Но в градовете на тия народи, които Господ, Бог твой, ти дава да владееш, не оставяй жива нито една душа

    Коментиран от #38, #39, #57

    19:23 02.03.2026

  • 36 Гост

    10 1 Отговор

    До коментар #16 от "дано скоро петрола поскъпне":

    25% от вносният петрол в Китай, е от Иран.
    Тръмп целеше да удари резервоарът на Си, за да подкоси китайската конкурентна икономика, която му бърка в здравето.

    19:28 02.03.2026

  • 37 Хмм

    5 0 Отговор
    по тая логика по вероятнотое 08.08.

    19:29 02.03.2026

  • 38 Гост

    4 4 Отговор

    До коментар #35 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Стига си писал глупости, бе!
    Нищо такова няма казано или писано.
    Ето какво пише за чужденците в завета:
    "Когато някой чужденец се засели при вас в земята ви, да не му правите зло;
    34 чужденецът, който се е заселил при вас, да ви бъде като ваш местен и да го обичаш като себе си; защото и вие бяхте чужденци в Египетската земя. Аз съм Господ, вашият Бог."
    /Левит 19:33 и 34/

    19:31 02.03.2026

  • 39 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Четеш Библията, като дявола евангелието.
    Нарочно всяваш омраза между хората и към религията.
    Бог проповядва любов и разбирателство между хората. Иисус е посветил целият си живот на това учение.

    Коментиран от #79

    19:33 02.03.2026

  • 40 Хммм,

    1 7 Отговор
    "Защо точно сега?"

    Ами като сме дошли на приказката си да кажа и аз нещо. Ако някой не е забелязал точно сега всички зпочнаха да "показват мускули". За добро или за зло, но може би точно сега е назрял момента да се върне човечеството в руслото на взаимните компромиси, което беше спазвано десетилетия след ВСВ, но Путин наруши по много принципи и "отпуши" възможностите за агресия над друга нация.

    19:33 02.03.2026

  • 41 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Каква ти подводница?
    Пари за шнорхели нямаме.

    19:35 02.03.2026

  • 42 Тома

    13 1 Отговор
    Като гледам на бати Иво и халката му е на осем заради дъртите години

    19:35 02.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Гошо

    6 1 Отговор
    Това нещо е противно и отвън и отвътре

    19:41 02.03.2026

  • 45 Цвете

    1 3 Отговор
    ДО НОМЕР 4. ИМАМ УСЕЩАНЕТО, ЧЕ СИ МАЛКО НЕГРАМОТЕН.ИНДЖЕВ ОТ ГОДИНИ СЛЕДИ СИТУАЦИЯТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК, А ОСВЕН ТОВА Е И БИЛ В ТЕЗИ СТРАНИ. ДОБРЕ Е ДА ПОПРОЧЕТЕШ МАЛКО ИСТОРИЯ ЗА ДРЕВНИТЕ ПЕРСИ.НЕ ТЕ ОБИЖДАМ ,А ТЕ НАСЪРЧАВАМ.

    19:42 02.03.2026

  • 46 Иво мазния

    3 0 Отговор
    Бабо не осми, деветдесет и осми март да дойде на теб букет няма кой да подари! На не къпаните тояга!

    19:43 02.03.2026

  • 47 Цвете

    1 0 Отговор
    ДО НОМЕР 4. ИМАМ УСЕЩАНЕТО, ЧЕ СИ МАЛКО НЕГРАМОТЕН.ИНДЖЕВ ОТ ГОДИНИ СЛЕДИ СИТУАЦИЯТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК, А ОСВЕН ТОВА Е И БИЛ В ТЕЗИ СТРАНИ. ДОБРЕ Е ДА ПОПРОЧЕТЕШ МАЛКО ИСТОРИЯ ЗА ДРЕВНИТЕ ПЕРСИ.НЕ ТЕ ОБИЖДАМ ,А ТЕ НАСЪРЧАВАМ.

    19:44 02.03.2026

  • 48 Дон Дони

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Нещастно човече трябва да си благодарен че Путин не се намеси, иначе ТСВ не мърдаше! Добре че има и по разумни от лудия лисунгер!

    19:45 02.03.2026

  • 49 Мисирки ООД

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Този е позор":

    То, че сайта е много чист..

    19:46 02.03.2026

  • 50 Раптър

    2 1 Отговор
    А бе това вле... чуго. пак изпълзя. Кой му дава така упорито трибуна на този. Ужас!Отврат! Сещам се как се беше. заключил в БТА за да не. го уволнят. БТВ, вие нямате ли елементарен санитарен праг

    19:46 02.03.2026

  • 51 Ами

    3 0 Отговор
    И за мен числото 8 е магично, ето защо заложих на
    конни надбягвания на Тодоров ден на кон с номер 8.
    Конят завърши осми :)

    19:48 02.03.2026

  • 52 Оклук

    5 2 Отговор
    Много мръсно и продажно същество!

    19:51 02.03.2026

  • 53 Ройтерс

    8 1 Отговор
    Аятолах Ибн Инжи

    19:52 02.03.2026

  • 54 Що пък не

    5 1 Отговор
    Аминджев какво очаква за осми март? Розичката ли да му цъфнат?

    19:52 02.03.2026

  • 55 БАЙ КУКУРИГУ

    8 1 Отговор
    Е НЕУМОРЕН ТОПИДИОТ.

    19:55 02.03.2026

  • 56 ?????

    7 0 Отговор
    Тоя май съвсем е изперкал вече.
    Ще го пишем към коалицията Епщайн.

    19:57 02.03.2026

  • 57 информиран

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    С прости думи ще се опитам да обясня:
    Великобритания, дори и в 21 век няма КОНСТИТУЦИЯ. Прилагат най-различни закони базирани на традициите на общото право, които се различават от системите на гражданското право.
    Без конституции са също Швеция, Канада, Нова Зеландия, Сан Марино, Саудитска Арабия, Либия и както посочи Израел.

    19:59 02.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Реалист

    4 0 Отговор
    Аз бих задал въпроса : Защо точно този регенерат коментора в сайта ? Няма ли кой да го депортира в Киев да бори "рашистите" ?

    20:00 02.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Само една ядрена

    3 1 Отговор
    Им трябва на йодейчетата и са готови.

    20:02 02.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 маке

    3 0 Отговор
    Тоя много ми прилича на новия ни външен министър, пасват си на визия, акъл и навеждане

    Коментиран от #71

    20:03 02.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 АМИ БИБИ КАЗА

    3 0 Отговор
    Водим война, за да освободим иранския народ. Направо да не повярваш.

    20:06 02.03.2026

  • 68 Защо

    0 0 Отговор
    Защо коментар без обиди се трие?

    20:06 02.03.2026

  • 69 7373732772

    1 0 Отговор
    Хич го няма в анализите този господин.Личи се че не познава американската политика ,нито познава и не знае какво е Иран в играта за близкия изток.

    20:07 02.03.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ПРАВ СИ

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "маке":

    И двамата са си купили нови очила. Явно са захлебили.

    20:07 02.03.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Истината

    3 1 Отговор
    Този е ЛЪЖЕ.Ц.
    За какво оцеляване на Израел говори този под.ъл агент на чуждо разузнаване?!
    Та те са тоталел агресор

    20:11 02.03.2026

  • 74 Пасдаран

    0 0 Отговор
    До Новруз и Рамазан на 21.03 всичко ще приключи. А иначе убиха Сталин на Пурим 1953 сега ционистите ок на тази дата почват

    20:14 02.03.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Саадам

    3 2 Отговор
    Агентът на ДС.Сега върл Атлантик.Пълен измее-еет.

    20:16 02.03.2026

  • 77 Как срам нямате ей

    3 1 Отговор
    Нс подобно нищожество като Иво Инджев глупостите да тиражирате.

    20:16 02.03.2026

  • 78 Така Така

    3 0 Отговор
    От минд жев нищо ново той криви така нещата че като си погледне лицето си вижда гъ зът.

    20:17 02.03.2026

  • 79 Кредита изискуем веднагс

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Гост":

    Ще дойде чичо Шайлок да реже пръстчета

    20:18 02.03.2026

  • 80 Спрете се бре!

    2 0 Отговор
    Иво Инджев: Бил съм съпричастен към ДС, но това не ме обвързва с нищо... аз съм световно известни „ренегат"..... сз бих казал обаче подъл олигофрен

    Коментиран от #86

    20:22 02.03.2026

  • 81 интересно интересно

    0 0 Отговор
    И каква е таз чудна шумеро=персийска традиция?
    Свещените числа на Шумерите са , 7, 3 и 60
    Всеки си плямпа каквото му дойде публично, щото никой нищо не знае и го мързи дап роверява.

    Както е казал Хан Аспарух, вместо да питаш хана за дреболии, провери сам в нета.

    20:26 02.03.2026

  • 82 Стига ! Спрете се ! Еййй...

    1 0 Отговор
    Стига вече с подобни олигофрени ! Гнусно е! Срам нямате ли? Иво Инджев..... морал 0, разум 0, мозък 0.. най долната прослойка на обществото..

    20:27 02.03.2026

  • 83 мдаа

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Путин":

    За съжаление нещата не са точно така.
    Нто процентно нито практически.
    Газа е на по-ниска цена от януари.
    Петрола нормално се покачи но много под очакваното. И цената му е под пка на 2025г. При затворен основен петролен път.
    Прилича си на стандартна пазарна волатилност, не на нещо изключително.

    20:30 02.03.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Много моля

    2 0 Отговор
    Аре още по голям боооооооклук намерете! Знам че е много трудно но се пробвайте. Вярвам във вас

    20:31 02.03.2026

  • 86 ми номално

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Спрете се бре!":

    Бил съпричастен със силние на деня, После силните се сменили с други силни и станал съпричастен с тях - пак силните на деня.

    20:31 02.03.2026

  • 87 И кога Иво Инджев

    2 0 Отговор
    Го пуснаха от психиятрията? Как може такова нещо? 6 месеца трябваше да го лекуват а те пак го пуснали

    20:35 02.03.2026

