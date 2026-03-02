Иво Инджев за войната в Иран: Защо точно сега?

Чакам 8-ми март като някаква развръзка. Числото 8 е магическо в шумерско-персийската традиция, тоест от 2 600 години. Някой ще каже, че това е конспиративна теория. И в действителност - няма как да бъде съвсем сериозно. Войната между Иран и Ирак продължи точно 8 години. Завърши на 08.08.1988 г. Съветът на старейшините, който избира аятолах, се състои от 88 души, които имат по осем години мандат. Затова, при това нумерологично съвпадение, се чудя дали няма да се случи нещо на 8-ми март. На ръба на шегата - ще чакаме 8-ми март, за да видим дали нещо няма да се промени. Това каза в интервю за “Лице в лице” журналистът Иво Инджев.
“Защо точно сега? Това можеше да се предвиди и всички го предсказваха още когато стана ясно, че иранската ядрена програма не е унищожена, въпреки твърденията на Доналд Тръмп за обратното. Сега, той иска да унищожава отново. Да не би да иска да каже, че те са я възстановили за шест месеца? Както се казва, ще има довършителни дейности в строителството, но беше ясно. За Израел това е въпрос на оцеляване. Иран досега щеще да е употребил ядрено оръжие, ако можеха да го направят. Нямаше да се поколебаят. С това този режим се различава от всички останали в света, които притежават ядрено оръжие. Затова интересът не целия свят е насочен натам. Това е включено като цел в Конституцията им. Изключително ирационално, тъй като тази невидима на картата държавица Израел с нищо не им пречи да просперират и богатеят от петрол. Въпреки това, това е тяхната маниакална задача номер едно. Колкото до Тръмп, причините най-вече са вътрешнополитически. Аз лично мисля, че по този начин той се опитва да отвлече вниманието от личните си проблеми в политиката и от това, че икономиката на САЩ не върви така, както той беше обещал. И така - една бърза война, въпреки че това изцяло противоречи на предизборните му обещания да не воюва”, добави той.
Инджев успокои, че ирански ракети не могат да стигнат до България, защото не са успели и до Кипър. “Ракетите им паднаха в морето. Ние сме по-далечко”, посочи журналистът.
“Ако са имали възможността да направят нещо, щяха да потопят поне един американски кораб, за да се порадват и да кажат, че са постигнали победа. Този път ракетните обстрели срещу Израел са много по-умерени. Теорията ми е, че си пазят балистичните ракети за по-специален случай или за по-продължително водене на бойни действия. От друга страна, те се опитват да въвлекат съседните арабски държави, което не е много честно от тяхна страна, защото те дадоха сигнали за желание за по-добри отношения с Иран. Оман дори заяви несъгласие с американската акция и това беше едно много голямо изключение. В момента страните в региона са изключително ядосани, защото ако на тях им се подбие авторитета на сигурно убежище на милиони туристи от цял свят и на място, на което се провеждаха какви ли не международни срещи, това означава да им разбият един от основните приоритети в развитието. Те се стремят да диверсифицират източниците на приходи в икономиката си. Никой не знае дали биха реагирали с оръжие, а те имат. И то е доста модерно. По-модерно от това на Иран. Всички пожари са причинени от отломки на падащи дронове или ракети. Никой не иска да влезе с пехота на иранска територия. Едната причина е географска. Иран е обкръжен от пустини. Теренът е изключително труден. Иранският режим, обаче, иска това. Той много добре знае, че не може да постигне какъвто и да е паритет, камо ли за преимущество във въздуха, спрямо могъщите израелски военновъздушни сили. В комбинация с американските, тази задача става напълно неизпълнима. Ако стъпят ботуши на брега, обаче, могат да окажат отпор, особено в градски и планински условия, за да причинят жертви и политически дискомфорт у дома на САЩ и Израел”, коментира още той.
1 Липсва да се иpeже само пияндето
19:07 02.03.2026
2 Лорда
3 Факт
4 Софиянец
5 гошо
6 Путин
7 Ххх
До коментар #1 от "Липсва да се иpeже само пияндето":Той не почина ли миналата година?
8 Европеец
До коментар #1 от "Липсва да се иpeже само пияндето":Прав си..... Спомням си тоя Как се беше заключил в кабинета на БТА да не го уволнят... Аз си спомням и как щеше да получи инфаркт в едно студио когато се оправдаваше, че не бил агент доносник..... Отвратително същество....
9 Хитър бакшиш
До коментар #3 от "Факт":Путлера е таксиджия и съзнателно не се вре между шамарите. Така оцелява повече от останалите диктаторчета.
19:09 02.03.2026
10 Инджев
11 минджулинка
19:11 02.03.2026
12 Русолюбче с памет на златна рибка
19:12 02.03.2026
13 оня с коня
една подводница 2/3 употреба!
14 АБВ
Жалка работа !
15 Инджев
17 Кашишки крак
20 Този е позор
22 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #7 от "Ххх":дано и таз година повтори
23 Сатана Z
19:15 02.03.2026
24 Пич
19:16 02.03.2026
25 Да,бе
19:16 02.03.2026
26 Не е заради ядрената програма
19:17 02.03.2026
31 Мадуро
32 Домашен сапун
19:19 02.03.2026
33 Поредния
Никога не прюй в кладенеца от който си пил вода ! Ама трябва и морал, който при него го няма !
34 Гост
19:22 02.03.2026
35 ИМПЕРИАЛИСТ
Израел, дори и в 21 век няма КОНСТИТУЦИЯ. Прилагат най-различни закони приети от Кнесета, но за основа на държавната си политика ползват и се ръководят от ТАЛМУДА (който е част от Библията „Стария завет“) ...Според него, Бог им е казал, да избият всичките народи в земята която им дава, а останалите ДРУГИ народи да са им РОБИ. Това е според Стария завет в Библията (Талмуда) и всички Евреи са възпитавани в този дух през всичките векове, но за това се мълчи ЯКО...(Чудо ще бъде ако не ме изтрият)
ТАЛМУДА: ...
10. Кога приближиш до някой град, за да го превземеш, предложи му мир.
11. Ако се съгласи на мир с тебе и ти отвори порти, целият народ, който се намира в него, ще ти плаща данък и ще ти работи.
12. Ако пък се не съгласи на мир с тебе и воюва с тебе, обсади го
13. и, когато Господ, Бог твой, го предаде в ръцете ти, погуби с острието на меча всичко мъжко в него;
14. само жените, децата, добитъка и всичко, що има в града, всичката му плячка вземи за себе си и се ползувай от плячката на враговете си, които Господ, Бог твой, ти е предал.
15. Тъй прави с всички градове, които са от тебе твърде далеч, които не са градове на тия народи.
16. Но в градовете на тия народи, които Господ, Бог твой, ти дава да владееш, не оставяй жива нито една душа
36 Гост
До коментар #16 от "дано скоро петрола поскъпне":25% от вносният петрол в Китай, е от Иран.
Тръмп целеше да удари резервоарът на Си, за да подкоси китайската конкурентна икономика, която му бърка в здравето.
37 Хмм
38 Гост
До коментар #35 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Стига си писал глупости, бе!
Нищо такова няма казано или писано.
Ето какво пише за чужденците в завета:
"Когато някой чужденец се засели при вас в земята ви, да не му правите зло;
34 чужденецът, който се е заселил при вас, да ви бъде като ваш местен и да го обичаш като себе си; защото и вие бяхте чужденци в Египетската земя. Аз съм Господ, вашият Бог."
/Левит 19:33 и 34/
39 Гост
До коментар #35 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Четеш Библията, като дявола евангелието.
Нарочно всяваш омраза между хората и към религията.
Бог проповядва любов и разбирателство между хората. Иисус е посветил целият си живот на това учение.
40 Хммм,
Ами като сме дошли на приказката си да кажа и аз нещо. Ако някой не е забелязал точно сега всички зпочнаха да "показват мускули". За добро или за зло, но може би точно сега е назрял момента да се върне човечеството в руслото на взаимните компромиси, което беше спазвано десетилетия след ВСВ, но Путин наруши по много принципи и "отпуши" възможностите за агресия над друга нация.
41 Гост
До коментар #13 от "оня с коня":Каква ти подводница?
Пари за шнорхели нямаме.
19:35 02.03.2026
42 Тома
44 Гошо
45 Цвете
46 Иво мазния
47 Цвете
48 Дон Дони
До коментар #3 от "Факт":Нещастно човече трябва да си благодарен че Путин не се намеси, иначе ТСВ не мърдаше! Добре че има и по разумни от лудия лисунгер!
49 Мисирки ООД
До коментар #20 от "Този е позор":То, че сайта е много чист..
50 Раптър
51 Ами
конни надбягвания на Тодоров ден на кон с номер 8.
Конят завърши осми :)
52 Оклук
53 Ройтерс
54 Що пък не
55 БАЙ КУКУРИГУ
56 ?????
Ще го пишем към коалицията Епщайн.
57 информиран
До коментар #35 от "ИМПЕРИАЛИСТ":С прости думи ще се опитам да обясня:
Великобритания, дори и в 21 век няма КОНСТИТУЦИЯ. Прилагат най-различни закони базирани на традициите на общото право, които се различават от системите на гражданското право.
Без конституции са също Швеция, Канада, Нова Зеландия, Сан Марино, Саудитска Арабия, Либия и както посочи Израел.
59 Реалист
61 Само една ядрена
67 АМИ БИБИ КАЗА
68 Защо
69 7373732772
71 ПРАВ СИ
До коментар #63 от "маке":И двамата са си купили нови очила. Явно са захлебили.
73 Истината
За какво оцеляване на Израел говори този под.ъл агент на чуждо разузнаване?!
Та те са тоталел агресор
74 Пасдаран
76 Саадам
77 Как срам нямате ей
78 Така Така
79 Кредита изискуем веднагс
До коментар #39 от "Гост":Ще дойде чичо Шайлок да реже пръстчета
80 Спрете се бре!
81 интересно интересно
Свещените числа на Шумерите са , 7, 3 и 60
Всеки си плямпа каквото му дойде публично, щото никой нищо не знае и го мързи дап роверява.
Както е казал Хан Аспарух, вместо да питаш хана за дреболии, провери сам в нета.
82 Стига ! Спрете се ! Еййй...
83 мдаа
До коментар #6 от "Путин":За съжаление нещата не са точно така.
Нто процентно нито практически.
Газа е на по-ниска цена от януари.
Петрола нормално се покачи но много под очакваното. И цената му е под пка на 2025г. При затворен основен петролен път.
Прилича си на стандартна пазарна волатилност, не на нещо изключително.
85 Много моля
86 ми номално
До коментар #80 от "Спрете се бре!":Бил съпричастен със силние на деня, После силните се сменили с други силни и станал съпричастен с тях - пак силните на деня.
87 И кога Иво Инджев
