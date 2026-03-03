Новини
Удинезе с категоричен успех над Фиорентина

3 Март, 2026 09:17 518 0

Бившият защитник на Лудогорец Кристиан Кабаселе откри резултата още в началото на мача

Удинезе с категоричен успех над Фиорентина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Удинезе разгроми Фиорентина с убедителното 3:0 в двубой от 27-ия кръг на Серия А. Главен герой в срещата стана бившият защитник на Лудогорец Кристиан Кабаселе, който откри резултата още в началото на мача.

В 10-ата минута Николо Дзаниоло изпълни прецизен ъглов удар, а Кабаселе се извиси над всички и с мощен удар с глава изпрати топката в мрежата на гостите. Това попадение даде криле на домакините, които продължиха да доминират на терена.

След почивката, в 64-ата минута, Кийнън Дейвис удвои преднината на Удинезе, след като хладнокръвно реализира дузпа, отсъдена за нарушение в наказателното поле.

Фиорентина така и не намери отговор на атаките на „зебрите“, а в добавеното време Адам Букса оформи крайното 3:0, с което подпечата триумфа на своя тим.

С този успех Удинезе се изкачи на 10-о място във временното класиране с актив от 35 точки, докато Фиорентина остава на 16-а позиция с 24 пункта.


