Хетафе поднесе сензация на "Бернабеу" – Реал Мадрид падна пред собствена публика

Хетафе изненада всички, като надви гранда Реал Мадрид с минималното 1:0 в двубой от 26-ия кръг на Ла Лига, игран на стадион "Сантяго Бернабеу". Гостите демонстрираха характер и хладнокръвие, а "белият балет" остана без отговор на смелата им игра.

Още в началото на срещата мадридчани се хвърлиха в атака, като в 14-ата минута Винисиус Жуниор се озова сам срещу стража на Хетафе Давид Сория. Бразилецът нанесе мощен удар, но Сория показа отличен рефлекс и изби топката в корнер. Малко по-късно Арда Гюлер също опита късмета си с елегантен финт и силен шут, ала отново вратарят на гостите бе непробиваем.

В 26-ата минута напрежението на терена ескалира, след като Антонио Рюдигер влезе остро в единоборство с Диего Рико край тъчлинията. Играчите на Хетафе настояваха за наказание, но съдията и ВАР останаха безмълвни.

Ключовият момент настъпи в 39-ата минута, когато Мауро Арамбуру спечели въздушен дуел, а Мартин Сатриано с великолепно воле разстреля Тибо Куртоа и донесе преднина на "сините".

През второто полувреме Реал Мадрид натисна, но късметът им обърна гръб. В 75-ата минута Рюдигер засече с глава след корнер, но топката профуча покрай вратата. Малко след това Родриго също опита да изненада Сория с глава, но вратарят на Хетафе отново бе на висота, а при добавката Дани Карвахал не успя да намери мрежата.

Драмата не спря дотук – в добавеното време резервата Франко Мастантуоно получи директен червен картон за бурни протести срещу съдията, а секунди по-късно и Адриан Лисо от Хетафе бе изгонен след втори жълт картон.

След този неочакван развой Реал Мадрид остава на второ място с 60 точки, изоставайки на четири от лидера Барселона. Хетафе, от своя страна, се изкачи до 11-ата позиция с актив от 32 точки.