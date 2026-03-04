Ослепителна певица роди дъщеря на звезда на Рома

Аржентинецът Пауло Дибала гушна първата си рожба ден след равенството 3:3 на Рома с Ювентус – мач, в който той не игра.

„Аплодисменти за мама и татко“, написа щастливият нападател часове след появата на Джия, плод на любовта му с Ориана Сабатини. Терминът беше на 11 март, но малката избърза да се сгуши в прегръдките на родителите си.

29-годишната Ориана, която се изявява като певица и актриса, още преди месец обяви, че е избрала да роди в Италия, за да може Дибала да стане свидетел на щастливия момент. Специално от Аржентина в Рим долетяха и нейните родители – венецуелската актриса Катерине Фулоп и Освалдо Сабатини, брат на легендарната тенисистка Габриела Сабатини.

„Режим „Баба“ е активиран. Футбол, смях и много красив корем. Скоро пристига шефът на това турне: моята внучка“, написа Катерине от стадиона в неделя, без дори да подозира, че ден по-късно бебето вече ще е при нея.