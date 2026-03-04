Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ослепителна певица роди дъщеря на звезда на Рома

Ослепителна певица роди дъщеря на звезда на Рома

4 Март, 2026 12:45 120 0

Аплодисменти за мама и татко

Ослепителна певица роди дъщеря на звезда на Рома - 1
ФАКТИ.БГ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Аржентинецът Пауло Дибала гушна първата си рожба ден след равенството 3:3 на Рома с Ювентус – мач, в който той не игра.

„Аплодисменти за мама и татко“, написа щастливият нападател часове след появата на Джия, плод на любовта му с Ориана Сабатини. Терминът беше на 11 март, но малката избърза да се сгуши в прегръдките на родителите си.

29-годишната Ориана, която се изявява като певица и актриса, още преди месец обяви, че е избрала да роди в Италия, за да може Дибала да стане свидетел на щастливия момент. Специално от Аржентина в Рим долетяха и нейните родители – венецуелската актриса Катерине Фулоп и Освалдо Сабатини, брат на легендарната тенисистка Габриела Сабатини.

„Режим „Баба“ е активиран. Футбол, смях и много красив корем. Скоро пристига шефът на това турне: моята внучка“, написа Катерине от стадиона в неделя, без дори да подозира, че ден по-късно бебето вече ще е при нея.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове