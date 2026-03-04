Гърция укрепва присъствието си в Кипър с фрегати и F-16

Кириакос Мицотакис заяви по време на парламентарна дискусия, че присъствието на Гърция в Кипър е отбранително и мирно, съобщават местни медии, предава News.bg.

По повод изпращането на военна техника за укрепване на сигурността на острова, Мицотакис посочи: „Гърция присъства с отговорност и сила там, където я призовава националният дълг“, добавяйки, че модернизираните въоръжени сили са в служба на гръцките общности.

До момента Атина е изпратила фрегатите „Кимон“ и „Псара“, както и четири самолета F-16 Viper, потвърди премиерът.

„В тази сложна обстановка нашата позиция е ясна. Подкрепяме деескалацията и връщането към дипломацията“, подчерта Мицотакис, добавяйки, че страната е готова както дипломатически, така и отбранително, с план за безопасното връщане на гръцките граждани от Персийския залив, когато условията позволят.

Той акцентира върху необходимостта вниманието на Атина да бъде насочено към Кипър поради близостта му до зоната на конфликта. Мицотакис увери, че мерките за охрана на ключови военни обекти са засилени и че се разглеждат различни сценарии, включително потенциални икономически последици. Премиерът призова политическите сили да поставят националния интерес над партийните различия и подчерта, че външната политика трябва да се води на основата на национални интереси, а не идеологии.