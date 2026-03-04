Новини
ATP поема всички разходи по евакуацията на тенисистите от Фуджейра

4 Март, 2026 15:37 508 0

Турнирът бе прекъснат след серия от взривове в района

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP) ще покрие изцяло разходите по евакуацията на участниците в тенис турнира във Фуджейра, Обединени арабски емирства. Решението идва на фона на внезапното прекратяване на надпреварата от сериите "Чаланджър" заради ескалиращата обстановка в региона. Сред засегнатите спортисти е и изгряващата звезда Иван Иванов – носител на титли от "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ при юношите.

Всички тенисисти, треньори и членове на екипите ще бъдат изведени от ОАЕ с чартърен полет, като няма да се налага да заплащат и стотинка за транспортирането си. Първоначално се появиха информации, че всеки състезател ще трябва да плати по 5 000 евро за евакуацията, но по-късно Иля Ивашко от Беларус оповести в социалните мрежи, че ATP поема цялата финансова тежест.

"Току-що получих потвърждение – всички участници ще бъдат евакуирани напълно безплатно. Отлична работа, ATP!", написа Ивашко в профила си.

Припомняме, че на 3 март турнирът във Фуджейра бе прекъснат след серия от взривове в района, което наложи незабавното прекратяване на всички мачове и последващата отмяна на събитието.


