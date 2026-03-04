Ким Кардашиян всява раздор в тима на Ferrari

Ким Кардашиян е напът да всее раздор в тима на Ferrari от Формула 1, след като продължава да прелъстява седемкратния световен шампион Люис Хамилтън и той избра да бъде в нейната компания пред това да уважи своя съотборник Шарл Льоклер.
Британецът не присъства на сватбата на монегаския пилот и дългогодишната му партньорка Александра Сен Мльо, а отлетя на друг континент и изглеждаше далеч по-щастлив с предполагаемата му романтична половинка, съобщават TMZ и Page Six.
Според информациите Хамилтън и моделът Ким Кардашиян са спрели, за да наблюдават залеза край живописен път в Аризона, а фотографиите го доказват. Това допълнително засили слуховете за несигурността на британеца и липсата на синхрон с болида и отбора на Ferrari преди старта на сезона в предстоящия уикенд.
1 Офффф
15:05 04.03.2026
2 Герп боклуци
15:08 04.03.2026
3 Кардамонашианс
15:08 04.03.2026
4 Даа!
15:18 04.03.2026
5 Снимайте я от кръста надолу
15:19 04.03.2026