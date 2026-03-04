Ким Кардашиян всява раздор в тима на Ferrari

Ким Кардашиян е напът да всее раздор в тима на Ferrari от Формула 1, след като продължава да прелъстява седемкратния световен шампион Люис Хамилтън и той избра да бъде в нейната компания пред това да уважи своя съотборник Шарл Льоклер.

Британецът не присъства на сватбата на монегаския пилот и дългогодишната му партньорка Александра Сен Мльо, а отлетя на друг континент и изглеждаше далеч по-щастлив с предполагаемата му романтична половинка, съобщават TMZ и Page Six.

Според информациите Хамилтън и моделът Ким Кардашиян са спрели, за да наблюдават залеза край живописен път в Аризона, а фотографиите го доказват. Това допълнително засили слуховете за несигурността на британеца и липсата на синхрон с болида и отбора на Ferrari преди старта на сезона в предстоящия уикенд.