Ким Кардашиян всява раздор в тима на Ferrari

4 Март, 2026 15:00 637 5

  • ким кардашиян-
  • ferrar-
  • формула 1-
  • луис хамилтън-
  • люис хамилтън

Люис Хамилтън не присъства на сватбата на монегаския пилот и дългогодишната му партньорка Александра Сен Мльо, а отлетя на друг континент и изглеждаше далеч по-щастлив с предполагаемата му романтична половинка

Ким Кардашиян всява раздор в тима на Ferrari - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ким Кардашиян е напът да всее раздор в тима на Ferrari от Формула 1, след като продължава да прелъстява седемкратния световен шампион Люис Хамилтън и той избра да бъде в нейната компания пред това да уважи своя съотборник Шарл Льоклер.

Британецът не присъства на сватбата на монегаския пилот и дългогодишната му партньорка Александра Сен Мльо, а отлетя на друг континент и изглеждаше далеч по-щастлив с предполагаемата му романтична половинка, съобщават TMZ и Page Six.

Според информациите Хамилтън и моделът Ким Кардашиян са спрели, за да наблюдават залеза край живописен път в Аризона, а фотографиите го доказват. Това допълнително засили слуховете за несигурността на британеца и липсата на синхрон с болида и отбора на Ferrari преди старта на сезона в предстоящия уикенд.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Офффф

    1 0 Отговор
    Що не гледа залези от Армения

    15:05 04.03.2026

  • 2 Герп боклуци

    0 0 Отговор
    Уутка и бензин, не вървят ръка за ръка

    15:08 04.03.2026

  • 3 Кардамонашианс

    1 0 Отговор
    Ким циц гъ з ким ци ц гъ з ким циц гъ з

    15:08 04.03.2026

  • 4 Даа!

    1 0 Отговор
    Друго си е,да се наслаждава на две задни полукълба,всяко с размер на нашенска бяла тиква.Между дрогото: арменчето категорично забранява,да бъде снимана в пълен профил,където тиквите изпълват екрана, много е анти- кекс гледката.Освен за комплексар- онанисти.

    15:18 04.03.2026

  • 5 Снимайте я от кръста надолу

    1 0 Отговор
    и няма да има раздор-))

    15:19 04.03.2026

