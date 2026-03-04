Новини
Въздушен бой над Техеран! Израелски изтребител F-35 свали ирански Як-130

Въздушен бой над Техеран! Израелски изтребител F-35 свали ирански Як-130

4 Март, 2026 16:11 3 142 63

Иранските власти все още не са коментирали информацията

Въздушен бой над Техеран! Израелски изтребител F-35 свали ирански Як-130 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Израелските въоръжени сили съобщиха, че техен изтребител F-35I е свалил ирански самолет "Як-130" при въздушен бой - първият подобен инцидент между бойни самолети от началото на войната, пише Jerusalem Post.

Съобщението на израелската армия (IDF) беше публикувано около 10:30 ч. в сряда сутринта. Според информацията израелският F-35I е унищожил иранския самолет в рамките на въздушен двубой.

Самолетът "Як-130, произвеждан в Русия е модел от 90-те години. Той се използва основно като учебно-тренировъчен самолет от ново поколение, предназначен за подготовка на пилоти за по-модерни бойни машини, включително изтребители като Су-57.

Освен като учебна платформа, "Як-130" може да бъде използван и като лек щурмови самолет за изпълнение на бойни задачи.

Към момента не се съобщават подробности за мястото на въздушния бой, както и за съдбата на пилота на сваления самолет, но вероятно се е случил в небето над Техеран. Иранските власти все още не са коментирали информацията.


Израел
  • 1 Дони

    27 16 Отговор
    брееи шифутският маверик

    16:13 04.03.2026

  • 2 Дончо

    27 43 Отговор
    От Техеран нищо не остана.

    Коментиран от #13, #32

    16:14 04.03.2026

  • 3 Бесен - Язовец

    50 24 Отговор
    Станало е това някъде в мокрите сънища на Моше

    Коментиран от #35

    16:14 04.03.2026

  • 4 Почна се

    28 45 Отговор
    свалянето на руски кюнци!

    16:14 04.03.2026

  • 5 Ганчев

    18 29 Отговор
    На чалмар повече от един Калашников не трябва да се дава.Тоеа е за отбелязване ю

    16:15 04.03.2026

  • 6 Соросоида

    40 15 Отговор
    Каква гордост краврска свалили са самолет на 60 години 🤭🤭🤭😂😂

    Коментиран от #48

    16:15 04.03.2026

  • 7 Фори

    15 24 Отговор
    Какъв ЯК 130 ! Че това е самолет от втората световна! Това ли са им продали руснаците?

    Коментиран от #56, #57

    16:15 04.03.2026

  • 8 Бийк

    11 28 Отговор
    Я виж ти не може да бъде
    Според правоверната руска пропаганда, братята молли млатят сащисаните и те се разбягват като хлебарки

    16:16 04.03.2026

  • 9 Сатана Z

    21 16 Отговор
    Да бе,да.Еврей камикадзе ще влезе във въздушното пространство на Иран когато намерят Биби Нетаняху под развалините на бункера му

    16:17 04.03.2026

  • 10 Вероятно

    17 12 Отговор
    Се е случило над техеран
    А вероятно въобще не се е случило
    Еврейска пропаганда добре че не са се похвалили че са свалили двуплощник

    16:17 04.03.2026

  • 11 Зеления

    39 7 Отговор
    Невероятен въздушен бой, изтребител срещу учебно-тренировъчен самолет !!!

    16:18 04.03.2026

  • 12 аz СВО Победа 80

    9 12 Отговор
    Май някой щеше да затваря Омурзкият проток 🤣🤣🤣

    Коментиран от #18

    16:18 04.03.2026

  • 13 Останаха надеждите за 60% обогатен уран

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Дончо":

    Дончо
    44ОТГОВОР
    От Техеран нищо не остана.
    -;-
    Ама са надеждите си ще останат-
    Няма шанас вече нова държава освен сегашните 8 (осем) да са ЯДРЕНИ!

    16:19 04.03.2026

  • 14 Арчи

    11 18 Отговор
    За 4 дни само израелската авиация направи 1600 самоизлитания, американците повече. Дори само половината да са с цел нанасяне на удари по земни цели това са колосални последствия. За 4-5 седмици ще ги докарат обратно до каменния век. Те на това му се вика СВО, а не на кървавата месомелачка която путин организира за свойте.

    Коментиран от #19, #30

    16:19 04.03.2026

  • 15 Банго Костя

    8 20 Отговор
    Всички цигани от иранското посолство да бъдат изгонени в Русия, а посолството закрито!

    Коментиран от #21

    16:19 04.03.2026

  • 16 Шопо

    16 8 Отговор
    Другаря Ким обеща подкрепа, ще доставя ракети директно в Израел.

    16:20 04.03.2026

  • 17 Хи хи хи

    20 6 Отговор
    Няма и седмица откакто новата война почна....
    и голямото лъжене и то почна......

    16:20 04.03.2026

  • 18 Аятоласите с какво ще затварят

    8 13 Отговор

    До коментар #12 от "аz СВО Победа 80":

    аz СВО Победа 80
    00ОТГОВОР
    Май някой щеше да затваря Омурзкият проток
    Та Аятоласите с какво ще затворят Ормузкия?!
    Те небето си не могат за опазят, ама ще затворят Ормузкия, а и може би и Близкия Изток!

    16:20 04.03.2026

  • 19 А ЩЕ СТЪПЯТ ЛИ НА ЗЕМЯТА

    11 5 Отговор

    До коментар #14 от "Арчи":

    Или Техеран за три дейс се отлага.

    Коментиран от #31

    16:21 04.03.2026

  • 20 ТАЗИ СТАТИЯ

    11 5 Отговор
    Дали е платена?

    16:22 04.03.2026

  • 21 Ми кат

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "Банго Костя":

    шЪ гоним сигани, стягай И ти багажа......

    16:23 04.03.2026

  • 22 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    12 17 Отговор
    Всичко московско е бokлyk !

    16:23 04.03.2026

  • 23 Бесен - Язовец

    12 9 Отговор
    Над Техера нищо не е станало защото иранското ПВО ги сваля още в Кувейт ЕФките. Мн ви се ще над Техеран да фъркат ЕФките 😂😂😂👎👎

    Коментиран от #50

    16:23 04.03.2026

  • 24 ИМАМ АЗ ЕДНА МЕЧТА

    14 1 Отговор
    Дони да прати тюлените за боко и шиши.

    16:24 04.03.2026

  • 25 ИМАМ АЗ ЕДНА МЕЧТА

    7 2 Отговор
    Дони да прати тюлените за боко и шиши.

    Коментиран от #41

    16:24 04.03.2026

  • 26 Клоуна пусин 🤡💩

    5 10 Отговор
    А безаналоговото китайско и руско ПВО где ?

    16:25 04.03.2026

  • 27 Цеко Бомбардировача

    3 5 Отговор
    Па то Фюрера педофил -- ху ЙЛО загуби 420 самальота и 374 вертушки за... Един .. 3 дневен БЛИЦКРИГ
    Хихихихихи
    А некви украинци,...13 годин ШИ..бат монгольята, Оризо-Гризачите на Ким и Фюрера ПЕТУШОК
    Хихихихихи

    Коментиран от #45

    16:25 04.03.2026

  • 28 стоян георгиев

    6 5 Отговор
    Израелските сили да кажат къде е се метера Натаняху в Ада.

    16:26 04.03.2026

  • 29 Ехх

    5 6 Отговор
    Само това са успяли да вдигнат във въздуха аятоласите всичко друго си замина още на пистите и в хангарите

    16:28 04.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 О...

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "А ЩЕ СТЪПЯТ ЛИ НА ЗЕМЯТА":

    Спрямо тях се изпълнява пророчеството на Исая, което гласи: „С уши ще чувате, а никак няма да разберете; и с очи ще гледате, а никак няма да видите.
    Матей 13
    Гледате , слушате и нищо не разбирате, благодарение на свръх съвремените технологии и ума си Израелците показаха нови начин по който ще става смяната на терористичните режими за напред, а именно: Ликвидирате вожда и обкръженито му и после ликвидирате следващите които дойдат на тяхно място и следващите и следващите докато се намерят тези които ще клекнат. Израел го приложи първо спрямо Хизбула в Ливан. После щатите го видиозмениха и приложиха по неподражаем начин във Венецуела. А сега двете страни продължават к новия метод за постигане на победа в Иран. Не им трябван вече никакви сухопътни операции.

    16:30 04.03.2026

  • 32 Атина Палада

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Дончо":

    А Тел Авив цел целеничък:)

    16:31 04.03.2026

  • 33 Голямо постижение за краварските фъ35

    11 6 Отговор
    Як130 е малък учебно-тренировъчен самолет, няма как да се опре на какъвто и да било изтребител от 5-то или даже 4-то поколение.

    16:33 04.03.2026

  • 34 Някой

    10 7 Отговор
    Голям бой ще да е паднал. Як-130 е учебно-тренировъчен самолет. Няма кой знае какви бойни способности. Даже би следвало да е унизително за най-добрия американски самолет да влиза в бой с толкова неравностоен противник. А тук ни се изкарва като геройство.

    Коментиран от #38, #44

    16:36 04.03.2026

  • 35 Ционист

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бесен - Язовец":

    Спомни си 1967,1973,1982,и тогава коментирай.

    Коментиран от #43

    16:36 04.03.2026

  • 36 Опорка

    10 3 Отговор
    Епичен бой! Ф-35 срещу учебно-тренировъчен самолет, без радар, без ракетно въоръжение. Оспорвана битка! Ще остане в историята редом до легендарния бой на Ф-22 срещу китайския балон.

    Коментиран от #47

    16:40 04.03.2026

  • 37 ПРОГРЕСИВЕН

    2 3 Отговор
    Е КАК ЩЕ Я СЪОБЩЯТ
    КАТО НЯМАТ И ТЕЛЕВИЗИЯ И И И ...НИЩО😀

    16:40 04.03.2026

  • 38 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "Някой":

    Ако иранците с учебно тренировъчни самолети унищожиха 27 военни бази на САЩ в Близкия Изток,значи САЩ са Папуа Нова Гвинея:)))

    16:43 04.03.2026

  • 39 Смърфиета

    3 1 Отговор
    Джерузалем пост е доста фъщкистки вестник, впрочем.
    Не искам да обиждам фашизма, просто такива стереотипи се наложи да използваме в понятийния си апарат. Иначе номенклатурата е друга – "ционистки", което в България не е достатъчна обида. То и обратен вече не се възприема като обида. Фюрерът пище: "В обществото има фундаментално добри и фундаментално лоши хора, но повечето не са нито едното, нито другото. Зависи накъде се наклони обществото." А Той и сподвижниците Му, бяха прави в едно специфично отношение: една точно определена "етно-религиозна" група.

    16:45 04.03.2026

  • 40 ХАХАХА

    6 3 Отговор
    ДОБРЕ ЧЕ ИЗРАЕЛЕЦА НЕ Е ПОПАДНА НА КУВЕЙТСКИ ПИЛОТ -ТОЙ СВАЛЯ ПО 3 АМЕРИКАНСКИ

    Коментиран от #42

    16:45 04.03.2026

  • 41 АЛО

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "ИМАМ АЗ ЕДНА МЕЧТА":

    ТЮЛЕНИ ПРИ ТЮЛЕНИ ЛИ ЩЕ ХОДЯТ

    16:46 04.03.2026

  • 42 Смърфиета

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "ХАХАХА":

    На кувейтска катюша. Впрочем, кувейтяните го направиха абсолютно нарочно. Ти знаеш ли кой клон на исляма изповядват преимуществено в този район?

    16:47 04.03.2026

  • 43 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "Ционист":

    Спомни си Виетнам и Афганистан

    16:47 04.03.2026

  • 44 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Някой":

    Как да водят с друг като вече няма такива.
    Всичко беше избомбено още на земята

    16:48 04.03.2026

  • 45 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Цеко Бомбардировача":

    Е това, ако не е ръсизам, кое да е ръсизам?

    16:49 04.03.2026

  • 46 Израелски изтребител F-35 свали ирански

    3 4 Отговор
    Израелски изтребител F-35 свали ирански Як-130 - Нищо ново 80 години на миналия век. От тогава израелците са свалили стотици руски-чалмалии самолети. Чалмите се ръсят за руски таралясници и руски ЗРК. Напълно безполезни, както се вижда вече пети ден. Дадени пари за нещастни мишени.

    16:50 04.03.2026

  • 47 Как

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Опорка":

    Абе селски , като е толкова елементарен самолет защо са го изпратили да се надува сред съвременните?
    Нямал радар и въоръжение! Чуваш ли се какви ги дрънкаш! Значи ще е дрон камикадзе с пилот!

    16:58 04.03.2026

  • 48 Копейкин Костя

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Соросоида":

    Безаналогово изделие, произведено през 90-те години на 20-ти век. Много по ново и модерно от нашите 50 годишни Москвич-29...

    Коментиран от #52

    16:58 04.03.2026

  • 49 Леко

    1 0 Отговор
    Същия самолет е на въоръжение и в НАТО защото е съвместна разработка с Италия това е учебен самолет

    17:00 04.03.2026

  • 50 Румен Решетников

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Бесен - Язовец":

    Хапчетата, ватенка!!!

    17:00 04.03.2026

  • 51 Да де

    2 3 Отговор
    Да се похвалят след въздушен бой със Су 57

    Коментиран от #53, #61

    17:06 04.03.2026

  • 52 604

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Копейкин Костя":

    Че и учебен! Утре че се фалят и нъ дунапренено фърчилу.... Пхяхяхяхяха

    17:06 04.03.2026

  • 53 а где

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Да де":

    где Сухой-57?

    Коментиран от #55, #63

    17:08 04.03.2026

  • 54 Теслатъ

    1 0 Отговор
    Як-130 е учебно боен самолет, най-вероятно иранците са го използвали за борба с БПЛА. Някой от Самолетите за въздушно разузнаване на Щатите го е засякал на радара си и е предал координатите му на всички самолети, най-близко до Як-130 се е оказал Ф-35, който е пуснал ракета "въдух-въздух" ЕйАйЕм-132 АСРААМ или ЕйАйЕм120 АМРААМ, пилота на Як-130 дори не е разбрал какво става, БРЕО на Як-130 е учебно!!!

    17:10 04.03.2026

  • 55 коко

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "а где":

    Су 57 е в твоите сънища,нещо двигателя му не е таман,не могат да го направят с топора...

    17:11 04.03.2026

  • 56 Един друг

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Фори":

    Ами това имат, това продават. Може и самовари да им продадат, то друго не остана за произвеждане в Русия. Автомобили не правят, телевизори, телефони, готварски печки, компютри и всичко останало не могат да произвеждат. Дори пирони не правят. Скоро ще започнат да търсят помощ за изхранване на народа, както в началото на 90-те.

    Коментиран от #60

    17:12 04.03.2026

  • 57 голем смях

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Фори":

    за разлка от наще поне иранските самолети от 90 години летят а неща седят за снимки във хамбарите ха ха ха

    17:13 04.03.2026

  • 58 бай Ставри

    1 1 Отговор
    Такъв въздушен бой е много неравностоен. Така, че кравите не би трябвало да се хвалят.

    17:13 04.03.2026

  • 59 1234

    1 0 Отговор
    Достоен двубой и ясен победител....
    Разбира се трябва да се отчита и подготовката на пилота, дали блял към Мека докато е слушал лекциии и колко часа полет има с него..

    17:13 04.03.2026

  • 60 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Един друг":

    на нас като ни продадоха краварите прербоядисани самолети където не могат да летят че какво?

    пак ги платихме колко 10 от тия якове

    17:13 04.03.2026

  • 61 коко

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Да де":

    Предпоследния падна в гората до летището, остана само един и още няколко на картинки в албум за копейковци за да получават оргазъм като ги видят.

    17:14 04.03.2026

  • 62 Таз новина

    0 0 Отговор
    е меко казано позорна, ако е новина! Излязал персиеца с нож срещу картечница...

    17:15 04.03.2026

  • 63 да а Где

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "а где":

    Казват, че иранците имат 12 Су-35 Е (експортна, тоест, орязана версия), най-вероятно евреите са ги ударили още в самото начало, докато са стояли на земята. Су-57 в Иран няма!

    17:15 04.03.2026