Въздушен бой над Техеран! Израелски изтребител F-35 свали ирански Як-130

Израелските въоръжени сили съобщиха, че техен изтребител F-35I е свалил ирански самолет "Як-130" при въздушен бой - първият подобен инцидент между бойни самолети от началото на войната, пише Jerusalem Post.

Съобщението на израелската армия (IDF) беше публикувано около 10:30 ч. в сряда сутринта. Според информацията израелският F-35I е унищожил иранския самолет в рамките на въздушен двубой.

Самолетът "Як-130, произвеждан в Русия е модел от 90-те години. Той се използва основно като учебно-тренировъчен самолет от ново поколение, предназначен за подготовка на пилоти за по-модерни бойни машини, включително изтребители като Су-57.

Освен като учебна платформа, "Як-130" може да бъде използван и като лек щурмови самолет за изпълнение на бойни задачи.

Към момента не се съобщават подробности за мястото на въздушния бой, както и за съдбата на пилота на сваления самолет, но вероятно се е случил в небето над Техеран. Иранските власти все още не са коментирали информацията.