Въздушен бой над Техеран! Израелски изтребител F-35 свали ирански Як-130

Израелските въоръжени сили съобщиха, че техен изтребител F-35I е свалил ирански самолет "Як-130" при въздушен бой - първият подобен инцидент между бойни самолети от началото на войната, пише Jerusalem Post.
Съобщението на израелската армия (IDF) беше публикувано около 10:30 ч. в сряда сутринта. Според информацията израелският F-35I е унищожил иранския самолет в рамките на въздушен двубой.
Самолетът "Як-130, произвеждан в Русия е модел от 90-те години. Той се използва основно като учебно-тренировъчен самолет от ново поколение, предназначен за подготовка на пилоти за по-модерни бойни машини, включително изтребители като Су-57.
Освен като учебна платформа, "Як-130" може да бъде използван и като лек щурмови самолет за изпълнение на бойни задачи.
Към момента не се съобщават подробности за мястото на въздушния бой, както и за съдбата на пилота на сваления самолет, но вероятно се е случил в небето над Техеран. Иранските власти все още не са коментирали информацията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дони
16:13 04.03.2026
2 Дончо
Коментиран от #13, #32
16:14 04.03.2026
3 Бесен - Язовец
Коментиран от #35
16:14 04.03.2026
4 Почна се
16:14 04.03.2026
5 Ганчев
16:15 04.03.2026
6 Соросоида
Коментиран от #48
16:15 04.03.2026
7 Фори
Коментиран от #56, #57
16:15 04.03.2026
8 Бийк
Според правоверната руска пропаганда, братята молли млатят сащисаните и те се разбягват като хлебарки
16:16 04.03.2026
9 Сатана Z
16:17 04.03.2026
10 Вероятно
А вероятно въобще не се е случило
Еврейска пропаганда добре че не са се похвалили че са свалили двуплощник
16:17 04.03.2026
11 Зеления
16:18 04.03.2026
12 аz СВО Победа 80
Коментиран от #18
16:18 04.03.2026
13 Останаха надеждите за 60% обогатен уран
До коментар #2 от "Дончо":Дончо
44ОТГОВОР
От Техеран нищо не остана.
-;-
Ама са надеждите си ще останат-
Няма шанас вече нова държава освен сегашните 8 (осем) да са ЯДРЕНИ!
16:19 04.03.2026
14 Арчи
Коментиран от #19, #30
16:19 04.03.2026
15 Банго Костя
Коментиран от #21
16:19 04.03.2026
16 Шопо
16:20 04.03.2026
17 Хи хи хи
и голямото лъжене и то почна......
16:20 04.03.2026
18 Аятоласите с какво ще затварят
До коментар #12 от "аz СВО Победа 80":аz СВО Победа 80
00ОТГОВОР
Май някой щеше да затваря Омурзкият проток
Та Аятоласите с какво ще затворят Ормузкия?!
Те небето си не могат за опазят, ама ще затворят Ормузкия, а и може би и Близкия Изток!
16:20 04.03.2026
19 А ЩЕ СТЪПЯТ ЛИ НА ЗЕМЯТА
До коментар #14 от "Арчи":Или Техеран за три дейс се отлага.
Коментиран от #31
16:21 04.03.2026
20 ТАЗИ СТАТИЯ
16:22 04.03.2026
21 Ми кат
До коментар #15 от "Банго Костя":шЪ гоним сигани, стягай И ти багажа......
16:23 04.03.2026
22 РФ е един смърдящ КЕН eф !
16:23 04.03.2026
23 Бесен - Язовец
Коментиран от #50
16:23 04.03.2026
24 ИМАМ АЗ ЕДНА МЕЧТА
16:24 04.03.2026
25 ИМАМ АЗ ЕДНА МЕЧТА
Коментиран от #41
16:24 04.03.2026
26 Клоуна пусин 🤡💩
16:25 04.03.2026
27 Цеко Бомбардировача
Хихихихихи
А некви украинци,...13 годин ШИ..бат монгольята, Оризо-Гризачите на Ким и Фюрера ПЕТУШОК
Хихихихихи
Коментиран от #45
16:25 04.03.2026
28 стоян георгиев
16:26 04.03.2026
29 Ехх
16:28 04.03.2026
31 О...
До коментар #19 от "А ЩЕ СТЪПЯТ ЛИ НА ЗЕМЯТА":Спрямо тях се изпълнява пророчеството на Исая, което гласи: „С уши ще чувате, а никак няма да разберете; и с очи ще гледате, а никак няма да видите.
Матей 13
Гледате , слушате и нищо не разбирате, благодарение на свръх съвремените технологии и ума си Израелците показаха нови начин по който ще става смяната на терористичните режими за напред, а именно: Ликвидирате вожда и обкръженито му и после ликвидирате следващите които дойдат на тяхно място и следващите и следващите докато се намерят тези които ще клекнат. Израел го приложи първо спрямо Хизбула в Ливан. После щатите го видиозмениха и приложиха по неподражаем начин във Венецуела. А сега двете страни продължават к новия метод за постигане на победа в Иран. Не им трябван вече никакви сухопътни операции.
16:30 04.03.2026
32 Атина Палада
До коментар #2 от "Дончо":А Тел Авив цел целеничък:)
16:31 04.03.2026
33 Голямо постижение за краварските фъ35
16:33 04.03.2026
34 Някой
Коментиран от #38, #44
16:36 04.03.2026
35 Ционист
До коментар #3 от "Бесен - Язовец":Спомни си 1967,1973,1982,и тогава коментирай.
Коментиран от #43
16:36 04.03.2026
36 Опорка
Коментиран от #47
16:40 04.03.2026
37 ПРОГРЕСИВЕН
КАТО НЯМАТ И ТЕЛЕВИЗИЯ И И И ...НИЩО😀
16:40 04.03.2026
38 Атина Палада
До коментар #34 от "Някой":Ако иранците с учебно тренировъчни самолети унищожиха 27 военни бази на САЩ в Близкия Изток,значи САЩ са Папуа Нова Гвинея:)))
16:43 04.03.2026
39 Смърфиета
Не искам да обиждам фашизма, просто такива стереотипи се наложи да използваме в понятийния си апарат. Иначе номенклатурата е друга – "ционистки", което в България не е достатъчна обида. То и обратен вече не се възприема като обида. Фюрерът пище: "В обществото има фундаментално добри и фундаментално лоши хора, но повечето не са нито едното, нито другото. Зависи накъде се наклони обществото." А Той и сподвижниците Му, бяха прави в едно специфично отношение: една точно определена "етно-религиозна" група.
16:45 04.03.2026
40 ХАХАХА
Коментиран от #42
16:45 04.03.2026
41 АЛО
До коментар #25 от "ИМАМ АЗ ЕДНА МЕЧТА":ТЮЛЕНИ ПРИ ТЮЛЕНИ ЛИ ЩЕ ХОДЯТ
16:46 04.03.2026
42 Смърфиета
До коментар #40 от "ХАХАХА":На кувейтска катюша. Впрочем, кувейтяните го направиха абсолютно нарочно. Ти знаеш ли кой клон на исляма изповядват преимуществено в този район?
16:47 04.03.2026
43 стоян георгиев
До коментар #35 от "Ционист":Спомни си Виетнам и Афганистан
16:47 04.03.2026
44 Ами
До коментар #34 от "Някой":Как да водят с друг като вече няма такива.
Всичко беше избомбено още на земята
16:48 04.03.2026
45 Смърфиета
До коментар #27 от "Цеко Бомбардировача":Е това, ако не е ръсизам, кое да е ръсизам?
16:49 04.03.2026
46 Израелски изтребител F-35 свали ирански
16:50 04.03.2026
47 Как
До коментар #36 от "Опорка":Абе селски , като е толкова елементарен самолет защо са го изпратили да се надува сред съвременните?
Нямал радар и въоръжение! Чуваш ли се какви ги дрънкаш! Значи ще е дрон камикадзе с пилот!
16:58 04.03.2026
48 Копейкин Костя
До коментар #6 от "Соросоида":Безаналогово изделие, произведено през 90-те години на 20-ти век. Много по ново и модерно от нашите 50 годишни Москвич-29...
Коментиран от #52
16:58 04.03.2026
49 Леко
17:00 04.03.2026
50 Румен Решетников
До коментар #23 от "Бесен - Язовец":Хапчетата, ватенка!!!
17:00 04.03.2026
51 Да де
Коментиран от #53, #61
17:06 04.03.2026
52 604
До коментар #48 от "Копейкин Костя":Че и учебен! Утре че се фалят и нъ дунапренено фърчилу.... Пхяхяхяхяха
17:06 04.03.2026
53 а где
До коментар #51 от "Да де":где Сухой-57?
Коментиран от #55, #63
17:08 04.03.2026
54 Теслатъ
17:10 04.03.2026
55 коко
До коментар #53 от "а где":Су 57 е в твоите сънища,нещо двигателя му не е таман,не могат да го направят с топора...
17:11 04.03.2026
56 Един друг
До коментар #7 от "Фори":Ами това имат, това продават. Може и самовари да им продадат, то друго не остана за произвеждане в Русия. Автомобили не правят, телевизори, телефони, готварски печки, компютри и всичко останало не могат да произвеждат. Дори пирони не правят. Скоро ще започнат да търсят помощ за изхранване на народа, както в началото на 90-те.
Коментиран от #60
17:12 04.03.2026
57 голем смях
До коментар #7 от "Фори":за разлка от наще поне иранските самолети от 90 години летят а неща седят за снимки във хамбарите ха ха ха
17:13 04.03.2026
58 бай Ставри
17:13 04.03.2026
59 1234
Разбира се трябва да се отчита и подготовката на пилота, дали блял към Мека докато е слушал лекциии и колко часа полет има с него..
17:13 04.03.2026
60 оня с коня
До коментар #56 от "Един друг":на нас като ни продадоха краварите прербоядисани самолети където не могат да летят че какво?
пак ги платихме колко 10 от тия якове
17:13 04.03.2026
61 коко
До коментар #51 от "Да де":Предпоследния падна в гората до летището, остана само един и още няколко на картинки в албум за копейковци за да получават оргазъм като ги видят.
17:14 04.03.2026
62 Таз новина
17:15 04.03.2026
63 да а Где
До коментар #53 от "а где":Казват, че иранците имат 12 Су-35 Е (експортна, тоест, орязана версия), най-вероятно евреите са ги ударили още в самото начало, докато са стояли на земята. Су-57 в Иран няма!
17:15 04.03.2026