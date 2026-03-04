Барселона изправена пред сериозни кадрови проблеми

Барселона е на прага на ново изпитание, след като двама ключови защитници напуснаха преждевременно терена по време на драматичния полуфинал за Купата на Краля срещу Атлетико Мадрид. Въпреки убедителната победа с 3:0 на „Камп Ноу“, каталунците отпаднаха от турнира с общ резултат 4:3.

Френският национал Жул Кунде, който е неизменна част от защитата на Барса този сезон, получи мускулна травма още в началните минути на срещата. Той бе заменен принудително в 12-ата минута от младия испанец Алехандро Балде. За съжаление, и Балде не успя да доиграе мача, след като усети болка в бедрото и напусна терена в 71-ата минута.

Днес двамата футболисти ще преминат обстойни медицински прегледи, които ще дадат по-ясна представа за тежестта на травмите им. Първоначалните прогнози обаче не са обнадеждаващи – очаква се Кунде и Балде да отсъстват от игра поне до края на март, което означава, че ще пропуснат следващите пет двубоя на „блаугранас“.

За Кунде това е първият сериозен здравословен проблем през настоящата кампания. Досега той бе пропуснал само един мач – срещу Селта Виго в Ла Лига, а статистиката му е впечатляваща: 3008 минути в 40 срещи. Балде, от своя страна, вече имаше проблеми с бедрото през септември, което го извади от строя за почти цял месец. През сезона младият ляв бек е записал участие в 34 мача във всички турнири.