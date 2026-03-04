Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локомотив Пловдив отбелязва 100-годишнината си с незабравим концерт на Античния театър

Локомотив Пловдив отбелязва 100-годишнината си с незабравим концерт на Античния театър

4 Март, 2026 16:05 472 8

  • локомотив пловдив-
  • 100 години-
  • юбилей-
  • концерт-
  • античен театър-
  • билети-
  • бтр-
  • пловдивска филхармония-
  • футболен клуб-
  • събития в пловдив

Билетите вече са в продажба

Локомотив Пловдив отбелязва 100-годишнината си с незабравим концерт на Античния театър - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На 29 юни, под звездното небе на един от най-емблематичните символи на Пловдив – Античния театър, ще се състои грандиозен концерт по случай вековния юбилей на Локомотив (Пловдив). Организатор на събитието е Фондация „100 години Локомотив“, която обещава магическа вечер, изпълнена с емоции, музика и гордост.

Тази лятна нощ ще се превърне в истински празник за всички привърженици на „черно-бялата“ идея. Сцената на Античния театър ще оживее с мощта на Пловдивската филхармония и хора на операта, които ще представят любимите песни на клуба в съвсем нов, величествен аранжимент. Танцовата формация „Пловдивъ“ ще внесе ритъма и духа на града, преплитайки традиция и съвременност в едно незабравимо шоу.

Кулминацията на вечерта ще бъде впечатляващото съвместно изпълнение на рок легендите Б.Т.Р. и симфоничния оркестър – колаборация, която обещава да разтърси сетивата и да остави траен спомен у всички присъстващи. Организаторите загатват и за още изненади, които ще бъдат разкрити единствено пред гостите на събитието.

Билетите за юбилейния концерт вече са в продажба ексклузивно на сайта kupibileti.bg и в партньорската мрежа. Местата в Античния театър са ограничени, а интересът – рекорден. Ако искате да станете част от тази историческа вечер, побързайте да си осигурите място!

Концертът е само едно от множеството събития, с които през цялата година Локомотив (Пловдив) отбелязва своята 100-годишнина.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аналитик

    2 0 Отговор
    Последно 1936 или 1926 г.е създаден?Или календара е бил грешен

    Коментиран от #5

    16:08 04.03.2026

  • 2 смешни са

    2 0 Отговор
    от тези по големи лъжци няма

    Коментиран от #6

    16:41 04.03.2026

  • 3 ЦСКА и Левски

    1 0 Отговор
    Локомотив са страшно зле, след като смятат че като изкривяват историята са значим клуб. Това е жалко!

    16:42 04.03.2026

  • 4 хахахаххахахаа

    1 0 Отговор
    Пошла работа. но като се знае че всчики са братчеди от този клуб, какво да каже човек?

    16:43 04.03.2026

  • 5 ясно е

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аналитик":

    Локо Пв и Крушарски не знаят къде се намират.

    16:44 04.03.2026

  • 6 ахъъъъъъ, един мормот свива станиол

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "смешни са":

    истината е само една: Лаута никога няма да се види пълна с хора.

    16:47 04.03.2026

  • 7 Слагате и северните макета в малкия джоб

    0 0 Отговор
    ЖАЛКИ ШИЗОФРЕНИЧНИ СЪЗДАНИЯ.

    16:47 04.03.2026

  • 8 ГРАНДОМАНИ, ТРЕСИ ГИ ПАРАНОЯ

    1 0 Отговор
    ИНТЕРЕСНО ЗАЩО НЕ ПРАЗНУВАТ НА СТАДИОНА СИ - ЯВНО ЗАЩОТО ЕДВА ЛИ ЩЕ НАПЪЛНЯТ И АНТИЧНИЯ...
    ИСКА ИМ ДА СА ГОЛЕМИ, АМА НЕЙСЕ, НЕ СТАВА....

    16:48 04.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове