Локомотив Пловдив отбелязва 100-годишнината си с незабравим концерт на Античния театър

На 29 юни, под звездното небе на един от най-емблематичните символи на Пловдив – Античния театър, ще се състои грандиозен концерт по случай вековния юбилей на Локомотив (Пловдив). Организатор на събитието е Фондация „100 години Локомотив“, която обещава магическа вечер, изпълнена с емоции, музика и гордост.
Тази лятна нощ ще се превърне в истински празник за всички привърженици на „черно-бялата“ идея. Сцената на Античния театър ще оживее с мощта на Пловдивската филхармония и хора на операта, които ще представят любимите песни на клуба в съвсем нов, величествен аранжимент. Танцовата формация „Пловдивъ“ ще внесе ритъма и духа на града, преплитайки традиция и съвременност в едно незабравимо шоу.
Кулминацията на вечерта ще бъде впечатляващото съвместно изпълнение на рок легендите Б.Т.Р. и симфоничния оркестър – колаборация, която обещава да разтърси сетивата и да остави траен спомен у всички присъстващи. Организаторите загатват и за още изненади, които ще бъдат разкрити единствено пред гостите на събитието.
Билетите за юбилейния концерт вече са в продажба ексклузивно на сайта kupibileti.bg и в партньорската мрежа. Местата в Античния театър са ограничени, а интересът – рекорден. Ако искате да станете част от тази историческа вечер, побързайте да си осигурите място!
Концертът е само едно от множеството събития, с които през цялата година Локомотив (Пловдив) отбелязва своята 100-годишнина.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аналитик
Коментиран от #5
16:08 04.03.2026
2 смешни са
Коментиран от #6
16:41 04.03.2026
3 ЦСКА и Левски
16:42 04.03.2026
4 хахахаххахахаа
16:43 04.03.2026
5 ясно е
До коментар #1 от "Аналитик":Локо Пв и Крушарски не знаят къде се намират.
16:44 04.03.2026
6 ахъъъъъъ, един мормот свива станиол
До коментар #2 от "смешни са":истината е само една: Лаута никога няма да се види пълна с хора.
16:47 04.03.2026
7 Слагате и северните макета в малкия джоб
16:47 04.03.2026
8 ГРАНДОМАНИ, ТРЕСИ ГИ ПАРАНОЯ
ИСКА ИМ ДА СА ГОЛЕМИ, АМА НЕЙСЕ, НЕ СТАВА....
16:48 04.03.2026