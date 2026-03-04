Локомотив Пловдив отбелязва 100-годишнината си с незабравим концерт на Античния театър

На 29 юни, под звездното небе на един от най-емблематичните символи на Пловдив – Античния театър, ще се състои грандиозен концерт по случай вековния юбилей на Локомотив (Пловдив). Организатор на събитието е Фондация „100 години Локомотив“, която обещава магическа вечер, изпълнена с емоции, музика и гордост.

Тази лятна нощ ще се превърне в истински празник за всички привърженици на „черно-бялата“ идея. Сцената на Античния театър ще оживее с мощта на Пловдивската филхармония и хора на операта, които ще представят любимите песни на клуба в съвсем нов, величествен аранжимент. Танцовата формация „Пловдивъ“ ще внесе ритъма и духа на града, преплитайки традиция и съвременност в едно незабравимо шоу.

Кулминацията на вечерта ще бъде впечатляващото съвместно изпълнение на рок легендите Б.Т.Р. и симфоничния оркестър – колаборация, която обещава да разтърси сетивата и да остави траен спомен у всички присъстващи. Организаторите загатват и за още изненади, които ще бъдат разкрити единствено пред гостите на събитието.

Билетите за юбилейния концерт вече са в продажба ексклузивно на сайта kupibileti.bg и в партньорската мрежа. Местата в Античния театър са ограничени, а интересът – рекорден. Ако искате да станете част от тази историческа вечер, побързайте да си осигурите място!

Концертът е само едно от множеството събития, с които през цялата година Локомотив (Пловдив) отбелязва своята 100-годишнина.