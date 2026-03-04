Шофьор стреля с пистолет заради конфликт на пътя

33-годишен мъж от Варна е задържан за хулиганство на пътя, след като произвел изстрели с пистолет по време на движение, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Шумен.
Малко след 18:30 часа снощи, в района на село Струйно, водач на лек автомобил „Рено Меган“ с варненска регистрация притеснявал друг шофьор – на лек автомобил „Хюндай“, също с варненска регистрация. По данни на полицията той пресветвал с фарове, използвал клаксона и извършвал действия, с които възпрепятствал движението му, след което произвел изстрели с пистолет.
Сигналът е подаден на телефон 112. Незабавно е създадена организация за установяване на извършителя, като екипи на „Пътна полиция“ и РУ–Шумен са насочени по няколко пътни артерии. Малко по-късно автомобилът е установен.
При проверката е намерен и иззет пистолетът. 33-годишният водач е разпитан и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Разпитан е и водачът на „Хюндай“-я, снети са сведения и от свидетели.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс.
16:18 04.03.2026
16:19 04.03.2026
16:28 04.03.2026
16:29 04.03.2026
16:30 04.03.2026
16:30 04.03.2026
16:48 04.03.2026
До коментар #7 от "Коко":Държавата си прави материала, като правят отрицателен подбор , след 35 години имаме материал какъвто искаха, за по- лесна манипулация . Пуснете някой репортаж от 90-те години и се заслушайте как говорят и размишляват хора, случайно попитани на улицата. Направете сравнение с репортажи 35 години по-късно . Всичко е ясно
16:56 04.03.2026
При проверката е намерен и иззет пистолетА
16:58 04.03.2026
До коментар #6 от "боклук":Да свириш с клаксона и да мигаш с фарове също,нали?
17:10 04.03.2026