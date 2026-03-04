Новини
4 Март, 2026 16:15

При проверката е намерен и иззет пистолетът. 33-годишният водач е разпитан и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен

Шофьор стреля с пистолет заради конфликт на пътя - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

33-годишен мъж от Варна е задържан за хулиганство на пътя, след като произвел изстрели с пистолет по време на движение, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Шумен.

Малко след 18:30 часа снощи, в района на село Струйно, водач на лек автомобил „Рено Меган“ с варненска регистрация притеснявал друг шофьор – на лек автомобил „Хюндай“, също с варненска регистрация. По данни на полицията той пресветвал с фарове, използвал клаксона и извършвал действия, с които възпрепятствал движението му, след което произвел изстрели с пистолет.

Сигналът е подаден на телефон 112. Незабавно е създадена организация за установяване на извършителя, като екипи на „Пътна полиция“ и РУ–Шумен са насочени по няколко пътни артерии. Малко по-късно автомобилът е установен.

При проверката е намерен и иззет пистолетът. 33-годишният водач е разпитан и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Разпитан е и водачът на „Хюндай“-я, снети са сведения и от свидетели.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОЯ Е ГОТОВ ЗА ФРОНТА

    8 1 Отговор
    Направо го пращайте на зеления.

    16:18 04.03.2026

  • 2 Един шофьор

    6 1 Отговор
    Така трябва да бъде, трябва да има някакъв ред.

    16:19 04.03.2026

  • 3 Някакъв ми се ирчев

    2 2 Отговор
    От петроханци казал че се готвим за военна заплаха.аюа идиото нали дрънкахте че няма страшно.мяма кво да се готвим. Отивайте вие да се биете това е ваша мечта ме наша идиоти. Вижте как се държи испаниянали уж сте европейци,не вие просто се те едни продажни боклук ЦК о

    16:28 04.03.2026

  • 4 КАТ аванта

    2 0 Отговор
    Бай Дончо даде светъл пример, щом той може, всеки може!

    16:29 04.03.2026

  • 5 боклук

    3 5 Отговор
    Това, че притежава пистолети не го прави виновен! Може да се е наложило да респектира агресор! Никой няма да извади пищов ей така, но извади ли го, трябва да стреля! Или хич да не го вади! За какво му е този пистолет, само да му плаща таксите или е незаконно притежаван, което не е отбелязано в жлакия ви текст!

    16:30 04.03.2026

  • 6 боклук

    1 4 Отговор
    Това, че притежава пистолети не го прави виновен! Може да се е наложило да респектира агресор! Никой няма да извади пищов ей така, но извади ли го, трябва да стреля! Или хич да не го вади! За какво му е този пистолет, само да му плаща таксите или е незаконно притежаван, което не е отбелязано в жлакия ви текст!

    Коментиран от #10

    16:30 04.03.2026

  • 7 Коко

    0 1 Отговор
    Един мъдър премиер беше казал с тоя материал държава не може да се направи.Така че надежда всяка оставете.

    Коментиран от #8

    16:48 04.03.2026

  • 8 Яяяяяяя

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Коко":

    Държавата си прави материала, като правят отрицателен подбор , след 35 години имаме материал какъвто искаха, за по- лесна манипулация . Пуснете някой репортаж от 90-те години и се заслушайте как говорят и размишляват хора, случайно попитани на улицата. Направете сравнение с репортажи 35 години по-късно . Всичко е ясно

    16:56 04.03.2026

  • 9 Марче, зле ти е и правописа

    0 1 Отговор
    При проверката е намерен и иззет пистолетът

    трябва да е
    При проверката е намерен и иззет пистолетА

    16:58 04.03.2026

  • 10 Ежко

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "боклук":

    Да свириш с клаксона и да мигаш с фарове също,нали?

    17:10 04.03.2026

