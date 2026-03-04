Новини
Крило на Реал Мадрид изля душата си след ужасяващата контузия

4 Март, 2026 14:30 556 0

Един от най-тежките дни в живота ми

Крило на Реал Мадрид изля душата си след ужасяващата контузия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Крилото на Реал Мадрид и националния отбор на Бразилия - Родриго публикува емоционално съобщение след тежката си контузия на кръстни връзки, която ще го извади от игра за около 10 месеца. Той ще пропусне остатъка от сезона, както и Мондиал 2026.

Ето какво написа Родриго в социалните мрежи:

„Дори и без да разбирам, аз ти вярвам.

„Един от най-тежките дни в живота ми. Колко много винаги съм се страхувал точно от тази контузия… Може би животът напоследък беше малко жесток към мен… Не знам дали го заслужавам, но от какво да се оплаквам? Преживял съм толкова много прекрасни неща, които също не съм заслужавал.

В живота и кариерата ми се появи голямо препятствие, което за известно време няма да ми позволи да правя това, което обичам най-много. Извън игра съм до края на сезона с моя клуб и ще пропусна Световното първенство с националния отбор на страната си – всички знаят колко много означава тази мечта за мен.

Остава ми само да бъда силен, както винаги. В това за мен няма нищо ново. Благодаря на всички за молитвите, съобщенията и подкрепата! Вие сте много важни за мен. Въпреки че моментът е много тежък, обещавам: няма да спра дотук. Вярвам, че предстоят още много невероятни неща, с които ще мога да зарадвам всички, които вярват в мен. Това е просто едно „до скоро“...“

„Бог все още държи всичко под контрол“.


