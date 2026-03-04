Балкан Ботевград с ново американско попълнение

Лидерът в класирането на Sesame НБЛ – Балкан Ботевград, направи поредна крачка към затвърждаване на доминацията си, като привлече в редиците си 27-годишния американски баскетболист Тадж Грийн. Новината бе официално потвърдена от клуба чрез социалните мрежи, където феновете вече приветстват новото попълнение.

Тадж Грийн, който се изявява на позиция тежко крило (позиция 4), е роден през 1998 година и впечатлява с ръст от 203 сантиметра. До момента той защитаваше цветовете на косовския Печ, където в рамките на 18 срещи от местната Суперлига реализира средно по 13.6 точки, 8.2 борби и 1 асистенция на мач – статистика, която говори сама за себе си и обещава сериозна подкрепа под коша за „зелените“.

„Добре дошъл, Тадж Грийн! Пожелаваме му много успехи с екипа на Балкан“, написаха от клуба, изпълнени с оптимизъм за предстоящите битки.

Пристигането на Грийн идва само дни след като Балкан обяви трансфера на друг американец – Травис Макконико, а по-рано днес стана ясно, че тимът се разделя с гардa Джоунс „Джак“ Пагенкопф. Явно ръководството на ботевградчани не спира да търси най-добрите решения за състава си в борбата за титлата.

В богатата си кариера досега Тадж Грийн е носил екипите на Манчестър Джайънтс и Нюкасъл Ийгълс във Великобритания, както и на германския Артланд Дрегънс. С опита си от различни европейски първенства, новото попълнение на Балкан се очаква да внесе свежест, класа и стабилност в състава.