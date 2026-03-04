Новини
Спорт »
Световен футбол »
Неймар на прага на сензационно завръщане в националния отбор на Бразилия след тежката травма на Родриго

Неймар на прага на сензационно завръщане в националния отбор на Бразилия след тежката травма на Родриго

4 Март, 2026 22:55 407 0

  • неймар-
  • родриго-
  • бразилия-
  • национален отбор-
  • карло анчелоти-
  • световно първенство 2026-
  • контузия-
  • сантос-
  • естевао-
  • футболни новини

Последната му поява с националния екип датира от 17 октомври 2023 година

Неймар на прага на сензационно завръщане в националния отбор на Бразилия след тежката травма на Родриго - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тежък удар за Родриго може да се превърне в неочаквано щастие за Неймар. След като звездата на Реал Мадрид скъса предна кръстна връзка – една от най-коварните травми във футбола – участието му на Световното първенство през 2026 година изглежда напълно невъзможно. Именно тази неприятна развръзка отваря широко вратата за легендарния нападател на Сантос да облече отново жълто-зелената фланелка.

Според информация на UOL Esporte, селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти вече сериозно обмисля да включи Неймар в състава за предстоящите приятелски срещи срещу Франция и Хърватия. Официалният списък с избраниците ще бъде обявен на 16 март, а дотогава 34-годишният ас ще има възможност да докаже формата си в още два мача за Сантос.

Ако Неймар демонстрира, че е преодолял физическите си проблеми и се намира в оптимално състояние, шансът му да получи повиквателна рязко нараства. Допълнителен плюс за него е и фактът, че младият талант на Челси – Естевао, все още се възстановява от мускулна травма и не е ясно дали ще бъде на разположение.

Досега именно честите контузии и дългото отсъствие от терена бяха основната причина Анчелоти да не разчита на Неймар. Последната му поява с националния екип датира от 17 октомври 2023 година. Сега обаче съдбата сякаш му поднася втори шанс да сбъдне мечтата си за нов Мондиал.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове