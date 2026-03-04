Неймар на прага на сензационно завръщане в националния отбор на Бразилия след тежката травма на Родриго

Тежък удар за Родриго може да се превърне в неочаквано щастие за Неймар. След като звездата на Реал Мадрид скъса предна кръстна връзка – една от най-коварните травми във футбола – участието му на Световното първенство през 2026 година изглежда напълно невъзможно. Именно тази неприятна развръзка отваря широко вратата за легендарния нападател на Сантос да облече отново жълто-зелената фланелка.

Според информация на UOL Esporte, селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти вече сериозно обмисля да включи Неймар в състава за предстоящите приятелски срещи срещу Франция и Хърватия. Официалният списък с избраниците ще бъде обявен на 16 март, а дотогава 34-годишният ас ще има възможност да докаже формата си в още два мача за Сантос.

Ако Неймар демонстрира, че е преодолял физическите си проблеми и се намира в оптимално състояние, шансът му да получи повиквателна рязко нараства. Допълнителен плюс за него е и фактът, че младият талант на Челси – Естевао, все още се възстановява от мускулна травма и не е ясно дали ще бъде на разположение.

Досега именно честите контузии и дългото отсъствие от терена бяха основната причина Анчелоти да не разчита на Неймар. Последната му поява с националния екип датира от 17 октомври 2023 година. Сега обаче съдбата сякаш му поднася втори шанс да сбъдне мечтата си за нов Мондиал.