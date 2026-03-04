Новини
Спорт »
Други спортове »
Цанко Цанков триумфира със злато на световното по зимно плуване във Финландия

4 Март, 2026 22:15 498 2

  • цанко цанков-
  • световна титла-
  • зимно плуване-
  • оулу-
  • финландия-
  • 450 метра-
  • български плувец-
  • златен медал-
  • спортни новини

Той завоюва титлата на 450 метра свободен стил в ледените води

Цанко Цанков триумфира със злато на световното по зимно плуване във Финландия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският плувец Цанко Цанков изписа нова златна страница в историята на родния спорт, след като завоюва световната титла на 450 метра свободен стил в ледените води на Оулу, Финландия. Състезанието, част от Световното първенство по зимно плуване, привлече вниманието на спортната общественост с изключително оспорваната надпревара и суровите условия.

Цанков демонстрира изключителна издръжливост и воля, като финишира първи с впечатляващо време от 5 минути и 16.86 секунди. Българинът не остави никакви шансове на своите съперници, като изпревари с близо 8 секунди втория в класирането – италианеца Егор Тропеано.

В дисциплината се включиха общо 83 плувци от цял свят, но именно Цанков показа най-здрави нерви и най-бързи ръце в ледената вода.

Това не е първият успех за българския ас на шампионата във Финландия. Само ден по-рано той се окичи и със сребърен медал на 200 метра свободен стил, доказвайки, че е сред най-добрите в света в зимното плуване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор
    Браво на Цанко. Познавам го. Шапка му свалям, да поддържа такава форма при положение, че наближава 40 лазарника.

    22:31 04.03.2026

  • 2 БОТЕВ

    3 0 Отговор
    БРАВО!!!

    23:12 04.03.2026

