Цанко Цанков триумфира със злато на световното по зимно плуване във Финландия

Българският плувец Цанко Цанков изписа нова златна страница в историята на родния спорт, след като завоюва световната титла на 450 метра свободен стил в ледените води на Оулу, Финландия. Състезанието, част от Световното първенство по зимно плуване, привлече вниманието на спортната общественост с изключително оспорваната надпревара и суровите условия.

Цанков демонстрира изключителна издръжливост и воля, като финишира първи с впечатляващо време от 5 минути и 16.86 секунди. Българинът не остави никакви шансове на своите съперници, като изпревари с близо 8 секунди втория в класирането – италианеца Егор Тропеано.

В дисциплината се включиха общо 83 плувци от цял свят, но именно Цанков показа най-здрави нерви и най-бързи ръце в ледената вода.

Това не е първият успех за българския ас на шампионата във Финландия. Само ден по-рано той се окичи и със сребърен медал на 200 метра свободен стил, доказвайки, че е сред най-добрите в света в зимното плуване.