Байерн Мюнхен се прицелва във Виктор Осимен като евентуален наследник на Хари Кейн

Баварският колос Байерн Мюнхен вече гледа напред към бъдещето и активно търси нова звезда за върха на атаката си. Според информация на френското издание FootMercato, германският шампион е насочил вниманието си към нигерийския голмайстор Виктор Осимен, който се очертава като фаворит за заместник на Хари Кейн, ако английският нападател напусне по-рано от очакваното.

Въпреки че 32-годишният Кейн продължава да впечатлява с невероятната си резултатност – цели 45 попадения в 37 срещи през настоящия сезон – ръководството на Байерн не иска да бъде изненадано от евентуална промяна. Настоящият договор на Кейн е валиден до 2027 година, но клубът вече крои планове за дългосрочна стабилност в нападението.

Наставникът Венсан Компани отдавна следи развитието на Осимен, още от времето му в белгийския Шарлероа. 27-годишният нигериец се утвърди като един от най-опасните нападатели в Европа и логично привлича интереса на редица грандове.

Въпреки това, задачата пред Байерн няма да бъде никак лесна. Осимен наскоро подписа дългосрочен договор с Галатасарай, който го обвързва с турския клуб до лятото на 2029 година. Въпреки офертите от Саудитска Арабия, нападателят категорично предпочита да остане на Стария континент и да се състезава на най-високо ниво.

Манчестър Юнайтед, Ювентус и Атлетико Мадрид също следят ситуацията, но засега не са предприели конкретни действия за трансфер.