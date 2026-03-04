Новини
Спорт »
Световен футбол »
Байерн Мюнхен се прицелва във Виктор Осимен като евентуален наследник на Хари Кейн

Байерн Мюнхен се прицелва във Виктор Осимен като евентуален наследник на Хари Кейн

4 Март, 2026 21:54 254 0

  • байерн мюнхен-
  • виктор осимен-
  • хари кейн-
  • трансфер-
  • футбол-
  • нападател-
  • венсан компани-
  • галатасарай-
  • манчестър юнайтед-
  • ювентус-
  • атлетико мадрид

Манчестър Юнайтед, Ювентус и Атлетико Мадрид също следят ситуацията

Байерн Мюнхен се прицелва във Виктор Осимен като евентуален наследник на Хари Кейн - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Баварският колос Байерн Мюнхен вече гледа напред към бъдещето и активно търси нова звезда за върха на атаката си. Според информация на френското издание FootMercato, германският шампион е насочил вниманието си към нигерийския голмайстор Виктор Осимен, който се очертава като фаворит за заместник на Хари Кейн, ако английският нападател напусне по-рано от очакваното.

Въпреки че 32-годишният Кейн продължава да впечатлява с невероятната си резултатност – цели 45 попадения в 37 срещи през настоящия сезон – ръководството на Байерн не иска да бъде изненадано от евентуална промяна. Настоящият договор на Кейн е валиден до 2027 година, но клубът вече крои планове за дългосрочна стабилност в нападението.

Наставникът Венсан Компани отдавна следи развитието на Осимен, още от времето му в белгийския Шарлероа. 27-годишният нигериец се утвърди като един от най-опасните нападатели в Европа и логично привлича интереса на редица грандове.

Въпреки това, задачата пред Байерн няма да бъде никак лесна. Осимен наскоро подписа дългосрочен договор с Галатасарай, който го обвързва с турския клуб до лятото на 2029 година. Въпреки офертите от Саудитска Арабия, нападателят категорично предпочита да остане на Стария континент и да се състезава на най-високо ниво.

Манчестър Юнайтед, Ювентус и Атлетико Мадрид също следят ситуацията, но засега не са предприели конкретни действия за трансфер.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове