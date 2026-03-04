Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Протест пред спортното министерство: борци и фенове настояват за оставката на Станка Златева - СНИМКИ

Протест пред спортното министерство: борци и фенове настояват за оставката на Станка Златева - СНИМКИ

4 Март, 2026 22:38 584 5

  • протест-
  • станка златева-
  • оставка-
  • българска федерация по борба-
  • министерство на младежта и спорта-
  • цска-
  • борба-
  • избори-
  • спорт-
  • треньори-
  • сослан фарниев-
  • кирил милов-
  • семен новиков-
  • армен назарян

Посланието на спортистите и техните поддръжници беше категорично

Протест пред спортното министерство: борци и фенове настояват за оставката на Станка Златева - СНИМКИ - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес пред сградата на Министерството на младежта и спорта в столицата се разрази бурен протест, насочен срещу президента на Българската федерация по борба – Станка Златева. Събитието събра десетки недоволни – от най-малките таланти в борбата, през настоящи и бивши състезатели, до треньори, спортни деятели и запалени фенове на ЦСКА.

Сред множеството се откроиха имената на европейския шампион Кирил Милов, олимпийския златен медалист Семен Новиков и легендата Армен Назарян, които заедно с други известни личности от света на борбата изразиха своята солидарност с исканията на протестиращите.

Мирната демонстрация продължи малко повече от час, като участниците развяваха плакати с надписи като „Не на расизма“, „Оставка“, „Станка вън“, „Край на задкулисието“ и „Честност и респект към състезателите“.

Основните искания са незабавна оставка на Станка Златева, свикване на Общо събрание и провеждане на прозрачни избори за ново ръководство на федерацията.

Причината за напрежението е недоволството на борците, най-вече от клуб ЦСКА, срещу наложеното правило националните състезатели да тренират единствено по централизирана програма с определени от федерацията треньори. Те настояват да работят със своя клубен наставник Сослан Фарниев и дори бойкотираха Световното първенство в Загреб през есента.

Протест пред спортното министерство: борци и фенове настояват за оставката на Станка Златева - СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

Протест пред спортното министерство: борци и фенове настояват за оставката на Станка Златева - СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

Протест пред спортното министерство: борци и фенове настояват за оставката на Станка Златева - СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

Протест пред спортното министерство: борци и фенове настояват за оставката на Станка Златева - СНИМКИ
Снимка: БГНЕС


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Станка

    9 0 Отговор
    Идвам С Танка.

    22:39 04.03.2026

  • 2 Хмм

    1 6 Отговор
    украинецът вече организира майдан, тези деца откъде ги е събрал Гриша Ганчев

    22:41 04.03.2026

  • 3 Сила

    6 0 Отговор
    Това безформено същество е гаден садист ...лови купета и котки с капани и после ги дави в кофа с вода !!! Хвали се как къса крилата на гълъбите и се хили в национален ефир !!! Кога прокуратурата ще се самосезира за тези дивашките зверства на това същество !!!?

    22:47 04.03.2026

  • 4 Венци

    7 0 Отговор
    Да се маха герберастката свинкя

    22:48 04.03.2026

  • 5 ХА ХА ХА

    0 0 Отговор
    КАВКАЗСКИ НАЦ ОТБОР

    23:19 04.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове