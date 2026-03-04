Протест пред спортното министерство: борци и фенове настояват за оставката на Станка Златева - СНИМКИ

Днес пред сградата на Министерството на младежта и спорта в столицата се разрази бурен протест, насочен срещу президента на Българската федерация по борба – Станка Златева. Събитието събра десетки недоволни – от най-малките таланти в борбата, през настоящи и бивши състезатели, до треньори, спортни деятели и запалени фенове на ЦСКА.

Сред множеството се откроиха имената на европейския шампион Кирил Милов, олимпийския златен медалист Семен Новиков и легендата Армен Назарян, които заедно с други известни личности от света на борбата изразиха своята солидарност с исканията на протестиращите.

Мирната демонстрация продължи малко повече от час, като участниците развяваха плакати с надписи като „Не на расизма“, „Оставка“, „Станка вън“, „Край на задкулисието“ и „Честност и респект към състезателите“.

Основните искания са незабавна оставка на Станка Златева, свикване на Общо събрание и провеждане на прозрачни избори за ново ръководство на федерацията.

Причината за напрежението е недоволството на борците, най-вече от клуб ЦСКА, срещу наложеното правило националните състезатели да тренират единствено по централизирана програма с определени от федерацията треньори. Те настояват да работят със своя клубен наставник Сослан Фарниев и дори бойкотираха Световното първенство в Загреб през есента.

Снимка: БГНЕС

