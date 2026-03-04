Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кристиано Роналдо извън терена: Звездата на Ал-Насър ще се възстановява до месец

4 Март, 2026 21:36 342 1

  • кристиано роналдо-
  • зеления килим -
  • травма-
  • бедрен мускул-
  • новината -
  • контузия-
  • ал-насър

Очакват се и допълнителни тестове

Кристиано Роналдо извън терена: Звездата на Ал-Насър ще се възстановява до месец - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо ще бъде далеч от зеления килим за период между две и четири седмици, след като получи неприятна травма на задния бедрен мускул на десния крак. Новината бе потвърдена след обстойни медицински прегледи, които разсеяха първоначалните надежди за по-лека контузия. Инцидентът се случи по време на ожесточения сблъсък между Ал-Насър и Ал-Файха в 24-ия кръг на местното първенство.

Въпреки че старши треньорът Жорже Жезуш първоначално отдаде проблема на натрупана умора, последвалите изследвания категорично установиха мускулно разтежение. Известният спортен журналист Фабрицио Романо разкри, че отсъствието на португалския голмайстор може да се проточи до месец. През това време Роналдо ще се подложи на специализирана рехабилитация под зоркия поглед на медицинския екип на Ал-Насър, като състоянието му ще бъде следено ежедневно.

Очакват се и допълнителни тестове, които да дадат по-ясна представа за точния срок на завръщането му на терена.

Травмата хвърля сянка на съмнение върху участието на Роналдо в предстоящите приятелски срещи на Португалия през март срещу Мексико и САЩ. Селекционерът Роберто Мартинес ще следи внимателно процеса на възстановяване, но към момента изглежда почти сигурно, че звездният нападател ще пропусне част от ангажиментите си както на клубно, така и на национално ниво.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    0 0 Отговор
    Би си дузпата, да не е ял луди гъби да седи там..

    21:42 04.03.2026

