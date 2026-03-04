Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ЦСКА триумфира над Ботев Враца и се завърна към победите

4 Март, 2026 20:39 650 4

Феновете на "червените" могат да си отдъхнат

ЦСКА триумфира над Ботев Враца и се завърна към победите - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА надделя с минималното 1:0 над гостуващия Ботев (Враца) в среща от 24-ия кръг на Първа лига и отново се върна на победния път.

Още в началните минути двата отбора демонстрираха амбиция и желание за надмощие. В петата минута Мартин Петков от Ботев се откъсна сам срещу вратаря на домакините, но ударът му профуча покрай гредата и резултатът остана непроменен.

ЦСКА отговори с натиск и в 15-ата минута Лео Перейра се възползва от грешка на Милен Стоев, отне топката и опита да изненада стража на врачани Любомир Василев, но последният се намеси решително и запази мрежата си суха.

Малко по-късно, в 18-ата минута, Петко Панайотов получи отлична възможност да открие резултата, ала изстрелът му премина високо над напречната греда. Само две минути след това Антоан Стоянов също не успя да намери целта след подаване от Иван Горанов. След почивката двубоят продължи с високо темпо.

В 48-ата минута Лумбард Делова бе изведен на стрелкова позиция от Пиедраита, но и неговият удар не намери очертанията на вратата.

Ключовият момент настъпи в 69-ата минута, когато Джеймс Ето’о центрира прецизно отдясно, а Леандро Годой с глава изпрати топката в мрежата на Ботев – 1:0 за ЦСКА.

В 77-ата минута Лео Перейра реализира второ попадение, но то бе отменено заради засада.

С този ценен успех ЦСКА се изкачи на трето място във временното класиране с актив от 43 точки, докато Ботев (Враца) остава на десетата позиция с 28 точки.

ЦСКА - БОТЕВ ВРАЦА 1:0
1:0 Леандро Годой 69`

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов - 2. Пастор, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов, 17. Анхело Мартино - 10. Макс Ебонг (81` - 94. Исак Соле), 6. Бруно Жордао (К) - 38. Лео Перейра (90` - 73. Илиан Илиев), 30. Петко Панайотов (61` - 99. Джеймс Ето‘о), 77. Алехандро Пиедраита (61` - 11. Мохамед Брахими) - 9. Леандро Годой (81` - 28. Йоанис Питас)

Старши треньор: Христо Янев

БОТЕВ ВРАЦА: 1. Любомир Василев - 97. Владислав Найденов, 55. Дорде Йовичич, 88. Лазар Боянов (83` - 91. Данило Полонский), 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов - 8. Антоан Стоянов, 21. Радослав Цонев, 24. Мартин Смоленски (76` - 81. Касим Хаджи) - 9. Даниел Генов (К) (60` - 17. Хосе Гайегос), 79. Мартин Петков (76` - 20. Мичи Нтело)

Старши треньор: Тодор Симов


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма вече ЦСКА...

    5 0 Отговор
    ...има ЛИТЕКС-СОФИЯ! Оранжевата мъка няма край...

    20:50 04.03.2026

  • 2 Ами

    2 0 Отговор
    Ботев е филиал на Оранжевите и е нормално

    20:57 04.03.2026

  • 3 НЯКОЙ

    2 0 Отговор
    Какъв триумф на ЦСКА бе, какви са тези заглавия? Едва вкара в края на мача. Голям отбор, голяма работа.

    21:17 04.03.2026

  • 4 Майстор Тричко

    2 0 Отговор
    Трети поред много слаб мач на ЦСКА. Делова и Жордао - най-слаби. Най-добре играха тримата нови, Пастор и Мартино. Годой въпреки гола е отчайващ. Отборът не знае какво да прави при сгъстена защита. Само с центрирания не става просто защото нямат ефективен нападател за реализирането им. При ударите от дистанция топката хвърчи при гълъбите просто защото постановката на тялото на футболистите не е правилна. Учи се още в първите години. На Жордао трябва да му забранят да шутира от разстояние. Петко - старание и само толкова...не може да гради играта (както Шопов преди), но трябва да играе за да се научи. Ако треньорът е доволен от тази игра (както се изказа след мача) - още по зле е положението.

    21:28 04.03.2026

