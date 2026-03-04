ЦСКА триумфира над Ботев Враца и се завърна към победите

ЦСКА надделя с минималното 1:0 над гостуващия Ботев (Враца) в среща от 24-ия кръг на Първа лига и отново се върна на победния път.

Още в началните минути двата отбора демонстрираха амбиция и желание за надмощие. В петата минута Мартин Петков от Ботев се откъсна сам срещу вратаря на домакините, но ударът му профуча покрай гредата и резултатът остана непроменен.

ЦСКА отговори с натиск и в 15-ата минута Лео Перейра се възползва от грешка на Милен Стоев, отне топката и опита да изненада стража на врачани Любомир Василев, но последният се намеси решително и запази мрежата си суха.

Малко по-късно, в 18-ата минута, Петко Панайотов получи отлична възможност да открие резултата, ала изстрелът му премина високо над напречната греда. Само две минути след това Антоан Стоянов също не успя да намери целта след подаване от Иван Горанов. След почивката двубоят продължи с високо темпо.

В 48-ата минута Лумбард Делова бе изведен на стрелкова позиция от Пиедраита, но и неговият удар не намери очертанията на вратата.

Ключовият момент настъпи в 69-ата минута, когато Джеймс Ето’о центрира прецизно отдясно, а Леандро Годой с глава изпрати топката в мрежата на Ботев – 1:0 за ЦСКА.

В 77-ата минута Лео Перейра реализира второ попадение, но то бе отменено заради засада.

С този ценен успех ЦСКА се изкачи на трето място във временното класиране с актив от 43 точки, докато Ботев (Враца) остава на десетата позиция с 28 точки.

ЦСКА - БОТЕВ ВРАЦА 1:0

1:0 Леандро Годой 69`

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов - 2. Пастор, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов, 17. Анхело Мартино - 10. Макс Ебонг (81` - 94. Исак Соле), 6. Бруно Жордао (К) - 38. Лео Перейра (90` - 73. Илиан Илиев), 30. Петко Панайотов (61` - 99. Джеймс Ето‘о), 77. Алехандро Пиедраита (61` - 11. Мохамед Брахими) - 9. Леандро Годой (81` - 28. Йоанис Питас)

Старши треньор: Христо Янев

БОТЕВ ВРАЦА: 1. Любомир Василев - 97. Владислав Найденов, 55. Дорде Йовичич, 88. Лазар Боянов (83` - 91. Данило Полонский), 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов - 8. Антоан Стоянов, 21. Радослав Цонев, 24. Мартин Смоленски (76` - 81. Касим Хаджи) - 9. Даниел Генов (К) (60` - 17. Хосе Гайегос), 79. Мартин Петков (76` - 20. Мичи Нтело)

Старши треньор: Тодор Симов