Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Нюкасъл триумфира над Манчестър Юнайтед с човек по-малко

Нюкасъл триумфира над Манчестър Юнайтед с човек по-малко

5 Март, 2026 06:33 1 181 0

  • нюкасъл-
  • манчестър юнайтед-
  • висша лига-
  • футбол-
  • резултати-
  • сейнт джеймсис парк-
  • дузпа-
  • червен картон-
  • антъни гордън-
  • бруно фернандеш-
  • уилям осула-
  • спортни новини

Резервата Уилям Осула се превърна в герой за "свраките"

Нюкасъл триумфира над Манчестър Юнайтед с човек по-малко - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В мач от 29-ия кръг на английската Висша лига, Нюкасъл Юнайтед изненада Манчестър Юнайтед с победа 2:1, въпреки че игра с намален състав почти цяло полувреме. Срещата, която се проведе на стадион "Сейнт Джеймсис Парк", предложи на феновете футбол от най-висока класа и неочаквани обрати.

В самия край на първата част, домакините останаха с човек по-малко, след като Джейкъб Рамзи бе изгонен за втори жълт картон, получен за симулация. Въпреки численото неравенство, "свраките" не се предадоха и само три минути по-късно получиха дузпа, която Антъни Гордън хладнокръвно реализира, откривайки резултата.

Гостите от Манчестър не закъсняха с отговора си. В добавеното време на първото полувреме Бруно Фернандеш изпълни прецизен свободен удар, а неговият съименник – също Бруно Фернандеш – се възползва от центрирането и с глава възстанови равенството.

В самия край на срещата, когато изглеждаше, че двата тима ще си поделят точките, резервата Уилям Осула се превърна в герой за Нюкасъл. Той проби по фланга, навлезе в наказателното поле и с мощен удар с левия крак донесе безценната победа за своя отбор.

С този успех Нюкасъл се изкачи на 12-о място във временното класиране с актив от 39 точки, докато Манчестър Юнайтед остава на третата позиция с 51 точки.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове