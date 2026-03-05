Нюкасъл триумфира над Манчестър Юнайтед с човек по-малко

В мач от 29-ия кръг на английската Висша лига, Нюкасъл Юнайтед изненада Манчестър Юнайтед с победа 2:1, въпреки че игра с намален състав почти цяло полувреме. Срещата, която се проведе на стадион "Сейнт Джеймсис Парк", предложи на феновете футбол от най-висока класа и неочаквани обрати.

В самия край на първата част, домакините останаха с човек по-малко, след като Джейкъб Рамзи бе изгонен за втори жълт картон, получен за симулация. Въпреки численото неравенство, "свраките" не се предадоха и само три минути по-късно получиха дузпа, която Антъни Гордън хладнокръвно реализира, откривайки резултата.

Гостите от Манчестър не закъсняха с отговора си. В добавеното време на първото полувреме Бруно Фернандеш изпълни прецизен свободен удар, а неговият съименник – също Бруно Фернандеш – се възползва от центрирането и с глава възстанови равенството.

В самия край на срещата, когато изглеждаше, че двата тима ще си поделят точките, резервата Уилям Осула се превърна в герой за Нюкасъл. Той проби по фланга, навлезе в наказателното поле и с мощен удар с левия крак донесе безценната победа за своя отбор.

С този успех Нюкасъл се изкачи на 12-о място във временното класиране с актив от 39 точки, докато Манчестър Юнайтед остава на третата позиция с 51 точки.