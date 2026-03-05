Обявиха причината за смъртта на Ерик Дейн

Звездата от „Анатомията на Грей“ и „Еуфория“ е починал от дихателна недостатъчност, според смъртния му акт. Съдебният лекар е посочил, че амиотрофичната латерална склероза (АЛС) е допринесла за смъртта, пише tialoto.bg.

Дейн почина на 53 години. Той остави след себе си съпругата си Ребека Гейхарт и двете им деца – 15-годишната Били Беатрис и 13-годишната Джорджия Джералдин.

Семейството потвърди смъртта на Ерик на 19 февруари, почти година, след като той публично обяви, че е диагностициран с амиотрофична латерална склероза (АЛС).

Позната като болестта на Лу Гериг, АЛС е прогресивно дегенеративно състояние, което засяга нервните клетки, причинявайки евентуална парализа на мускулите. Засега няма лек за болестта. Въпреки това, има медикаменти и форми на терапия, които могат да забавят прогресията на заболяването.

„С болка в сърцата съобщаваме, че Ерик Дейн почина в четвъртък следобед след геройска битка с АЛС“, написа семейството на Дейн в официално изявление до медиите на 19 февруари. „Той прекара последните си дни, заобиколен от скъпи приятели, отдадената си съпруга и двете си красиви дъщери, Били и Джорджия, които бяха центъра на неговия свят. По време на борбата си с АЛС Ерик се превърна в страстен привърженик на осведомеността и проучванията, фокусирани върху помощта на други, които са изправени пред същата битка. Той ще липсва на всеки и винаги ще бъде помнен. Ерик обожаваше феновете си и завинаги ще е благодарен за любовта и подкрепата, която получи“.

„Диагностициран съм с АЛС. Благодарен съм, че до мен е любящото ми семейство, докато се опитвам да премина през тази нова глава“, каза по това време той.

Актьорът добави „Чувствам се късметлия, че мога да продължа да работя и нямам търпение да се върна на снимачната площадка на „Еуфория“ следващата седмица. Учтиво ви моля да дадете на мен и семейството ми пространство по време на този период“.

Дейн започна снимки по третия сезон на „Еуфория“ само четири дни, след като обяви диагнозата си. В сериала на НВО той играе Кал – бащата в семейство Джейкъбс. По време на финала на сезон 2, който се излъчи през февруари 2022 година, Кал е арестуван, след като синът му Нейт (Джейкъб Елорди) го предава на полицията за минали престъпления след напрегната ситуация помежду им, по време на която Кал призна за всичките си грешки като родител.

Първата телевизионна поява на Дейн след шокиращата диагноза бе в епизод от Brilliant Minds, където играе пожарникар, герой от 11 септември, който не знае как да сподели на съпругата си, че е диагностициран с АЛС. Епизодът бе сниман миналия октомври и излъчен месец по-късно.

Дейн сподели, че му е било трудно да разграничи героя от реалността, но добави, че се чувства благодарен за преживяването, което описа като „катарзис“.

„Нямам причина да бъда в добро настроение и не мисля, че някой би ме обвинил, ако се кача горе в спалнята си, свия се под чаршафите и прекарам следващите две седмици в плач“, каза актьорът по време на панела I AM ALS на 2 декември 2025 година.

„Открих, че съм приятно изненадан, когато осъзнах, че не съм устроен по този начин, защото определено сметнах, че ще бъда точно този човек“, допълни Дейн.

Той описва „духовитостта пред лицето на нещо толкова ужасно“ като „много вдъхновяващо“. Допълва „Прекрасно е, че мога да споделя опита си с толкова много хора, защото не смятам, че животът ми вече се върти само около мен“.

View this post on Instagram A post shared by Target ALS Foundation (@targetals)



Този януари Дейн трябваше да се появи на галата Champions for Cures and Care на ALS Network и да получи наградата „Застъпник на годината“. Той обаче отмени участието си часове по-рано заради „физически проблеми, свързани с АЛС“, казвайки че не се чувства достатъчно добре, за да присъства.