Новини
Свят »
Канада »
Канада не изключва военно участие при ескалация в Близкия изток

Канада не изключва военно участие при ескалация в Близкия изток

5 Март, 2026 07:56, обновена 5 Март, 2026 07:58 989 56

  • канада-
  • марк карни-
  • близкия изток

Премиерът Марк Карни заяви, че подобен сценарий остава хипотетичен, но страната ще продължи да подкрепя съюзниците си.

Канада не изключва военно участие при ескалация в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Канада Марк Карни заяви, че страната му не може напълно да изключи възможността да се включи военно, ако конфликтът в Близкия изток продължи да се разраства, предава News.bg.

По думите му категорично отхвърляне на подобен сценарий не е възможно, макар на този етап да става въпрос единствено за хипотетична ситуация. Карни подчерта, че Канада ще продължи да оказва подкрепа на своите съюзници.

По-рано канадският премиер изрази позицията, че ударите на Съединените щати и Израел срещу Иран противоречат на нормите на международното право.

В същото време той подчерта, че Отава подкрепя международните усилия за недопускане на придобиването на ядрено оръжие от Техеран. Според Карни тази позиция се изразява „със съжаление“, тъй като настоящата криза е пореден пример за отслабването на международния ред.

Коментарите на канадския премиер идват на фона на засилващото се напрежение в региона и разширяването на военните действия между Иран и сили, съюзени със Съединените щати.


Канада
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гдфгфдг

    24 2 Отговор
    така се започва трета световна

    07:59 05.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ЯВНО ЙОВРЕИТЕ КОМАНДВАТ

    23 2 Отговор
    Целия англосаксонски свят и сега го вкарват във война.

    Коментиран от #44

    07:59 05.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Иван

    13 4 Отговор
    Вмирисаният пещерен хегемон мобилизира и надрусани те колонии . Няма да го спасят !!

    08:02 05.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пич

    17 4 Отговор
    Този гхею сигурно не може да вдене, че няма нищо хипотетично, а войната си върви реално !? Както и великите говедарски "стратези" не могат да вденат какво да правят, след като Иран не развя бялото знаме !!!

    08:03 05.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Смех!

    11 4 Отговор
    Канада е рая на гейовете. Персите ще ги разколачат като варени кокошки.

    Коментиран от #51

    08:05 05.03.2026

  • 25 Кривоверен алкаш

    3 6 Отговор
    За всички трезвомислещи...погледнете от къде идват световните проблеми...ако не от САЩ ще дойдат от Русия...какво да коментираш повече....

    Коментиран от #39

    08:06 05.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Шопо

    10 3 Отговор
    Тръмп сгреши, трябваше първо да анексира Канада после да напада Иран.

    08:08 05.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 На всяко каче

    4 0 Отговор
    Капаче

    08:09 05.03.2026

  • 37 РЕАЛИСТ

    11 3 Отговор
    Абе САЩ уж били най-силната държава, пък все воюват с коалиция .
    Единствената им война дето са били сами в срещу Гренада, островна държава със само 100 хиляди жители.

    Коментиран от #43, #45, #55

    08:10 05.03.2026

  • 38 Карни да не се офлянква

    1 5 Отговор
    ами бързо да се включва да помага, за да не стане съвсем късно.

    08:10 05.03.2026

  • 39 Путин започна

    3 7 Отговор

    До коментар #25 от "Кривоверен алкаш":

    тази война!

    Коментиран от #41

    08:12 05.03.2026

  • 40 Коста

    2 4 Отговор
    Канада като бъдещ щат на САЩ трябва да участва в лудото родео

    08:14 05.03.2026

  • 41 Кривоверен алкаш

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Путин започна":

    Не...тази я започнаха Израел и САЩ но ако не тази...Путин е започнал друга...ТЕ.... мирни не могат да стоят...

    Коментиран от #47

    08:16 05.03.2026

  • 42 Крали Марко

    5 4 Отговор
    Следващите кучета. Англосаксонска глутница. Да изядът цял свят пърче по пърче , но може да се задавят.

    08:16 05.03.2026

  • 43 Уж си РЕАЛИСТ, а си ФАНТАЗьОР

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "РЕАЛИСТ":

    А защо трябва да воюват сами?

    08:20 05.03.2026

  • 44 Поправка

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "ЯВНО ЙОВРЕИТЕ КОМАНДВАТ":

    Ционистите командват целия свят, не само англосаксонската му част.

    08:22 05.03.2026

  • 45 Какво пише на Народното Събрание, дете?

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "РЕАЛИСТ":

    СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА

    08:22 05.03.2026

  • 46 Мунчовист

    3 0 Отговор
    Иран не трябваше да започва тази война.Няма карти.

    08:25 05.03.2026

  • 47 Не разбрах

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Кривоверен алкаш":

    кои са тия "ТЕ" дето мирно не могат да стоят?

    08:29 05.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Поздравления за Иран

    2 2 Отговор
    Бий по злината на света САЩ и Израел!

    08:32 05.03.2026

  • 51 Бай Ганьо

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Смех!":

    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния

    08:32 05.03.2026

  • 52 стана страшно

    3 1 Отговор
    на помощ на педофилите ще се притекат гейовете 🤣

    08:38 05.03.2026

  • 53 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    2 2 Отговор
    Вече съм в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части

    08:40 05.03.2026

  • 54 Ще удари Марк

    2 1 Отговор
    една шпакла на оранжевия орангутан.

    08:46 05.03.2026

  • 55 И Панам

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "РЕАЛИСТ":

    също.

    08:46 05.03.2026

  • 56 бббб

    1 0 Отговор
    Няма да е зле,,ако персите и арабите пренесат войната в Северна Америка,щом толкова искат да воюват!

    08:57 05.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания