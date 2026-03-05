Канада не изключва военно участие при ескалация в Близкия изток

Премиерът на Канада Марк Карни заяви, че страната му не може напълно да изключи възможността да се включи военно, ако конфликтът в Близкия изток продължи да се разраства, предава News.bg.

По думите му категорично отхвърляне на подобен сценарий не е възможно, макар на този етап да става въпрос единствено за хипотетична ситуация. Карни подчерта, че Канада ще продължи да оказва подкрепа на своите съюзници.

По-рано канадският премиер изрази позицията, че ударите на Съединените щати и Израел срещу Иран противоречат на нормите на международното право.

В същото време той подчерта, че Отава подкрепя международните усилия за недопускане на придобиването на ядрено оръжие от Техеран. Според Карни тази позиция се изразява „със съжаление“, тъй като настоящата криза е пореден пример за отслабването на международния ред.

Коментарите на канадския премиер идват на фона на засилващото се напрежение в региона и разширяването на военните действия между Иран и сили, съюзени със Съединените щати.