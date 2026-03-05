Канада не изключва военно участие при ескалация в Близкия изток

Премиерът на Канада Марк Карни заяви, че страната му не може напълно да изключи възможността да се включи военно, ако конфликтът в Близкия изток продължи да се разраства, предава News.bg.
По думите му категорично отхвърляне на подобен сценарий не е възможно, макар на този етап да става въпрос единствено за хипотетична ситуация. Карни подчерта, че Канада ще продължи да оказва подкрепа на своите съюзници.
По-рано канадският премиер изрази позицията, че ударите на Съединените щати и Израел срещу Иран противоречат на нормите на международното право.
В същото време той подчерта, че Отава подкрепя международните усилия за недопускане на придобиването на ядрено оръжие от Техеран. Според Карни тази позиция се изразява „със съжаление“, тъй като настоящата криза е пореден пример за отслабването на международния ред.
Коментарите на канадския премиер идват на фона на засилващото се напрежение в региона и разширяването на военните действия между Иран и сили, съюзени със Съединените щати.
1 гдфгфдг
07:59 05.03.2026
3 ЯВНО ЙОВРЕИТЕ КОМАНДВАТ
Коментиран от #44
07:59 05.03.2026
15 Иван
08:02 05.03.2026
17 Пич
08:03 05.03.2026
Коментиран от #51
08:05 05.03.2026
25 Кривоверен алкаш
Коментиран от #39
08:06 05.03.2026
32 Шопо
08:08 05.03.2026
36 На всяко каче
08:09 05.03.2026
37 РЕАЛИСТ
Единствената им война дето са били сами в срещу Гренада, островна държава със само 100 хиляди жители.
Коментиран от #43, #45, #55
08:10 05.03.2026
38 Карни да не се офлянква
08:10 05.03.2026
39 Путин започна
До коментар #25 от "Кривоверен алкаш":тази война!
Коментиран от #41
08:12 05.03.2026
40 Коста
08:14 05.03.2026
41 Кривоверен алкаш
До коментар #39 от "Путин започна":Не...тази я започнаха Израел и САЩ но ако не тази...Путин е започнал друга...ТЕ.... мирни не могат да стоят...
Коментиран от #47
08:16 05.03.2026
42 Крали Марко
08:16 05.03.2026
43 Уж си РЕАЛИСТ, а си ФАНТАЗьОР
До коментар #37 от "РЕАЛИСТ":А защо трябва да воюват сами?
08:20 05.03.2026
44 Поправка
До коментар #3 от "ЯВНО ЙОВРЕИТЕ КОМАНДВАТ":Ционистите командват целия свят, не само англосаксонската му част.
08:22 05.03.2026
45 Какво пише на Народното Събрание, дете?
До коментар #37 от "РЕАЛИСТ":СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА
08:22 05.03.2026
46 Мунчовист
08:25 05.03.2026
47 Не разбрах
До коментар #41 от "Кривоверен алкаш":кои са тия "ТЕ" дето мирно не могат да стоят?
08:29 05.03.2026
50 Поздравления за Иран
08:32 05.03.2026
51 Бай Ганьо
До коментар #24 от "Смех!":За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния
08:32 05.03.2026
52 стана страшно
08:38 05.03.2026
53 Пасивен Кремълски педофил с токчета
08:40 05.03.2026
54 Ще удари Марк
08:46 05.03.2026
55 И Панам
До коментар #37 от "РЕАЛИСТ":също.
08:46 05.03.2026
56 бббб
08:57 05.03.2026