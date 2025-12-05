Саудитската лига подготвя грандиозен трансферен удар с Мохамед Салах

Саудитската професионална лига е напълно решена да осъществи един от най-мащабните трансфери в историята, като привлече египетската суперзвезда Мохамед Салах. Според авторитетните издания The Telegraph и The Mirror, ръководството на лигата е готово да осигури необходимите средства, за да убеди нападателя на Ливърпул да се присъедини към амбициозния проект в Близкия изток.

Желанието на саудитските клубове да видят Салах в своите редици не е от вчера. Още през 2023 година Ал Итихад отправи впечатляваща оферта на стойност 150 милиона паунда, която обаче бе категорично отхвърлена от „червените“ от Мърсисайд. През изминалото лято интересът към египетския национал отново се засили, тъй като той навлизаше в последната година от предишния си контракт.

Въпреки че през април тази година 33-годишният голмайстор подписа нов двугодишен договор с Ливърпул, представянето му през настоящия сезон не оправда високите очаквания. Мениджърът Арне Слот дори остави Салах извън стартовата единайсеторка в последните два двубоя – ход, който разпали слуховете за евентуална раздяла. Тази развръзка вдъхна нова надежда на саудитските футболни босове, които виждат в Салах не просто изключителен играч, а истинска икона за милиони фенове в арабския свят.

Привличането му би било трансферен ход, съпоставим с пристигането на Кристиано Роналдо в региона – събитие, което би издигнало престижа на лигата на ново ниво. Без значение към кой клуб ще се насочи египетският ас, Саудитската лига е готова да поеме цялата финансова тежест на сделката, за да сбъдне мечтата си и да добави още една мегазвезда към своята колекция.