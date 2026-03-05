Новини
България »
13-годишно момче е било малтретирано и връзвано на стълб?

13-годишно момче е било малтретирано и връзвано на стълб?

5 Март, 2026 09:55 967 13

  • лясковец-
  • стълб-
  • малтретиране-
  • насилие

Случаят е от Лясковец

13-годишно момче е било малтретирано и връзвано на стълб? - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Социалните служби работят по извеждането на 13-годишно момче от семейната му среда. Причината са данни за тормоз от страна на бащата. Случаят е от Лясковец. Има и снимки, на които се вижда, как детето стои вързано за греда в двора на къща. Хората, подали сигнала, свидетелстват, че момчето е системно малтретирано.

В сряда то беше прибрано от вуйчо му, който ще се грижи за него. Той самият обаче отрича бащата да е упражнявал насилие над момчето.

„Нещата ще се оправят, трябва малко да влезе в пътя, да започне да спазва правила. Може някой път баща му да е викал малко повече, но понякога и самото дете си е заслужило скарването. Аз отидох и си го прибрах. Поех някакъв ангажимент”, каза вуйчото и допълни, че детето е добре.

„Сезирани сме от гражданин, че детето е малтретирано, и то доста пъти. Веднага сигнализирах кмета и отдел „Закрила на детето”, заяви Емилия Жилиева, заместник-кмет на Лясковец. Тя обясни още, че родителите са разделени. Доскоро момчето живеело при майка си. След това обаче отишло при бащата.

„Днес се събира мултидисциплинарен екип, който ще реши каква ще е съдбата на детето, как ще се работи с него. В Лясковец има Център за обществена подкрепа с добри психолози. Предполагам, че ще бъде насочено натам. Отдел „Закрила на детето“ има методика, по която работи, и ще извърви пътя. Ние, от наша страна, ще следим какво се случва и ще помагаме с каквото можем”, заяви Жилиева.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джизо

    4 4 Отговор
    Когато я няма религията в картуните на плебеите, много лесно се превръщат в извратеняци.

    Коментиран от #4

    10:02 05.03.2026

  • 2 боян расате

    7 0 Отговор
    Нищо не е това - да видите силиконовите майки как си изхвърлят децата на социалните лошо ще ви стане.

    10:06 05.03.2026

  • 3 Ужас

    7 0 Отговор
    ппдб -троханците са навсякъде

    10:09 05.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Знете

    5 1 Отговор
    ли как се притесних - помислих че е куче.

    10:12 05.03.2026

  • 6 Ъхъъъ

    8 0 Отговор
    Едно време не беше страшно даскала да ти зашлеви един два шамара,беше страшно като каже на родителите ти.
    Е те тогава ставаше страшно и станахме хора.

    10:16 05.03.2026

  • 7 Безпристрастен

    5 0 Отговор
    Винаги ,много първосигнално реагираме при подобни случаи.Разведени родители,живял е първо при майката,след това отива при бащата.Самата чиновничка,под сурдинка каза: Ами то е палаво дете! Да де,но е 13 годишен,а на 6-7 г хлапе.Само бащата знае,какви ли не ги е вършил,за да се стигне до там.Не го оправдавам,но такива" изпущени" ,който знаят че закона ги закриля,сме свидетели какви ги вършат понякога.От жесток побой над свои връстници,до убийство.Бащата не е алкохолик,а обикновен бачкатор.Едва ли го е направил просто така, плод на моментно състояние.

    Коментиран от #10

    10:20 05.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 аха

    0 0 Отговор
    Браво цензураторе. Аплодисменти.

    10:23 05.03.2026

  • 10 Ъхъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Безпристрастен":

    Подкрепям!
    По добре бащата да го набие и върже от колкото да го бият в затвора

    10:24 05.03.2026

  • 11 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Айде слави, обличай костюма на супергерой хващай бастуна и си вдигни задника от дивана да хванеш педофилите, нали си големия ловец на педофили. Колко хвана до днес? По ваше управление само педофилски скандали и скандали с жрици по кожено бельо

    10:32 05.03.2026

  • 12 Безпристрастен

    1 0 Отговор
    С тези копирания на либералните ценности,в недалечно бъдеще ,ще се окажем в законово блато,когато родителят не шамар,а дори да повиши тон на детето си, няма да посмее.Натам ни бутат.Реални примери от скандинавските страни вече имаме.Родителски контрол,не означава само грижи,и задоволяване на капризи.Нужна е и строга ръка,в определени случаи.Сега,учители и самите родители,са поставяни в слижни ситуации - веднага скачат,такива нищоправници от " Защита на децата .Преди да те шляпне по врата учител,нямаше проблем.Превръщаше се в проблем,ако извикат майка ти,и Олеле,мале, бащата в училище.Нямаше вързване( не съм съгласен) ,но имаше задължително вежлив разговор" във чист физически контакт,след който ти излитаха всички нездрави мисли и действия от главата.И това беше нормална практика във всички семейства.От академика,генерала,до обикновеният работник.А станахме нормални хора,който днес рсботят,създават блага в България.

    10:33 05.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове