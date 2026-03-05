Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Керемедчиев: България не е легитимна цел за Иран

5 Март, 2026 09:56 677 22

  • милен керемедчиев-
  • иран-
  • атаки-
  • цел

Въпреки че се водиха преговори в Швейцария, видимо е, че Иран се е подготвил за въоръжен конфликт и бързината, с която той отговори на нападението на САЩ и Израел, показва, че те много добре са планирали ответния удар

Керемедчиев: България не е легитимна цел за Иран - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В момента наистина и двете страни водят изключително интензивни ракетни удари в двете посоки. За първи път виждаме с такава голяма скорост, толкова бързо, да се водят бойни действия и то най-вече от страна на САЩ и Израел. Това каза за БНР бившият заместник министър на външните работи Милен Керемедчиев.

„Вижда се също, че Иран от самото начало се е готвил за такова развитие на ситуацията. Въпреки че се водиха преговори в Швейцария, видимо е, че Иран се е подготвил за въоръжен конфликт и бързината, с която той отговори на нападението на САЩ и Израел, показва, че те много добре са планирали ответния удар. Що се касае до възможностите на Иран, вижда се, че те продължават рязко да намаляват. Да, Иран притежава огромен брой, все още, ракети със среден и по-далечен обсег на действие, но САЩ и Израел прецизно унищожават пусковете установки, тоест ракетните комплекси, които изстрелват тези ракети.“

Вижда се, че и двете страни са се подготвили за продължителни бойни действия, уточни той. Иран е направил всичко възможно да разпръсне своите ракетни и дронови установки, така че тяхното издирване и унищожаване е трудна задача:

“Не смятам, че Иран ще предприеме каквито и да е последващи действия към Турция, тъй като Турция, знаете, по принцип се въздържа да предоставя своите бази за американски удари към свои съседи. От друга страна, Турция има твърда позиция срещу Израел. В момента не можем да кажем, че се разширяват целите на Иран. Много е вероятно, разбира се, Иран да продължава да се опитва да достигне до Кипър, където разбира се, видяхме и опити за изстрелване на ракети и дронове. Неслучайно, между другото, израелската армия нанася удари срещу “Хизбула”, защото също са много близо до Кипър и могат да извършат такива удари.

За България не смятам, че наистина има пряка заплаха за достигане на балистични ракети до наша територия. Ние не сме и легитимна цел за Иран, тъй като на наша територия няма американски бази или самолети.

Бойни самолети на САЩ и на НАТО не за първи път прелитат през наша територия. Те не прелитат само през нас, прелитат през много европейски държави-членки на НАТО. Това, че в България в момента има базирани такива самолети - цистерни, които по всяка вероятност оказват логистична подкрепа за преместване, прехвърляне на американски бойни самолети от САЩ, или базите им във Великобритания към техните бази в Йордания или в Катар не означава, че България е база за извършване на бойни действия спрямо Иран.

Освен това, ако погледнете цялостната стратегия на Иран, виждате, че основни цели са държавите от Персийския залив, където има огромно американско присъствие и, разбира се, основна цел е Израел. Така че, с вече изчерпващите се възможности на иранските ракетни сили, аз смятам, че те ще насочат цялата своя мощ най-вече към тези цели.

Има обаче косвен риск, отчете Керемедчиев. Според него рискът не е от пряко попадение, а "в близост до нашето пространство да се появи някакъв тип балистична ракета. Но това е изключително много, много рядко".

Според мен България трябва да се подготви за вторична опасност - че все повече ислямистки организации, които са били подкрепяни от Иран, изявяват своите намерения да извършват нападения над американски, израелски и еврейски обекти. Виждаме какво се случи в Пакистан. Виждаме и в други държави, най-вече в Близкия изток, нападения над американски посолства. България трябва да внимава, като начало, от такъв тип “спящи клетки”, които могат да се събудят.

Керемедчиев изрази мнение, че "по-скоро е нужно" да бъде свикан КСНС.

Ако САЩ разширят бойните действия и вкарат и кюрдите в сухопътна операция, това ще породи сериозно напрежение в Иран и съответно - риск от бежанска вълна към Европа:

“Според мен би било добре България да засили своята координация и с Гърция, която, виждате, много активно започва да участва в защитата на Кипър, изпращайки там бойни сили; с Румъния и Турция. Франция увеличава своята бойна мощ в Средиземно море. При положение, че вече няколко европейски държави вдигат своите отбранителни възможности, е хубаво България да проведе консултации с тях с крайната цел да имаме единна стратегия”.

Засега явно няма единна позиция в ЕС, няма единна позиция и в НАТО, “но това не означава, че България не може да координира съседните държави за единна стратегия за бъдещи такива действия”.

Американците гласуваха за президента Тръмп, който каза, че няма да се водят повече бойни действия, че той ще се концентрира върху Америка, върху икономиката, а виждаме, че от встъпването във втория мандат той по-скоро има много по-агресивна външна политика. Да, има недоволство сред американците, но, в крайна сметка, това решение на Сената му дава в ръцете лост за продължаване на бойните действия, но това не означава, че то ще бъде продължително.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    16 0 Отговор
    Всеки, който има ракети, сам си решава, кои са "легитимните цели".

    09:57 05.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 0 Отговор
    Обадил се лично на аятолаха и знае.

    09:57 05.03.2026

  • 3 Да бе да...?!

    13 0 Отговор
    Ти се моли Другарю Керемедчиев ,да не ни подпукат Иранците,че ще ти изпадат Керемидите от главата...!

    09:59 05.03.2026

  • 4 Ама сериозно

    14 0 Отговор
    ли ? На летището в София американски самолети , договор с "Рейнметал" , отделно военни заводи бълват денонощно продукция.

    10:01 05.03.2026

  • 5 Керемедчиев лъже като пропаднал дипломат

    12 0 Отговор
    На основание на чл.51 от Хартата на ООН България е законна мишена за ответен ирански удар, защото е съучастник във военната израелско-американска агресия срещу Иран.

    10:02 05.03.2026

  • 6 честен ционист

    9 0 Отговор
    Добре, че беше вчера комшо да свали балистичния фишек, че Терминалът да е заприличал като след ремонт на Виктор Наворски.

    10:03 05.03.2026

  • 7 Факти

    6 3 Отговор
    Керемедчиев: България не е легитимна цел за Иран, защото не ставаме за нищо

    10:03 05.03.2026

  • 8 Дони

    11 0 Отговор
    България може да не е НО ЕДИН ТРАБАНТ със сигурност Е

    10:03 05.03.2026

  • 9 Територията като инструмент на агресия

    8 0 Отговор
    Съгласно Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН от 1974 г., определението за агресия включва:
    "Действието на държава, която предоставя своята територия на друга държава, за да бъде използвана от тази втора държава за извършване на акт на агресия срещу трета държава."
    Това означава, че ако САЩ използват база в България за нападение срещу Иран без мандат от ООН, България юридически става съучастник в акта на агресия. В този контекст Иран би имал законното право на самоотбрана (чл. 51 от Хартата) срещу обектите, от които излиза атаката.

    10:06 05.03.2026

  • 10 На всяко

    6 0 Отговор
    гърне мерудия. Този е конгениален илитерат

    10:10 05.03.2026

  • 11 Трол

    5 0 Отговор
    България е хумористична цел за Иран.

    10:11 05.03.2026

  • 12 Може бързо

    5 0 Отговор
    Босът на България....с частните си самолети да извози българите от Дубай,...извозване срещу глас за Новото Начало.

    10:14 05.03.2026

  • 13 Проверка чрез ИИ:

    7 0 Отговор
    Да, Милен Керемедчиев има еврейски корени по майчина линия.
    В публични интервюта той е споделял, че неговата майка е еврейка, което според еврейските традиции (Халаха) определя и неговата принадлежност към общността.
    Кратка справка:

    Произход: Роден е във Варна.
    Семейна история: Майка му е от еврейски произход, а баща му е българин.
    Обществена роля: Керемедчиев често коментира теми, свързани с Близкия изток и Израел, като в интервюта се самоопределя като „български евреин“.

    Той е бивш заместник-министър на външните работи и икономиката, както и дипломат с опит в международните отношения.

    Отговорите на AI може да съдържат грешки. Научете повече

    Коментиран от #15

    10:16 05.03.2026

  • 14 Българин

    3 0 Отговор
    На дървото!

    10:19 05.03.2026

  • 15 Амии

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Проверка чрез ИИ:":

    Щом майка му е еврейка, значи и той е евреин. На мошета вяра да нямате!

    10:19 05.03.2026

  • 17 ЖИВОТНИ ! ДОКАРАЙТЕ МИ ГЛАВАТА НА

    0 0 Отговор
    ТЕОДОР СЛАВЕВ ! КАЗАХ НЕЩО ЗА АГЕНТИТЕ !

    10:20 05.03.2026

  • 18 НЯМА ОРКАИНСКИ, НЯМА БЕСАРАБСКИ БЪЛГАРИ

    0 0 Отговор
    БУГОР, ТУК Е ЗОНА АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНА ЗА ЖИ, ДВОТНИ ! ОМИТАЙ СЕ НА БЕГОМ !

    10:26 05.03.2026

  • 19 ПОСТАНОВКАТА ОРКАИНСКИ, БЕСАРАБСКИ...

    0 0 Отговор
    ВСЕКАКВИ БЪЛГАРИ, ЗА ДА СЕ ПРОМЪКНАТ ЖИ, ДВОТНИТЕ У МОЯ СВЕТ НЕМА ДА МИНЕ !

    10:28 05.03.2026

  • 20 Абе

    1 0 Отговор
    Ти глей некоя ракета да ти не изпотроши нелегитимните керемиди.

    10:29 05.03.2026

  • 21 444444

    2 0 Отговор
    Отговарям на г-н Керемедчиев (който е експерт по всичко).За да достигнат и се върнат изрелските F35I с бомбен товар трябва да се презаредят с гориво във въздуха.Тези самолети, които са дислоцирани на ГРАЖДАСКОТО летище София изпълняват точно тази задача.Т.е. ако се унищожат логистичните самолети точки F35I няма да могат да достигат Иран. Самолети се унищожават по-лесно на земята отколкото във въдуха.В този случай не сме ли цел за Иран.Ама не сме били ЛЕГИТИМНА цел.Моля никой да не се позовава на международнто право защото такова няма.Има право на силния и винаги така е било.

    10:43 05.03.2026

