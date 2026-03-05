Брюкселското летище спира заминаващи полети заради национална стачка

Летището в Брюксел обяви, че на 12 март няма да обслужва заминаващи полети заради предстоящата национална стачка. Протестът ще включва служители по сигурността и обработката на багажите, което прави невъзможно нормалното обслужване на изходящите пътници на летище „Завентем“, предава БТА.

„Очакваме сериозни затруднения в този ден“, се посочва в съобщението. Летището уточнява, че решението за спирането на заминаващите полети е съгласувано с авиокомпаниите и вероятно ще бъдат засегнати и някои пристигащи полети. От 8 март се очакват възможни прекъсвания и в обществения транспорт. Засега няма информация за мерки на летището в Шарльороа.

Белгийските синдикати свикаха стачката с искания, отправени още при встъпването в длъжност на премиера Барт де Вевер преди година. Протестът е в отговор на планирани съкращения на бюджетните разходи и промени в условията за пенсиониране. Миналата година в Белгия се проведоха седем национални стачки, някои от които продължиха повече от един ден.