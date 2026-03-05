Новини
Брюкселското летище спира заминаващи полети заради национална стачка

5 Март, 2026 09:57, обновена 5 Март, 2026 09:56 603 11

  • национална стачка-
  • летище-
  • затворено летище-
  • спрени полети-
  • полети-
  • брюксел

Служители по сигурността и багажът се присъединяват към протест, а пътниците трябва да очакват сериозни затруднения

Брюкселското летище спира заминаващи полети заради национална стачка - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Летището в Брюксел обяви, че на 12 март няма да обслужва заминаващи полети заради предстоящата национална стачка. Протестът ще включва служители по сигурността и обработката на багажите, което прави невъзможно нормалното обслужване на изходящите пътници на летище „Завентем“, предава БТА.

„Очакваме сериозни затруднения в този ден“, се посочва в съобщението. Летището уточнява, че решението за спирането на заминаващите полети е съгласувано с авиокомпаниите и вероятно ще бъдат засегнати и някои пристигащи полети. От 8 март се очакват възможни прекъсвания и в обществения транспорт. Засега няма информация за мерки на летището в Шарльороа.

Белгийските синдикати свикаха стачката с искания, отправени още при встъпването в длъжност на премиера Барт де Вевер преди година. Протестът е в отговор на планирани съкращения на бюджетните разходи и промени в условията за пенсиониране. Миналата година в Белгия се проведоха седем национални стачки, някои от които продължиха повече от един ден.


Белгия
Напиши коментар:


  • 1 Каква

    10 2 Отговор
    стачка, бе нали са в "клуба на богатите" ?

    10:00 05.03.2026

  • 2 Екстра

    10 2 Отговор
    Това ще затрудни хвъркането на евродепутатите по цял свят с народни пари

    10:04 05.03.2026

  • 3 ами

    5 2 Отговор
    ха ха ха браво на бюкселските зелки

    10:12 05.03.2026

  • 4 нормално е да има стачки

    4 1 Отговор
    брюксел винаги са стачкували . уж много еко трябвало . зелена енергия . срамота . войни , самолети и кораби по цял ден замърсяват . обикновения брюкселец е двойно окраден европеец . на нова година коледни тържества и огромни цени , за почивка в ориента бомби от иран и подвиване на опашката на европа . уж превъоръжаване, нови оръжия, хипер военни бюджети , разширяване на армиите, военизиране на киев . а накрая недоволство .

    10:17 05.03.2026

  • 5 нормално

    3 1 Отговор
    Бяла Европа се бори и стачкува за по-достойни възнаграждения. Българина лежи и чака някой да се сети и да му даде по-висока заплата.

    Коментиран от #10

    10:34 05.03.2026

  • 6 Абе

    4 0 Отговор
    Да няма и там паркоместа за амаериканските учения?

    10:38 05.03.2026

  • 7 Българин

    1 0 Отговор
    "Протестът е в отговор на планирани съкращения на бюджетните разходи"

    В "клуба на богатите" е така - съкращения на бюджетните разходи - иначе Европа изобщо не е фалирала.

    Общо взето успяхме да се качим на потъващия кораб в последния момент - като верни "евроатлантици" и ние да потънем - няма да се делим я.

    10:41 05.03.2026

  • 8 Хайде, да им дадем

    3 0 Отговор
    На брюкселското летище има ли военни самолети? Май, не, те затова стачкуват, искат и те да имат.....ха,ха,ха.

    10:41 05.03.2026

  • 9 По-ниски от тревата

    2 0 Отговор
    А служителите на българското летище са доволни, може би, че са мишени.

    Коментиран от #11

    10:43 05.03.2026

  • 10 Възмутен

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "нормално":

    "Бяла Европа се бори и стачкува за по-достойни възнаграждения"

    И като стачкува какво получава - то трябва акъл не да стачкуваш а да избираш такива които мислят за просперитета на държавата ти а не на кого да се наведат. Урсулиците доведоха Европа до това положение да затъваме - познай сега заради краварската война като се вдигне петрола колко авиокомпании ще фалират.

    10:46 05.03.2026

  • 11 и да не са доволни

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "По-ниски от тревата":

    на тукашните слуги са им затукнали устите с пачка дребни шекели

    10:56 05.03.2026

