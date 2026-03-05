Брюкселското летище спира заминаващи полети заради национална стачка

Летището в Брюксел обяви, че на 12 март няма да обслужва заминаващи полети заради предстоящата национална стачка. Протестът ще включва служители по сигурността и обработката на багажите, което прави невъзможно нормалното обслужване на изходящите пътници на летище „Завентем“, предава БТА.
„Очакваме сериозни затруднения в този ден“, се посочва в съобщението. Летището уточнява, че решението за спирането на заминаващите полети е съгласувано с авиокомпаниите и вероятно ще бъдат засегнати и някои пристигащи полети. От 8 март се очакват възможни прекъсвания и в обществения транспорт. Засега няма информация за мерки на летището в Шарльороа.
Белгийските синдикати свикаха стачката с искания, отправени още при встъпването в длъжност на премиера Барт де Вевер преди година. Протестът е в отговор на планирани съкращения на бюджетните разходи и промени в условията за пенсиониране. Миналата година в Белгия се проведоха седем национални стачки, някои от които продължиха повече от един ден.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Каква
10:00 05.03.2026
2 Екстра
10:04 05.03.2026
3 ами
10:12 05.03.2026
4 нормално е да има стачки
10:17 05.03.2026
5 нормално
Коментиран от #10
10:34 05.03.2026
6 Абе
10:38 05.03.2026
7 Българин
В "клуба на богатите" е така - съкращения на бюджетните разходи - иначе Европа изобщо не е фалирала.
Общо взето успяхме да се качим на потъващия кораб в последния момент - като верни "евроатлантици" и ние да потънем - няма да се делим я.
10:41 05.03.2026
8 Хайде, да им дадем
10:41 05.03.2026
9 По-ниски от тревата
Коментиран от #11
10:43 05.03.2026
10 Възмутен
До коментар #5 от "нормално":"Бяла Европа се бори и стачкува за по-достойни възнаграждения"
И като стачкува какво получава - то трябва акъл не да стачкуваш а да избираш такива които мислят за просперитета на държавата ти а не на кого да се наведат. Урсулиците доведоха Европа до това положение да затъваме - познай сега заради краварската война като се вдигне петрола колко авиокомпании ще фалират.
10:46 05.03.2026
11 и да не са доволни
До коментар #9 от "По-ниски от тревата":на тукашните слуги са им затукнали устите с пачка дребни шекели
10:56 05.03.2026