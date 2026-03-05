До дни подписваме договор за доставка на 91 пътнически вагона от Дойче бан

Вземете 50% отстъпка за хостинг от

5 Март, 2026 16:41 806 20

Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

До дни ще бъде подписан договорът между БДЖ и „Дойче бан“ за доставка на 91 пътнически вагона. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов по време на среща с Н. Пр. Ирене Планк – посланик на Федерална република Германия в България.

По думите на министър Исмаилов железопътната система в страната изпитва недостиг на пътнически вагони, което затруднява качественото обслужване на пътниците. Той отбеляза, че част от наличния подвижен състав е морално и технически остарял. „БДЖ участва в търга за закупуване на подвижен състав, за да осигурим по-надеждни и по-комфортни условия за пътуване на гражданите“, заяви министърът.

В рамките на срещата беше обсъден и подготвяният Закон за обществения транспорт. Министър Исмаилов подчерта значението му и посочи, че документът в момента е в Народно събрание и днес се разглежда на първо четене в Комисията по транспорт и съобщения. „Получихме множество предложения от заинтересованите страни, които ще бъдат внимателно разгледани и отразени впоследствие“, посочи той.

От своя страна посланик Ирене Планк заяви, че този закон е изключително важен и ще е голяма стъпка за развитието на обществения транспорт в България. Посланик Планк изрази подкрепа за развитието на транспортния Коридор VIII. По думите ѝ проектът има стратегическо значение не само за региона, но и за целия Европейски съюз, и Германия ще работи за ускоряване на процеса.

Министър Исмаилов представи приоритетите на министерството. „За тези 2 месеца основната задача на нашето правителство е да гарантираме честни и прозрачни избори. Успоредно с това работим с ускорени темпове по изпълнението на започнатите проекти и приоритетни политики, така че предприетите мерки да доведат до реални и видими резултати за обществото“, заяви още министър Исмаилов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 7 Отговор
    Ганчо ще получи безплатен билет за влака за Кардам след като Румбата разпрати повестките.

    Коментиран от #2

    16:49 05.03.2026

  • 2 Ганчо

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ще получиш безплатен билет и Нешка с тесла и мистрия и отиваш отново да строиш.

    16:57 05.03.2026

  • 3 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    8 2 Отговор
    Изкормвач Смаилов вместо да анулира договорите за приватизация ба печелившите линни на БДЖ с фирмите на Шиши, се занимава с осигуряване на комисионни от далавери. Всички партии са в кюпа! Толкова за шарлатаните от кабинета на ППДБ и Гяуро Кюмюро.

    17:02 05.03.2026

  • 4 и всички вагони

    8 0 Отговор
    ше ги подарим на юнион ивкони

    17:04 05.03.2026

  • 5 Тома

    10 0 Отговор
    От 36 години новите вагони за БДЖ винаги са втора и трета ръка

    Коментиран от #11

    17:08 05.03.2026

  • 6 9689

    2 0 Отговор
    С разбичканите релси какво правите престъпници......

    Коментиран от #12

    17:20 05.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Жега

    8 0 Отговор
    Ще им работят ли климатиците на новите вагони трета ръка? България - тенекиджийското гробище на Германия!

    17:24 05.03.2026

  • 9 Рускиня

    4 2 Отговор
    И новите вагони само за един пробег ще бъдат разфасовани от черните руснаци, ще де омажат седалки, огледалата за руските Акшета ще вършат добра работа! Да пази Господ от лилавите руснаци!

    17:25 05.03.2026

  • 10 гост

    5 0 Отговор
    Ами като затрихте завода за пътнически вагони в Дряново сега вагони вторау потреба от Германия най-малко 50 годишни!

    17:26 05.03.2026

  • 11 Втора цедка - "клуб на богатите"

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тома":

    - никой да не чува ! А машините се трошат през 100 км.

    17:26 05.03.2026

  • 12 Рускиня

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "9689":

    Вагоните ща са с релси, като на хамстер колелото!

    17:26 05.03.2026

  • 13 остроумното изтрихте

    5 0 Отговор
    Но поне информирайте, че Вагонният завод в Дряново трета година не работи.

    17:27 05.03.2026

  • 14 недостиг на чекмеджета за общ поръчкари

    4 0 Отговор
    а стари рециклирани пътнически вагони
    за избирачи на тикви и шопари

    17:30 05.03.2026

  • 15 си пън

    3 0 Отговор
    пак боклуци да спасяваме дойчостан

    17:37 05.03.2026

  • 16 Северозападнал

    2 0 Отговор
    С ХАсен очакваме новите вагони-джакузита с нетърпение да са изкме в тях

    17:39 05.03.2026

  • 17 604

    2 0 Отговор
    Едно време се правеха в самоков..сега само куришки и дългове правите!

    17:42 05.03.2026

  • 18 ?????

    3 0 Отговор
    А можеха тия вагони да ги направят в завода в Дряново.
    Опа. Той вече не работи.
    Като много други български заводи построени от лошите комунисти.

    17:45 05.03.2026

  • 19 стрелочник

    0 1 Отговор
    Нужна е "Транспортна полиция"както едно време и както е по света.Новите вагони за нула време ще ги направят на кочина,ще ги разбият.А за северозапада да закупят от Русия затворнически вагони.Те са обзаведени с железни пейки и нямат чупене,рязане на дамаска и кълцане.Това заслужава питекантропуса.

    17:47 05.03.2026

  • 20 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Тези вагони са рециклирани боклуци на Дойче банк,закупени като нови.

    17:49 05.03.2026

