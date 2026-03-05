До дни подписваме договор за доставка на 91 пътнически вагона от Дойче бан

До дни ще бъде подписан договорът между БДЖ и „Дойче бан“ за доставка на 91 пътнически вагона. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов по време на среща с Н. Пр. Ирене Планк – посланик на Федерална република Германия в България.
По думите на министър Исмаилов железопътната система в страната изпитва недостиг на пътнически вагони, което затруднява качественото обслужване на пътниците. Той отбеляза, че част от наличния подвижен състав е морално и технически остарял. „БДЖ участва в търга за закупуване на подвижен състав, за да осигурим по-надеждни и по-комфортни условия за пътуване на гражданите“, заяви министърът.
В рамките на срещата беше обсъден и подготвяният Закон за обществения транспорт. Министър Исмаилов подчерта значението му и посочи, че документът в момента е в Народно събрание и днес се разглежда на първо четене в Комисията по транспорт и съобщения. „Получихме множество предложения от заинтересованите страни, които ще бъдат внимателно разгледани и отразени впоследствие“, посочи той.
От своя страна посланик Ирене Планк заяви, че този закон е изключително важен и ще е голяма стъпка за развитието на обществения транспорт в България. Посланик Планк изрази подкрепа за развитието на транспортния Коридор VIII. По думите ѝ проектът има стратегическо значение не само за региона, но и за целия Европейски съюз, и Германия ще работи за ускоряване на процеса.
Министър Исмаилов представи приоритетите на министерството. „За тези 2 месеца основната задача на нашето правителство е да гарантираме честни и прозрачни избори. Успоредно с това работим с ускорени темпове по изпълнението на започнатите проекти и приоритетни политики, така че предприетите мерки да доведат до реални и видими резултати за обществото“, заяви още министър Исмаилов.
1 честен ционист
Коментиран от #2
16:49 05.03.2026
2 Ганчо
До коментар #1 от "честен ционист":Ще получиш безплатен билет и Нешка с тесла и мистрия и отиваш отново да строиш.
16:57 05.03.2026
3 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
17:02 05.03.2026
4 и всички вагони
17:04 05.03.2026
5 Тома
Коментиран от #11
17:08 05.03.2026
6 9689
Коментиран от #12
17:20 05.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Жега
17:24 05.03.2026
9 Рускиня
17:25 05.03.2026
10 гост
17:26 05.03.2026
11 Втора цедка - "клуб на богатите"
До коментар #5 от "Тома":- никой да не чува ! А машините се трошат през 100 км.
17:26 05.03.2026
12 Рускиня
До коментар #6 от "9689":Вагоните ща са с релси, като на хамстер колелото!
17:26 05.03.2026
13 остроумното изтрихте
17:27 05.03.2026
14 недостиг на чекмеджета за общ поръчкари
за избирачи на тикви и шопари
17:30 05.03.2026
15 си пън
17:37 05.03.2026
16 Северозападнал
17:39 05.03.2026
17 604
17:42 05.03.2026
18 ?????
Опа. Той вече не работи.
Като много други български заводи построени от лошите комунисти.
17:45 05.03.2026
19 стрелочник
17:47 05.03.2026
20 Павел Пенев
17:49 05.03.2026