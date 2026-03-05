Нова визия за Google Maps

Google отново променя облика на своя най-важен спътник в пътуванията. Технологичният гигант официално представи модернизирана икона за Google Maps както за Android, така и за iOS. Тази последна версия сигнализира за преход от сегментираната естетика от началото на това десетилетиекъм по-плавен дизайн, който се опира силно на характерните за марката цветови преходи. За тези, които следят номерата на версиите, този „нов вид“ се появява във версия 26.09.06 за Android и 26.09.5 за iPhone.

Преработката е дискретна, но има значително влияние върху ежедневните пътувания. Емблематичната „игла“ остава, но Google е премахнал диагоналните цветни блокове, които преди разделяха синята, зелената, жълтата и червената зона. Вместо това, тези цветове сега се сливат един в друг в плавен градиент. Самият пин е уголемен, а чрез разширяване на вътрешния кръг дизайнерите на Google са създали много по-тънък горен пръстен.

В продължение на години потребителите на Android и iOS свикнаха с дизайн на сгъната карта. На iPhone тя беше с малка буква „G“, докато версията за Android гордо показваше голяма буква „G“.Отношенията между Google и Apple се влошиха заради споделянето на данни и указанията за маршрута, което доведе до пускането на Google Maps като самостоятелно приложение през 2012 година. Това беше моментът, в който „иглата“ започна своя възход към превръщането си в основен символ на марката.

Това визуално обновяване идва в момент, в който Google Maps претърпява най-значителната си трансформация от 2009 година насам. С AI-задвижвания „Immersive View“ и навигация в реално време в закрити помещения, които вече стават стандарт, по-тънкият и по-елегантен знак е подходящ символ за приложение, което еволюира от обикновен цифров атлас във всезнаещ градски пътеводител.