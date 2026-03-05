Българският европрокурор Теодора Георгиева се прибира в София, МВР- министърът ѝ назначил охрана

Отлично информирани източници на „Гласове“ съобщават, че тази вечер с полет от Люксембург се прибира Теодора Георгиева, която бе отстранена от Европейската прокуратура за сериозни нарушения. Според информацията ни служебният вътрешен министър Емил Дечев е наредил охрана на МВР да поеме Георгиева още щом стъпи на българска земя. Решението му е странно, тъй като Теодора Георгиева бе изобличена в тежки нарушения от Дисциплинарния съвет към Европейската прокуратура, съставен от високопоставени действащи или бивши представители на европейските институции. Преди това стана ясно, че Теодора Георгиева е станала европрокурор благодарение на печално известния Пепи Еврото, който пусна запис от разговорите си с нея в своя офис.

Колегията на европрокуратурата е отложила решението си за конкретната санкция. С оглед сериозността на установените нарушения и високата степен на отговорност, която носи длъжността европейски прокурор, не се изключва възможността наказанието да бъде освобождаване от поста.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши е информирала Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия за решението на Колегията, както и за становището на Дисциплинарния съвет по дисциплинарната процедура срещу българския европейски прокурор.