Българският европрокурор Теодора Георгиева се прибира в София, МВР- министърът ѝ назначил охрана

5 Март, 2026 22:14 720 8

Теодора Георгиева бе изобличена в тежки нарушения от Дисциплинарния съвет към Европейската прокуратура, съставен от високопоставени действащи или бивши представители на европейските институции.

Българският европрокурор Теодора Георгиева се прибира в София, МВР- министърът ѝ назначил охрана - 1
Снимка: БГНЕС
Гласове Гласове

Отлично информирани източници на „Гласове“ съобщават, че тази вечер с полет от Люксембург се прибира Теодора Георгиева, която бе отстранена от Европейската прокуратура за сериозни нарушения. Според информацията ни служебният вътрешен министър Емил Дечев е наредил охрана на МВР да поеме Георгиева още щом стъпи на българска земя. Решението му е странно, тъй като Теодора Георгиева бе изобличена в тежки нарушения от Дисциплинарния съвет към Европейската прокуратура, съставен от високопоставени действащи или бивши представители на европейските институции. Преди това стана ясно, че Теодора Георгиева е станала европрокурор благодарение на печално известния Пепи Еврото, който пусна запис от разговорите си с нея в своя офис.
Колегията на европрокуратурата е отложила решението си за конкретната санкция. С оглед сериозността на установените нарушения и високата степен на отговорност, която носи длъжността европейски прокурор, не се изключва възможността наказанието да бъде освобождаване от поста.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши е информирала Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия за решението на Колегията, както и за становището на Дисциплинарния съвет по дисциплинарната процедура срещу българския европейски прокурор.


България
  • 1 хаха

    11 4 Отговор
    В Европа я третират като престъпник, а кухоглавите балкано-ориенталци й слагат охрана.
    ХАХАХА!

    22:16 05.03.2026

  • 2 А охраната назначена

    5 3 Отговор
    от вътрешният министър ще я пази от главния прокурор на Е С Кьовеши....така ли ....или ще я дундурка както на времето правеха с хубавото Наде на задната седалка.

    Коментиран от #4

    22:19 05.03.2026

  • 3 Обаче

    7 2 Отговор
    -------Теодора Георгиева е станала европрокурор благодарение на печално известния Пепи Еврото-------
    Тогава какво "странно" може да има за назначаването на охрана от мин.Е.Дечев. Логично е своето МВР да защитава своите хора...

    22:22 05.03.2026

  • 4 Звездоброец

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "А охраната назначена":

    Не ще я пази от едни мафиоти свързани с Чирен .

    22:23 05.03.2026

  • 7 Абе аз се чудя

    2 1 Отговор
    Защо на мирни граждани,честни данъкоплатци
    никой и никога не им назначава охрана...???
    А охрана се назначава на престъпници....значи от нещо и от някого се страхуват...
    Така е и със шопарите... ще има плащаме милиони на месец за охрана..

    22:37 05.03.2026

  • 8 Сила

    1 2 Отговор
    Похотлива провинциална пухкавелка ...

    22:37 05.03.2026

