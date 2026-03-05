Българският европрокурор Теодора Георгиева се прибира в София, МВР- министърът ѝ назначил охрана

Отлично информирани източници на „Гласове“ съобщават, че тази вечер с полет от Люксембург се прибира Теодора Георгиева, която бе отстранена от Европейската прокуратура за сериозни нарушения. Според информацията ни служебният вътрешен министър Емил Дечев е наредил охрана на МВР да поеме Георгиева още щом стъпи на българска земя. Решението му е странно, тъй като Теодора Георгиева бе изобличена в тежки нарушения от Дисциплинарния съвет към Европейската прокуратура, съставен от високопоставени действащи или бивши представители на европейските институции. Преди това стана ясно, че Теодора Георгиева е станала европрокурор благодарение на печално известния Пепи Еврото, който пусна запис от разговорите си с нея в своя офис.
Колегията на европрокуратурата е отложила решението си за конкретната санкция. С оглед сериозността на установените нарушения и високата степен на отговорност, която носи длъжността европейски прокурор, не се изключва възможността наказанието да бъде освобождаване от поста.
Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши е информирала Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия за решението на Колегията, както и за становището на Дисциплинарния съвет по дисциплинарната процедура срещу българския европейски прокурор.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
ХАХАХА!
22:16 05.03.2026
2 А охраната назначена
Коментиран от #4
22:19 05.03.2026
3 Обаче
Тогава какво "странно" може да има за назначаването на охрана от мин.Е.Дечев. Логично е своето МВР да защитава своите хора...
22:22 05.03.2026
4 Звездоброец
До коментар #2 от "А охраната назначена":Не ще я пази от едни мафиоти свързани с Чирен .
22:23 05.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Абе аз се чудя
никой и никога не им назначава охрана...???
А охрана се назначава на престъпници....значи от нещо и от някого се страхуват...
Така е и със шопарите... ще има плащаме милиони на месец за охрана..
22:37 05.03.2026
8 Сила
22:37 05.03.2026