Българското ски ориентиране блести със Станимир Беломъжев

5 Март, 2026 22:29 311 2

  • станимир беломъжев-
  • ски ориентиране-
  • спорт-
  • токио-
  • световно първенство

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Водещият български състезател в ски ориентирането Станимир Беломъжев записа трети отличен резултат на Световното първенство в Токио, след като завърши на престижното пето място в последния индивидуален старт - средна дистанция.

Беломъжев, който преди това се класира пети в спринта и четвърти в преследването, отново влезе в топ 6 на света и потвърди мястото си сред световния елит със силно представяне.

38-годишният българин завърши дистанцията за 59:50 минути, с изоставане от под четири минути от световния шампион Никлас Екстром от Финландия.

При жените Антония Григорова финишира на 20-о място, а титлата отново отиде във Финландия при Аманда Или Футка.

В петък предстои последният старт от Световното първенство – смесената щафета.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да живее ориентирането

    0 0 Отговор
    Майка му, Веска Черногорска от Кюстендил, беше гадже на един колега, но Иван Беломъжев беше по-настойчев и я замъкна в Троян...

    22:36 05.03.2026

  • 2 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Не знаех,че съществува такава фамилия в България,но щом иска да е Беломъжев,защо да не бъде,щом вече има Белобрадова

    22:38 05.03.2026

