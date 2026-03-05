Арфата, която променя правилата: Александър Болдачев идва в София

Александър Болдачев е един от най-иновативните и харизматични арфисти на нашето време. Той е международно признат и награждаван музикант, концертиращ активно на престижните световни сцени и фестивали. Болдачев твори вдъхновено в богата жанрова гама, разширявайки границите на възможното за своя инструмент. Той е виртуозен изпълнител на класическата музика и кросоувър поп, импровизатор, продуцент и композитор на филмова и театрална музика.

Снимка: Александър Болдачев / личен архив

Почетен професор в Royal Academy of Music – Лондон, Herb Alpert School of Music at UCLA – Лос Анджелис, САЩ, и Консерваторията в Милано, Италия, той съчетава артистична дързост с академична дълбочина. Основател е на Фестивала на арфата в Цюрих и Световния ден на арфата – инициативи, които превръщат инструмента в център на глобален културен диалог.

Александър Болдачев е активен хуманитарист и посланик на добра воля, швейцарски гражданин, в постоянно движение между континентите – артист без граници, който носи със себе си не просто музика, а мисия.

Манифест за арфата в XXI век

Програмата, с която ще се представи в София на 6 април 2026 г. в зала 3 на Национален дворец на културата, е манифест на арфата в 21-ви век – смело изявление за безграничния потенциал на инструмента в съвременния свят.

Тази виртуозна концертна програма демонстрира многообразието, въздействащата сила и нежността на арфата, наричана место ангелогласна. Тя обединява вековете с магията на музиката, като съчетава емблематични класически произведения с мощни кинематографични теми и легендарни рок балади.

Снимка: Александър Болдачев / личен архив

Премиерата ѝ се състоя с огромен успех и десетминутни аплодисменти на крака на фестивала във Вербие (Швейцария) на 31 юли 2025 г., като беше приветствана като повратна точка за арфата като водещ солов инструмент в съвременния концертен свят. Критиката я определи като „революция в рамките на традицията“ – концерт, който не просто представя музика, а пренаписва представите за инструменталната виртуозност.

Всеки аранжимент разкрива уникалната способност на инструмента да преобразува познатото в нещо едновременно интимно и изключително – от монументалната „Токата“ на Йохан Себастиан Бах до пулсиращия „Либертанго“ на Астор Пиацола, от деликатните нюанси на Клод Дебюси до електрическата енергия на Queen и Nirvana.

Програмата ще представи нова идентичност на арфата като мост между старото и новото, рафинираното и бунтарското, класическата традиция и съвременната сцена.

Откриване на Салон на изкуствата 2026

Концертът в София на Александър Болдачев на 6 април в зала 3 на НДК открива пролетното издание на Салон на изкуствата 2026 – събитие, което по традиция събира най-ярките имена от световната и българската културна сцена.

Очаква се вечерта да се превърне в музикално преживяване от ново поколение – среща между традиция и иновация, между тишина и експлозия от звук. За публиката това няма да бъде просто концерт, а събитие, което доказва, че арфата може да бъде всичко – класическа, модерна, нежна, дръзка и безкрайно актуална.

Оля АЛ-АХМЕД

Снимка: Александър Болдачев / личен архив