Скаути на Ливърпул следят изкъсо бранител в Германия

Скаути на английския Ливърпул са били забелязани на стадиона на Айнтрахт Франкфурт в двубоя срещу Фрайбург от Бундеслигата, съобщава журналистът Флориан Плетенберг. Мърсисайдци са следели левият бранител Натаниел Браун, който е желан още от Реал Мадрид, а Манчестър Юнайтед и Барселона също следят ситуацията.

Айнтрахт е готов да се раздели лятото с Натаниел Браун, като клубът ще иска минимум 60 милиона евро. Ливърпул разполага с Милош Керкез и вярва на играча, като няма нищо напреднало или конкретно в момента с интереса към Браун, но може да бъде потърсен, тъй като и Андрю Робъртсън се очаква да напусне клуба през лятото.