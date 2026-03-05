Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Скаути на Ливърпул следят изкъсо бранител в Германия

Скаути на Ливърпул следят изкъсо бранител в Германия

5 Март, 2026 22:01 397 0

  • ливърпул-
  • футбол-
  • айнтрахт франкфурт-
  • натаниел браун

Мърсисайдци са следели левият бранител Натаниел Браун, който е желан още от Реал Мадрид, а Манчестър Юнайтед и Барселона също следят ситуацията

Скаути на Ливърпул следят изкъсо бранител в Германия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Скаути на английския Ливърпул са били забелязани на стадиона на Айнтрахт Франкфурт в двубоя срещу Фрайбург от Бундеслигата, съобщава журналистът Флориан Плетенберг. Мърсисайдци са следели левият бранител Натаниел Браун, който е желан още от Реал Мадрид, а Манчестър Юнайтед и Барселона също следят ситуацията.

Айнтрахт е готов да се раздели лятото с Натаниел Браун, като клубът ще иска минимум 60 милиона евро. Ливърпул разполага с Милош Керкез и вярва на играча, като няма нищо напреднало или конкретно в момента с интереса към Браун, но може да бъде потърсен, тъй като и Андрю Робъртсън се очаква да напусне клуба през лятото.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове