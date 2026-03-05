Цончо Ганев: Страната ни е мишена заради конфликта в Близкия изток

Андрей Гюров излъга в думите си днес. Единственото, което е истина, е, че партиите се готвят за избори. Това заяви депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев в предаването "Денят ON AIR", визирайки изявлението на премиера след Съвета по сигурността.

Логистичната подкрепа и рискът от ответен удар

"Това, което каза, че България не е застрашена - е най-страшната лъжа. Държавата Иран официално предупреди всички държави, включително България, които осигуряват логистична подкрепа на САЩ и Израел, че ще станат цел на тяхна атака" коментира той.

По повод обяснението, че няма непосредствена опасност за страната ни, Ганев напомни за ракетите, изпратени към Турция.

"Ракетите, свалени вчера от Турция - страната каза, че не са за тяхна територия, траекторията им е изчислена към Гърция. Какво ще правим, ако не са към Гърция, а към България?", каза гостът на Bulgaria ON AIR.

Защо военни самолети делят писта с цивилни

Според Ганев няма паника, а реален страх.

"Ние живеем тук. Цинизмът е пълен и на това правителство, и на предишното, и на президента Йотова, че не вземат мерки подобно на Испания. Да прекратят безумието тези самолети да са на цивилно летище. Няма такъв друг случай", изтъкна депутатът от "Възраждане".

Ганев разказа за служители, които работят на летището и са потресени от случващото се.

"Това не е военно летище. Хора, които работят в ръководството на въздушното движение, се свързаха с нас и казаха, че са притеснени, защото цивилни самолети са карани да кръжат над София, само защото чакат военните самолети всеки един момент, когато са готови за излитане, да им кажат кога да излетят. Ние сме мишена", коментира още той.

При продължаваща война и атаки, няма как да нямаме ситуация, в която военните самолети да не се увеличат, смята Ганев.