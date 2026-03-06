Цветомир Найденов: Ефбет лига стана много интересна след този вратарски гол

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов коментира битката на върха в efbet Лига.
Това се случи след края на дербито между Лудогорец и Левски, завършило 1:0. След този резултат "сините" са лидер с 56 точки, "орлите" имат 47, а ЦСКА 1948 - 46.
“Ефбет лига стана много интересна след този вратарски гол”, написа той в своята страница във "Фейсбук".
