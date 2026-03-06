Новини
Цветомир Найденов: Ефбет лига стана много интересна след този вратарски гол

6 Март, 2026 06:45

Това се случи след края на дербито между Лудогорец и Левски

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов коментира битката на върха в efbet Лига.

Това се случи след края на дербито между Лудогорец и Левски, завършило 1:0. След този резултат "сините" са лидер с 56 точки, "орлите" имат 47, а ЦСКА 1948 - 46.

“Ефбет лига стана много интересна след този вратарски гол”, написа той в своята страница във "Фейсбук".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абе

    6 0 Отговор
    слабо

    06:55 06.03.2026

  • 2 Красимир Петров

    5 3 Отговор
    Трябва да си много просД за да гледаш Български футбол

    06:59 06.03.2026

  • 3 Ефбет Лига

    5 0 Отговор
    Всички сте за пандиза. Искате да играете комар, но нямате изпълнители и всичко лъсва. Нескопосаните ви сценарии са лесна мишена. Скоро всички при Бай Ставри

    07:07 06.03.2026

  • 4 Кафе

    2 0 Отговор
    Евала майсторе,пет от пет и после шута отзад,за Любо Пенев става въпрос

    07:16 06.03.2026

  • 5 Трол

    1 1 Отговор
    Магията на ефбет лига.

    07:33 06.03.2026

