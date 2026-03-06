Звезда на Ливърпул разкри как е израснал като футболист - от Аякс до...

Звездата на Ливърпул Райън Гравенберх говори открито за развитието си като футболист, от първите му стъпки в академията на Аякс до ролята му в настоящия тим на „червените“. Нидерландският национал призна, че с времето е осъзнал колко важни са правилните решения на терена, а не просто демонстрацията на техника.

Гравенберх сподели, че като млад играч често е търсел рискови подавания, за да покаже качествата си, но с опита е разбрал, че в големите клубове най-важното е ефективността.

„Преди си мислех, че когато играеш за голям клуб, нямаш право да губиш топката. Сега знам, че въпросът не е кой пас е най-ефектен, а кой е най-добрият вариант за отбора. Никога няма да забравя дебюта си на 16. Тогава мислех, че съм напълно готов, но като се обърна назад, осъзнавам, че всъщност имах още много да уча", сподели той в предаването "Голямото интервю" по DIEMA SPORT 2.

Гравенберх говори и за трудния период в Байерн Мюнхен, когато игровото му време беше ограничено. Според него именно тези моменти са го направили по-силен като футболист.

„Това беше първият път в живота ми, когато се сблъсках с истинско разочарование. Но научих много от този период и той ме направи по-силен.“

Нидерландецът подчерта и как се е променил стилът му на игра през годините. Докато в началото е обичал да задържа топката и да дриблира, сега се фокусира повече върху бързите решения и правилното позициониране.

В края на разговора полузащитникът призна, че иска да бъде още по-резултатен за Ливърпул.

„Като играч на тази позиция мога да вкарвам повече голове. Понякога мисля първо за пас, но има моменти, в които просто трябва да стреляш", сподели още той.