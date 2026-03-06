Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Григор Димитров взе реванш от Атман и си уреди битка с Карлос Алкарас

6 Март, 2026 08:29 646 3

Това се случи след победа в първия кръг срещу Теренс Атман с 6:4, 5:7, 6:4 на Индиън Уелс

Българската звезда в тениса Григор Димитров си осигури среща с лидера в световната ранглиста Карлос Алкарас. Това се случи след победа в първия кръг срещу Теренс Атман с 6:4, 5:7, 6:4 на Индиън Уелс.

Хасковлията успя да вземе реванш от французина, след като се изправи срещу него за втора поредна седмица, но този път успя да го преодолее, за разлика от Акапулко.

Любопитен факт е, че преди година Григор Димитров игра срещу Карлос Алкарас на Индиън Уелс, но в четвъртия кръг.

Срещата с Теренс Атман продължи близо 2:30 часа.

Григор Димитров започна силно мача, като проби подаването на французина още в първия сет. Въпреки краткия обрат, Димитров успя да затвърди втория пробив и да спечели сета с 6:4, демонстрирайки класата и концентрацията си в ключовите моменти.

Вторият сет предложи истинска драма, като двамата играчи разменяха пробиви и се бориха гейм за гейм. Атман успя да спечели сета със 7:5 след дълъг над 10-минутен гейм, в който българинът имаше цели седем точки за пробив, но не успя да ги реализира.

В решителния трети сет Димитров показа стабилност и увереност, като бързо поведе с 3:1. Българинът контролираше корта до края и затвори мача с 6:4, осигурявайки си среща с лидера в световната ранглиста Карлос Алкарас в следващия кръг.


  • 1 Селянин

    3 2 Отговор
    Карлос ще го сцепи, за съжаление...

    08:31 06.03.2026

  • 2 дядо дръмпи

    3 1 Отговор
    Доста преувеличено сте написали всичко.В сравнение с мача срещу синер където се контузи и мача с Перикар първия след контузията ,Димитров игра много слабо.За това му попречи силният вятър ,който на моменти ставаше бурен!При такава игра ,григор има минимални шансове срещу алкарас!

    08:38 06.03.2026

  • 3 Стефан

    1 0 Отговор
    Брей това жиголо, голям уреждащ ще излезе. А среща с поредната миризлива десета употреба, уредил ли си е?

    09:20 06.03.2026

