Григор Димитров взе реванш от Атман и си уреди битка с Карлос Алкарас

Българската звезда в тениса Григор Димитров си осигури среща с лидера в световната ранглиста Карлос Алкарас. Това се случи след победа в първия кръг срещу Теренс Атман с 6:4, 5:7, 6:4 на Индиън Уелс.

Хасковлията успя да вземе реванш от французина, след като се изправи срещу него за втора поредна седмица, но този път успя да го преодолее, за разлика от Акапулко.

Любопитен факт е, че преди година Григор Димитров игра срещу Карлос Алкарас на Индиън Уелс, но в четвъртия кръг.

Срещата с Теренс Атман продължи близо 2:30 часа.

Григор Димитров започна силно мача, като проби подаването на французина още в първия сет. Въпреки краткия обрат, Димитров успя да затвърди втория пробив и да спечели сета с 6:4, демонстрирайки класата и концентрацията си в ключовите моменти.

Вторият сет предложи истинска драма, като двамата играчи разменяха пробиви и се бориха гейм за гейм. Атман успя да спечели сета със 7:5 след дълъг над 10-минутен гейм, в който българинът имаше цели седем точки за пробив, но не успя да ги реализира.

В решителния трети сет Димитров показа стабилност и увереност, като бързо поведе с 3:1. Българинът контролираше корта до края и затвори мача с 6:4, осигурявайки си среща с лидера в световната ранглиста Карлос Алкарас в следващия кръг.