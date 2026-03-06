Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ясни са съдиите за Левски - Локомотив Пловдив

Ясни са съдиите за Левски - Локомотив Пловдив

6 Март, 2026 06:13 298 0

  • димитър димитров-
  • левски-
  • локомотив пловдив-
  • футол-
  • съдии

Драгомир Драганов ще свири ЦСКА - Локомотив София

Ясни са съдиите за Левски - Локомотив Пловдив - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия обяви нарядите за 25-ия кръг на efbet Лига. Рефер на класическия дуел между Левски и Локомотив Пловдив ще е Димитър Димитров, а ВАР на "Герена" ще бъде Мартин Марков. Драгомир Драганов ще свири ЦСКА - Локомотив София, докато ВАР ще е Венцислав Митрев. Мачът между Монтана и Лудогорец, който ще се проведе в Разград, е поверен на Георги Стоянов.

6 март 2026, 18:00
СЛАВИЯ - СПАРТАК ВАРНА
ГС: Никола Попов, АС1: Георги Тодоров, АС2: Николай Попниколов, 4-ТИ: Кристиян Колев
ВАР: Стоян Арсов, АВАР: Ивайло Ненков
СН: Иван Вълчев

7 март 2026, 15:00
СЕПТЕМВРИ - ЧЕРНО МОРЕ
ГС: Геро Писков, АС1: Мартин Венев, АС2: Марин Бонев, 4-ТИ: Мартин Марков
ВАР: Радослав Гидженов, АВАР: Владимир Вълков
СН: Георги Йорданов

7 март 2026, 17:30
БОТЕВ ВРАЦА - АРДА
ГС: Денислав Сталев, АС1: Георги Дойнов, АС2: Иван Копчев, 4-ТИ: Стоян Арсов
ВАР: Станимир Тренчев, АВАР: Георги Гинчев
СН: Стоян Алексиев

8 март 2026, 12:45
ДОБРУДЖА - БЕРОЕ
ГС: Валентин Железов, АС1: Станимир Илков, АС2: Васил Шавов, 4-ТИ: Кристиян Тодоров
ВАР: Кристиян Колев, АВАР: Димо Димов
СН: Камен Алексиев

8 март 2026, 15:15
ЦСКА 1948 - БОТЕВ ПЛОВДИВ
ГС: Мариян Гребенчарски, АС1: Тодор Вуков, АС2: Драгомир Милев, 4-ТИ: Антонио Антов
ВАР: Мартин Великов, АВАР: Красимир Кръстев
СН: Крум Стоилов

8 март 2026, 17:45
ЦСКА - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ
ГС: Драгомир Драганов, АС1: Христо Хаджийски, АС2: Живко Петров, 4-ТИ: Любослав Любомиров
ВАР: Венцислав Митрев, АВАР: Тодор Киров
СН: Никола Джугански

9 март 2026, 15:30
МОНТАНА - ЛУДОГОРЕЦ
ГС: Георги Стоянов, АС1: Светослав Енчев, АС2: Милен Арабаджиев, 4-ТИ: Тодор Киров
ВАР: Георги Давидов, АВАР: Михаел Павлов
СН: Радан Мирянов

9 март 2026, 18:00
ЛЕВСКИ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
ГС: Димитър Димитров, АС1: Мирослав Иванов, АС2: Костадин Тановчев, 4-ТИ: Венцислав Митрев
ВАР: Мартин Марков, АВАР: Любослав Любомиров
СН: Георги Игнатов


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове