Ясни са съдиите за Левски - Локомотив Пловдив

Съдийската комисия обяви нарядите за 25-ия кръг на efbet Лига. Рефер на класическия дуел между Левски и Локомотив Пловдив ще е Димитър Димитров, а ВАР на "Герена" ще бъде Мартин Марков. Драгомир Драганов ще свири ЦСКА - Локомотив София, докато ВАР ще е Венцислав Митрев. Мачът между Монтана и Лудогорец, който ще се проведе в Разград, е поверен на Георги Стоянов.
6 март 2026, 18:00
СЛАВИЯ - СПАРТАК ВАРНА
ГС: Никола Попов, АС1: Георги Тодоров, АС2: Николай Попниколов, 4-ТИ: Кристиян Колев
ВАР: Стоян Арсов, АВАР: Ивайло Ненков
СН: Иван Вълчев
7 март 2026, 15:00
СЕПТЕМВРИ - ЧЕРНО МОРЕ
ГС: Геро Писков, АС1: Мартин Венев, АС2: Марин Бонев, 4-ТИ: Мартин Марков
ВАР: Радослав Гидженов, АВАР: Владимир Вълков
СН: Георги Йорданов
7 март 2026, 17:30
БОТЕВ ВРАЦА - АРДА
ГС: Денислав Сталев, АС1: Георги Дойнов, АС2: Иван Копчев, 4-ТИ: Стоян Арсов
ВАР: Станимир Тренчев, АВАР: Георги Гинчев
СН: Стоян Алексиев
8 март 2026, 12:45
ДОБРУДЖА - БЕРОЕ
ГС: Валентин Железов, АС1: Станимир Илков, АС2: Васил Шавов, 4-ТИ: Кристиян Тодоров
ВАР: Кристиян Колев, АВАР: Димо Димов
СН: Камен Алексиев
8 март 2026, 15:15
ЦСКА 1948 - БОТЕВ ПЛОВДИВ
ГС: Мариян Гребенчарски, АС1: Тодор Вуков, АС2: Драгомир Милев, 4-ТИ: Антонио Антов
ВАР: Мартин Великов, АВАР: Красимир Кръстев
СН: Крум Стоилов
8 март 2026, 17:45
ЦСКА - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ
ГС: Драгомир Драганов, АС1: Христо Хаджийски, АС2: Живко Петров, 4-ТИ: Любослав Любомиров
ВАР: Венцислав Митрев, АВАР: Тодор Киров
СН: Никола Джугански
9 март 2026, 15:30
МОНТАНА - ЛУДОГОРЕЦ
ГС: Георги Стоянов, АС1: Светослав Енчев, АС2: Милен Арабаджиев, 4-ТИ: Тодор Киров
ВАР: Георги Давидов, АВАР: Михаел Павлов
СН: Радан Мирянов
9 март 2026, 18:00
ЛЕВСКИ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
ГС: Димитър Димитров, АС1: Мирослав Иванов, АС2: Костадин Тановчев, 4-ТИ: Венцислав Митрев
ВАР: Мартин Марков, АВАР: Любослав Любомиров
СН: Георги Игнатов
