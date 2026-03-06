"Европейски сили се разполагат в Близкия изток на фона на конфликта с Иран"

Франция и Великобритания вече са разположили военни сили и техника в Близкия изток на фона на нарастващото напрежение около конфликта между Съединените щати, Израел и Иран, съобщава испанското издание El País, предава News.bg.
Въпреки че Париж и Лондон изразяват резерви към офанзивата срещу Техеран и предупреждават, че тя може да въвлече Европа в по-широка война, двете държави са предприели мерки за защита на собствените си интереси и тези на съюзниците си. В региона са изпратени изтребители, фрегати и системи за противовъздушна отбрана.
Нидерландия също обмисля възможността да се включи в операцията с военни сили. Гърция от своя страна разположи противоракетна батарея на остров Карпатос и изпрати военни кораби към Кипър. На острова, който е член на ЕС и се намира сравнително близо до Ливан и Израел, се намират и две британски бази на Кралските военновъздушни сили. В понеделник там се разби дрон.
Ескалацията вече засегна и територия на НАТО. В сряда Турция съобщи, че системи на Алианса, разположени на нейна територия, са прехванали ракета, което засилва опасенията, че конфликтът може да се разшири и извън региона.
В отговор на ситуацията върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас свика съвместен съвет между Европейския съюз и страните от Персийския залив. Срещата цели да насърчи деескалация на напрежението, защита на регионалната сигурност и спазване на международното право.
Междувременно иранските власти предупредиха, че могат да атакуват градове в европейски държави, които се включат във военната операция на САЩ и Израел. Европейските страни обаче определят своите действия като отбранителни и подчертават, че не участват пряко в офанзивата.
Според дипломатически източници Франция е готова да реагира, ако нейните сили бъдат атакувани. В подобен случай френските военни биха могли да отвърнат на удара, включително срещу цели на иранска територия, като това се разглежда като действие в рамките на самоотбраната.
Париж също така се стреми да създаде европейска коалиция за защита на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток - ключов маршрут за доставките на петрол и втечнен природен газ от държави като Саудитска Арабия и Кувейт към световните пазари.
Френският президент Еманюел Макрон съобщи, че фрегата вече е изпратена в Кипър след последните атаки, а атомният самолетоносач „Шарл дьо Гол“ се подготвя да отплава към Средиземно море.
В сряда контейнеровоз под малтийски флаг беше поразен от неидентифициран снаряд при опит да премине през Ормузкия проток. Екипажът е успял да напусне кораба и е в безопасност. Това е седмият търговски кораб, засегнат в района на Персийския залив от началото на американско-израелската офанзива срещу Иран.
Великобритания също обяви, че ще изпрати разрушителя HMS Dragon в Средиземно море, както и хеликоптери, оборудвани със системи за борба с дронове. Решението беше взето след атака с ирански дрон срещу британска военна база в Кипър. В региона вече е изпратен и екип от експерти по противовъздушна отбрана.
Франция подчертава, че Европа трябва да поеме по-голяма роля в собствената си сигурност и вече не може да разчита изцяло на подкрепата на Вашингтон. Един от регионите, които предизвикват сериозни опасения в Париж, е Ливан, където Франция активно участва в усилията за стабилизиране на страната и разоръжаване на милициите на „Хизбула“.
Френските власти признават, че военната операция на САЩ е поставила под въпрос дипломатическите планове за стабилизиране на региона. Според източници от Елисейския дворец Европа е била въвлечена в операция, която може да се окаже стратегически погрешна.
Въпреки това Париж настоява, че няма да остане безучастен, ако конфликтът се разрасне. Френски дипломати подчертават, че страната има отговорност към партньорите си в Средиземноморието, Персийския залив и Близкия изток.
В региона Франция вече разполага с около 900 военнослужещи, базирани в Абу Даби - във военноморската база „Мина Зайед“ и във военновъздушната база „Ал Дафра“. Оттам през уикенда бяха разположени изтребители „Рафал“, които участваха в неутрализирането на дронове.
Париж има и отбранителни споразумения с няколко държави в региона, включително Обединените арабски емирства, Катар и Кувейт. Ако тези страни поискат помощ, Франция може да използва вече разположените си военни сили.
Френските власти подчертават, че войната срещу Иран не е война на Франция и че Париж не подкрепя атаката на САЩ и Израел, която според дипломатически източници излиза извън рамките на международното право. Въпреки това страната предприема отбранителни мерки за защита на своите интереси и партньори.
Междувременно Франция е поискала от Нидерландия да изпрати фрегатата за противовъздушна отбрана „Евертсен“ в подкрепа на самолетоносача „Шарл дьо Гол“ в Източното Средиземноморие. Нидерландското правителство разглежда предложението, след като получи официално писмо от външното и отбранителното министерство.
Фрегатата „Евертсен“, на борда на която има около 170 военнослужещи, наскоро участва в международно учение в Балтийско море заедно с 25 кораба, 140 самолета и сили от 24 държави. Корабът е сред малкото европейски съдове, оборудвани със системи за прехващане на ракети и дронове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХиХи
Коментиран от #23
08:17 06.03.2026
2 Фен
08:18 06.03.2026
3 Вашето мнение
08:18 06.03.2026
4 Тарикатите
08:20 06.03.2026
5 Петроханска лама
Коментиран от #30
08:22 06.03.2026
6 Трол
08:22 06.03.2026
7 Здрасти
08:22 06.03.2026
8 Честито
08:23 06.03.2026
9 Сатаните
08:24 06.03.2026
10 Владимир Путин, бивш президент
08:25 06.03.2026
11 2026 започна зле за копейките
Коментиран от #32
08:26 06.03.2026
12 гори и не само в кувейт
Коментиран от #14, #18
08:27 06.03.2026
13 ЕвроАтлантическа наглост
Какво правят западните агресори в Азия??
08:30 06.03.2026
14 ох боли горят милиарди
До коментар #12 от "гори и не само в кувейт":Съединените щати вече са загубили 7 радара за противоракетна отбрана и разузнаване в своите бази в Близкия изток.
Коментиран от #40
08:31 06.03.2026
15 Ганя Путинофила
Коментиран от #17
08:32 06.03.2026
16 абе
08:32 06.03.2026
17 Хаха
До коментар #15 от "Ганя Путинофила":Ами заминавай. Или на вас помачетата Аллах не ви разрешава?
08:35 06.03.2026
18 манама
До коментар #12 от "гори и не само в кувейт":Иран удари небостъргач, където офицери от 5-ти флот на ВМС на САЩ пребиваваха.
08:35 06.03.2026
19 Вече новините от Украйна спряха
08:35 06.03.2026
20 Гориил
Коментиран от #37
08:36 06.03.2026
21 Русодебил
Коментиран от #34
08:37 06.03.2026
22 шоу
08:37 06.03.2026
23 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #1 от "ХиХи":Лама Калушев имаше повече оръжие от европейските хахаха...."сили"!😂😂😂😂
08:38 06.03.2026
24 Интимен въпрос
08:40 06.03.2026
25 Нещо не се връзва
"Европейските страни обаче определят своите действия като отбранителни и подчертават, че не участват пряко в офанзивата."
И от какво ще се отбраняват там? Или си го търсят сами? Ако се намесят в конфликта отбранявайки военно една от страните на конфликта, участват пряко в него!
На иранците евтитите им хитрости не минават.
08:41 06.03.2026
26 Швейк
държави ?
Да не се учат от Израел?
Коментиран от #36, #41, #42
08:42 06.03.2026
27 Незнайко
08:43 06.03.2026
28 Зеленски
08:44 06.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Данко Харсъзина
08:49 06.03.2026
32 е - е -е - ей
До коментар #11 от "2026 започна зле за копейките":само Русия ви е в главите на вас - краваролюбците!
08:53 06.03.2026
33 Инчxyй
Коментиран от #39
08:54 06.03.2026
34 За тях какво ще драскат не знам
До коментар #21 от "Русодебил":за тебе какво драскаш знам: Пак същото че нещо и да е станало, не станало за "3 дня" което е победа за Клоуна. И че бази в района Б.И. може да няма вече, а и Израел може да е като Газа, но са дали добър урок на иранците
08:55 06.03.2026
35 Инчxyй
08:55 06.03.2026
36 те не
До коментар #26 от "Швейк":не стрелят по "арабски държави"
Стрелят по съдружниците на САЩ.
Между другото - оказа се, че отстреляния 5-звезден хотел в Дубай е бил пълен с американски войници, които се изнесли от близката военна база ...
08:56 06.03.2026
37 Владимир Путин президент, ма пътник
До коментар #20 от "Гориил":"..Pусия с удоволствие ще достави на Иран най-модерните си ракети и радари, демонстрирайки превъзходството на технологиите си над Съединените щати..."
Пролетно обострение, нали ?
Какво може предложи бедна, разорена, фалирала Русия, живееща в миналия век и Четири Года воюваща с магаре и Макаров в окопа. Сибирска язва и Антракс ли ? 😁
09:03 06.03.2026
38 Банго Рангел
09:03 06.03.2026
39 За тях не знам
До коментар #33 от "Инчxyй":Ама знам, защо всички фенове на урсули, коалирани мераклии, Сорос, Зеленски, порнокнижки за деца, Евровизия, бандери, зелени сделки, кюфтета от червеи и насекоми ...сте двойно ваксани и на най-малко пети бустер
09:04 06.03.2026
40 Владимир Путин президент, ма пътник
До коментар #14 от "ох боли горят милиарди":"...САЩ вече са загубили 7 радара..."
Хаха....
А че Русия загуби, Аляска, Студената война, Космическата надпревара, СССР, Украйна и 500 000 чe6ypaшки, това не те притеснява, нали ? 😁☝️
09:09 06.03.2026
41 Отговарям
До коментар #26 от "Швейк":Иранците не са араби!
Но нямат нищо против арабите а стрелят по американски бази, военни, сгради и съоръжения там. Като отговор на нагло кърваво нападение! Ако някоя арабска държава се намеси да защитава военно американски бази, сгради, военни и съоръжения там, е страна от конфликта и бива наказвана
Други въпроси?
09:14 06.03.2026
42 Мишел
До коментар #26 от "Швейк":Иран изненада САЩ с интелигентноводене на войната, като стреля с ракети и дронове , и унищожава базите, радарите, горивните складове, щабове и свързочни центрове на САЩ в арабските държави.
09:18 06.03.2026
43 Боруна Лом
09:26 06.03.2026