Европейски сили се разполагат в Близкия изток на фона на конфликта с Иран

6 Март, 2026 08:10, обновена 6 Март, 2026 08:22 1 831 43

Франция и Великобритания изпращат кораби, изтребители и системи за ПВО, докато ЕС търси деескалация и защита на корабоплаването в Ормузкия проток

Снимка: БГНЕС
Франция и Великобритания вече са разположили военни сили и техника в Близкия изток на фона на нарастващото напрежение около конфликта между Съединените щати, Израел и Иран, съобщава испанското издание El País, предава News.bg.

Въпреки че Париж и Лондон изразяват резерви към офанзивата срещу Техеран и предупреждават, че тя може да въвлече Европа в по-широка война, двете държави са предприели мерки за защита на собствените си интереси и тези на съюзниците си. В региона са изпратени изтребители, фрегати и системи за противовъздушна отбрана.

Нидерландия също обмисля възможността да се включи в операцията с военни сили. Гърция от своя страна разположи противоракетна батарея на остров Карпатос и изпрати военни кораби към Кипър. На острова, който е член на ЕС и се намира сравнително близо до Ливан и Израел, се намират и две британски бази на Кралските военновъздушни сили. В понеделник там се разби дрон.

Ескалацията вече засегна и територия на НАТО. В сряда Турция съобщи, че системи на Алианса, разположени на нейна територия, са прехванали ракета, което засилва опасенията, че конфликтът може да се разшири и извън региона.

В отговор на ситуацията върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас свика съвместен съвет между Европейския съюз и страните от Персийския залив. Срещата цели да насърчи деескалация на напрежението, защита на регионалната сигурност и спазване на международното право.

Междувременно иранските власти предупредиха, че могат да атакуват градове в европейски държави, които се включат във военната операция на САЩ и Израел. Европейските страни обаче определят своите действия като отбранителни и подчертават, че не участват пряко в офанзивата.

Според дипломатически източници Франция е готова да реагира, ако нейните сили бъдат атакувани. В подобен случай френските военни биха могли да отвърнат на удара, включително срещу цели на иранска територия, като това се разглежда като действие в рамките на самоотбраната.

Париж също така се стреми да създаде европейска коалиция за защита на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток - ключов маршрут за доставките на петрол и втечнен природен газ от държави като Саудитска Арабия и Кувейт към световните пазари.

Френският президент Еманюел Макрон съобщи, че фрегата вече е изпратена в Кипър след последните атаки, а атомният самолетоносач „Шарл дьо Гол“ се подготвя да отплава към Средиземно море.

В сряда контейнеровоз под малтийски флаг беше поразен от неидентифициран снаряд при опит да премине през Ормузкия проток. Екипажът е успял да напусне кораба и е в безопасност. Това е седмият търговски кораб, засегнат в района на Персийския залив от началото на американско-израелската офанзива срещу Иран.

Великобритания също обяви, че ще изпрати разрушителя HMS Dragon в Средиземно море, както и хеликоптери, оборудвани със системи за борба с дронове. Решението беше взето след атака с ирански дрон срещу британска военна база в Кипър. В региона вече е изпратен и екип от експерти по противовъздушна отбрана.

Франция подчертава, че Европа трябва да поеме по-голяма роля в собствената си сигурност и вече не може да разчита изцяло на подкрепата на Вашингтон. Един от регионите, които предизвикват сериозни опасения в Париж, е Ливан, където Франция активно участва в усилията за стабилизиране на страната и разоръжаване на милициите на „Хизбула“.

Френските власти признават, че военната операция на САЩ е поставила под въпрос дипломатическите планове за стабилизиране на региона. Според източници от Елисейския дворец Европа е била въвлечена в операция, която може да се окаже стратегически погрешна.

Въпреки това Париж настоява, че няма да остане безучастен, ако конфликтът се разрасне. Френски дипломати подчертават, че страната има отговорност към партньорите си в Средиземноморието, Персийския залив и Близкия изток.

В региона Франция вече разполага с около 900 военнослужещи, базирани в Абу Даби - във военноморската база „Мина Зайед“ и във военновъздушната база „Ал Дафра“. Оттам през уикенда бяха разположени изтребители „Рафал“, които участваха в неутрализирането на дронове.

Париж има и отбранителни споразумения с няколко държави в региона, включително Обединените арабски емирства, Катар и Кувейт. Ако тези страни поискат помощ, Франция може да използва вече разположените си военни сили.

Френските власти подчертават, че войната срещу Иран не е война на Франция и че Париж не подкрепя атаката на САЩ и Израел, която според дипломатически източници излиза извън рамките на международното право. Въпреки това страната предприема отбранителни мерки за защита на своите интереси и партньори.

Междувременно Франция е поискала от Нидерландия да изпрати фрегатата за противовъздушна отбрана „Евертсен“ в подкрепа на самолетоносача „Шарл дьо Гол“ в Източното Средиземноморие. Нидерландското правителство разглежда предложението, след като получи официално писмо от външното и отбранителното министерство.

Фрегатата „Евертсен“, на борда на която има около 170 военнослужещи, наскоро участва в международно учение в Балтийско море заедно с 25 кораба, 140 самолета и сили от 24 държави. Корабът е сред малкото европейски съдове, оборудвани със системи за прехващане на ракети и дронове.


